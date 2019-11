Des groupes fascistes de Mesa et Camacho kidnappent le maire de Vinto et incendient son bureau

Les groupes fascistes de Cochabamba qui soutiennent Carlos Mesa et Luis Camacho du Comité civique de Santa Cruz, l’ont forcé à marcher pieds nus dans la rue, ont également détruit tous les locaux du bureau du maire de Vinto et l’ont battue en la jetant à terre à terre et alors ils lui ont coupé les cheveux pendant qu’ils la battaient et l’humiliaient.

