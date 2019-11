Danielle Bleitrach : ce qui se passe dans les Bouches du rhône et à marseille surtout en matière du droit des adhérents est immonde.

Il es

Il est difficile d’exposer son cas personnel, mais je vais le faire parce que le déni de droit touche ici au fonctionnement démocratique le plus élementaire de notre parti, au droit de l’adhérent et du militant.

La fédération des Bouches du Rhône perçoit sans état d’âme ma cotisation mensuelle mais ne semble pas décidé à me traiter comme un adhérent comme les autres.

deux exemples récents me permettront d’expliquer le traitement que je subis:

1) les lecteurs de ce blog savent que je viens de publier un livre intitulé « le temps retrouvé d’une communiste, mémoires ». Il connait un certain succès et ceux qui le lisent y voient légitimement plus qu’une autobiographie, un témoignage historique et politique qui défend le rôle des communistes, celèbre la nécessité de ce parti. On sait que l’humanité a lancé une fatwah sur moi sui interdit tout compte-rendu positif sur mes écrits, le journal la marseillaise lui emboite le pas avec enthousiasme. j’ignore pourquoi mais c’est ainsi. Quand l’université d’été du PCF a eu lieu à Aix en provence, dans les locaux de l’université dont j’ai été enseignante et dans laquelle j’ai créé la première cellule comme l’UEC, mon livre a été interdit et il a fallu que la direction du PCF, en la personne de fabien Roussel, autant que l’intervention du responsable de l’université d’été pour que 13 exemplaires de mon livre soient exposés. ils ont été aussitôt vendus.

On sait que les responsables de la fête de l’humanité ont néanamoins réussi à me faire exclure des auteurs de la cité du livre à la fête de l’humanité, mais à leur décharge comme celle de la Marseillaise je ne suis pas obligée pour être membre du pCF de les lire puisqu’ils s’affirment désormais ne pas être des organes du PCF.

Il doit en être différement en ce qui concerne le droit des adhérents, puisque je suis telle j’ai des droit et ceux-ci me sont niés sans que l’on m’explique pourquoi et en nuisant de ce fait à l’information-formation des autres adhérents-militants .

Dans ma fédération entièrement dominée par une alliance entre les soutiens de Pierre laurent et les refondateurs la logique est la même que celle qui gouverne l’humanité et la politique du livre

Ainsi le 7 et le 8 décembre 2019 est prévu à marseille (je cite) ville vivante et ville d’avenir des expositions, débats, projections autour de films et des expositions sur les luttes des hommes pour exister à marseille. les débats prévus sont Ian Brossat et Anthony Gonçalves mais aussi Robert Mencherini – Histoire de marseille, la classe ouvrière, soncombat.

je signale que je suis l’auteur de livres incontournables sur l’histoire de la classe ouvrière à marseille, une rapide vision de ma biographie sur Wikipedia vous en convaincra.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danielle_Bleitrach

Je viens de sortir mes mémoires dont une bonne partie a trait à l’histoire de Marseille, je ne suis bien sur pas sollicitée, seul Pierre Dharréville est noté pour son dernier livre et il est sur qu’il n’y aura aucun exemplaire des miens à la table de vente des livres, des écrivains sont annoncés mais bien sur je ne suis pas sollicitée et jamais aucun de mes livres n’est sur la table de littérature des manifestations du parti communiste 13.

Voilà l’ostracisme auquel j’ai droit et dont j’ignore la raison puisque la cause ne m’est jamais communiquée?

2) mais l’ostracisme va plus loin encoree, quand j’ai proposé de contribuer à la formation des nouveaux adhérents, cela m’a été refusé alors que nous ne sommes pas si nombreux dans les Bouches du rhône à avoir une bonne connaissance du marxisme et de l’histoire du communisme au plan international, national et local.

Là encore c’est systématique, hier un camarade m’écrit et m’envoie le courrier de josiane Durrieu qui est la responsable fédérale des Bouches du rhône aux questions internationales. Celle-ci appelle à l’aide pour renforcer ce secteur, son appel est assorti de trois propositions de tracts. Il y est bien sur question des Kurdes, on ressort même Ocalan, ce qui est une bonne chose vu que j’ai l’impression que le dirigeant des forces armées kurdes en Syrie suit une politique qui n’a pas grand chose à voir avec celle d’Ocalan et renforce sa soumission aux USA. Pas un mot sur le viol par nos forces armées de la Syrie dans le sillage des Etats-Unis. Un tract sur l’Equateur dont la principale qualité est d’éliminer toute référence au Chili, et surtout à Cuba et au venezuela. de l’art on le voit de limiter la critique de l’impérialisme américain et surtout de ne pas soutenir des pays qui revendiquent une position révolutionnaire avec des communistes.

pourquoi quand on a quelqu’un ayant acquis quelques capacité dans le domaine international, ce que la plupart des gens me reconnaissent est-il exclu de cet appel d’offre ? je ne serais qu’un consultant parmi d’autres et la responsabilité demeureraient celle de Josiane Durrieu. Non le véritable problème est de créer un cordon de sécurité autour de moi, il faut empêcher tout contact entre moi et les autres militants des Bouches du Rhône et de marseille en particulier.

Pour cela il s’agit de tabler non sur la réalité de ce que je suis, sur ce que j’écris et sur mes combats mais bien sur la rumeur, on laisse planer des doutes sur mon caractère, voir sur mon équilibre mental, on excite malheureusment les envies de ceux qui ont pu en éprouver et sur la base de diffamations sur ma personne avec le silence organisé sur ce que je dis réellement,on m’exclut tout en acceptant mon adhésion, ce qui est la grande nouveauté de la période. on utilise à fond les mécanismes les plus ignobles des « procés » sans même publier ce qui est sensé justifier pareille attitude, une régression de fait par rapport à ce qu’on appelait les « procès staliniens ».

je défie ces gens-là de répondre officiellement et de dire en public pourquoi ils se conduisent comme ça envers moi, quel crime ils me reprochent et pourquoi il m’accordent le titre de membre du parti en m’interdisant de l’exercer?

J’affirme en mon âme et conscience que je n’ai jamais rien accompli dans ma vie qui justifie un tel acharnement, un tel harcelement contre moi et je leur propose si ils pensent que leur attitude est justifiée de dire ce qui leur permet d’agir ainsi.

J’ai bien réflechi, je ne peux pas continuer à subir pareille injustice sans qu’aaucun motif n’ait été avance . sans que rien de politique ne le justifie, si ce n’est la médiocrité de ceux qui l’exercent dans le silence d’une complicité qui déshonore ceux qui l’acceptent. j’ai plus de 80 ans, déménager est une entreprise très fatigante mais je ne peux pas continuer à militer avec des gens qui se conduisent ainsi. le mépris qu’ils m’inspirent m’est insupportable, c’est du temps perdu. Donc il faut que je trouve la force de ce nouveau départ ou alors je renonce à être membre du PCF, ce que je n’accepte pas parce que ces gens désormais minoritaires n’en sont vraiment pas les copropriétaires.

Danielle bleitrach