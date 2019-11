Nouveau jour de manifestations au Chili avec de graves émeutes

Enquêter sur les policiers pour torture et agression

Le bureau du procureur de cette capitale ouvrira une enquête sur 14 policiers pour crimes de torture contre des participants aux manifestations populaires de ces dernières semaines.

La juge Manuel Guerra, du Bureau du Procureur, a déclaré que l’enquête correspond à deux événements survenus dans les communes de Ñuñoa et de La Florida le 21 octobre.

Le procureur a expliqué que, dans l’une des affaires, des images télévisées avaient révélé que 12 agents des forces spéciales des carabiniers avaient infligé des blessures graves à un jeune homme qui manifestait pacifiquement, ce qui avait provoqué une fracture du nez, des traumatismes oculaires et plusieurs côtes. .

En outre, une adolescente de 16 ans arrêtée pour violation du couvre-feu a été brutalement battue à plusieurs reprises par deux agents de police, identifiés et appartenant au même commissariat de police de Floride.

Le procureur a souligné l’engagement pris d’enquêter sur tous les types de crimes, en particulier ceux commis par des agents de l’État, car de tels excès ne sont pas justifiés par le fait que les citoyens ont commis une infraction.

Il a également informé que ces 14 responsables seraient officialisés dans les prochains jours pour des crimes de torture, pour lesquels ils risqueraient une peine de cinq à dix ans de prison et pourraient être maintenus en détention provisoire.

Pendant ce temps, le procureur métropolitain du centre-nord a ouvert une enquête sur ce qui s’était passé hier au lycée Teresa Prats, dans le centre de la capitale, lorsque des carabiniers ont pris d’assaut cet établissement d’enseignement et tiré sur des pellets avec deux étudiants.

À la suite d’une enquête sur l’incident, le commandant Ernesto Tapia a été arrêté. Il pouvait être formalisé pour avoir tiré des coups de feu ou comme responsable du groupe de police.

Face à cet événement, même le directeur de la police, le général Mario Rozas, a admis que les protocoles internes de cet organe avaient été violés, de sorte que tous les procès-verbaux ont été portés à la connaissance du bureau du procureur.

Ces faits, parmi tant d’autres, confirment la forte interrogation sur le fait que le corps des carabiniers est blanc à cause de sa répression disproportionnée lors de la flambée sociale vécue au Chili, pour laquelle des centaines de plaintes ont été déposées, notamment des crimes d’homicide, de torture et de violence. Même abus sexuel.