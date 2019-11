Juif AO. Les communistes de Birobidjan ont célébré l’anniversaire de la Grande Révolution d’Octobre avec une manifestation festive et un concert de rassemblement

Le rassemblement de la colonne rouge a eu lieu sur le site près de l’usine de meubles Birobidzhan. Avant le début de l’action, les organisateurs ont remis aux participants des drapeaux, des arcs révolutionnaires et des ballons avec les symboles du parti. C’est exactement à 11 heures que le mouvement de la colonne a commencé et il était dirigé par les dirigeants des organisations régionales et municipales du Parti communiste.

Tenant des banderoles et des banderoles rouges dans leurs mains en criant des slogans politiques, les manifestants ont procédé le long de la rue Sholom Aleichem et de Teatralny Lane jusqu’à la place V.I. Lénine. Lorsque les participants au rassemblement ont dépassé les bureaux de la branche régionale de Russie unie, quelqu’un a scandé: « Honte au groupe d’escrocs et de voleurs! » L’appel a été unanimement soutenu par d’autres spectateurs.

Un concert sur la place principale du centre régional a été ouvert par le député de la Douma municipale et le célèbre interprète vocal Evgeny Konopatkin. Avec le chanteur Lyubov Smirnova, il a interprété plusieurs chansons soviétiques.

Les participants à l’événement ont été félicités par les dirigeants du Parti communiste de la région et de la ville, Vladimir Fishman, et par Nina Kalyukina, chef de la faction communiste à la Douma de la ville, Vladimir Sakharovsky.

– Chers camarades! Je tiens à vous féliciter pour ces bonnes festivités . Je suis reconnaissant à tous ceux qui sont venus sur cette place aujourd’hui. Vous savez quelle révolution a donné tant de chose à l’homme ordinaire. En URSS, l’éducation et les soins de santé étaient gratuits. Les traîtres du parti et du peuple – les Gorbatchev et Eltsine – sont arrivés au pouvoir et ont ruiné un vaste pays. Heureusement, nous avons pu rétablir le parti, nous avons un programme pour sortir le pays de la crise, mais nous avons besoin de votre soutien. Nous constatons que le soutien des communistes augmente progressivement. Et je suis sûr que tôt ou tard nous gagnerons », a déclaré Vladimir Fishman.

La résolution, dont la principale exigence était le retour du statut de jour férié le jour du 7 novembre, a été lue par le deuxième secrétaire du comité régional du parti communiste, Sergey Tonkikh.