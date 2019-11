Pourquoi les Américains ignorent les crimes de guerre américains ?

Ce sarcastique article sur la mentalité américaine qui ne s’intéresse aux méfaits commis par leur gouvernement dans le monde que si cela produit des cadavres américains ou si cela touche le porte monnaie des mêmes, part d’un sondage français. le constat sur l’ignorance des méfaits français dans le monde peut désormais faire encore plus état d »ignorance. Cela va avec l’affaiblissement du PCF, et la yougoslavie avec le régne de Robert hue qui a entretenu toutes les ambiguités pour mieux se soumettre à la social démocratie s’est poursuivie jusqu’à ce jour, au point de soutenir désormais toutes les expéditions contre des nations souveraines, en Libye, en Syrie, en Ukraine et en revanche faire chorus contre les peuples soumis à la pression de l’empire, comme le Venezuela. Cette honte du PCF qui a fini pat limiter notre solidarité aux seuls kurdes engagés dans les fourgons de l’empire. Cet empire qui soutenait Al qaida, daech et tous leurs bailleurs de fond pour mieux piller les ressources de la libye, de la Syrie, de l’irak. Quand le parti communiste en est là, la société française s’abrutit aussi vite que les Américains, elle rattrape le temps perdu et se lance dans n’importe quel leurre. Heureusement quelque chose a changé au 38 ème Congrès et changera encore parce qu’un peuple qui n’a aucune conscience des autres est forcément aliéné dans sa propre défense, dans sa conception de la réalité et de ce à quoi il aspire (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Selon une étude de la société française Ifop, seuls 26% des citoyens américains sont au courant d’un événement historique aussi important que le bombardement de la Yougoslavie par les forces de l’OTAN en 1999. Il peut sembler qu’en Amérique, ils aient choisi d’oublier ce dont ils ont honte. Mais en réalité, cette ignorance a des raisons complètement différentes.

La politique étrangère des États-Unis concerne environ 600 bases militaires dans le monde et drainent des fonds considérables sans aucun équivalent, ils sont dépensés chaque année en diplomatie et en «soft power». Malgré cela, la plupart des Américains s’intéressent peu à la politique étrangère, comme si, ils vivaient toujours dans la même période d’isolement que quand était définie la « doctrine de Monroe », selon laquelle « l’Amérique est pour les Américains » et que le monde entier qui l’entoure ne mérite pas beaucoup d’attention.

À cet égard, il n’est pas surprenant que seulement Américain sur quatre souvienne du bombardement de la Yougoslavie. Après tout, ceux-ci n’ont pas affecté l’Amérique elle-même.

Dans les années 1990, le satiriste Mikhail Zadornov, que l’on peut appeler le premier stand-up russe, a lancé l’idée : « ’ils sont stupides », en faisant référence aux maigres idées des Américains sur notre planète commune. En réalité, il ne s’agit bien sûr pas de bêtise, mais de différences entre les systèmes éducatifs.

Le système soviétique partait du fait que le futur diplômé devait posséder un ensemble de connaissances issues de divers domaines, être un érudit au sens large. L’American a mis l’accent sur les qualifications professionnelles et la connaissance de l’organisation de la vie aux États-Unis.

Grosso modo, le citoyen américain moyen connaît clairement le nom de son membre du Congrès, le montant des impôts des ménages dans son État et l’ensemble des lois locales, mais il ne lit pas Maupassant et n’apprend pas la capitale de l’Algérie (spoiler – Algeria). De plus, il est souvent un excellent spécialiste dans son domaine étroit et il relie la politique étrangère au domaine de la connaissance humanitaire générale, qui est complètement inutile dans la vie quotidienne.

Pour qu’un événement hors des États-Unis fasse partie du bagage d’information du commerçant américain, il doit être correctement mythifié. Et, je dois dire, la participation du Pentagone et du Département d’Etat à l’image de la déchéance de la Yougoslavie, durant quinze ans, est précisément ce domaine du mythe, et totalement artificiel – créé par l’homme. Cela peut se résumer ainsi: les méchants Serbes ont essayé de tuer tous les voisins et de construire leur empire dans les Balkans, mais Washington et ses alliés européens les en ont empêchés.

Dans ce cas, un accent particulier a été mis sur la malveillance des Serbes et sur le rôle messianique des États-Unis dans la « mission de maintien de la paix dans les Balkans ».

Ce mythe est extrêmement fort. Il est entretenu sous la forme de responsabilité mutuelle – même les analystes américains les plus adéquats et professionnels possédant une expertise dans les Balkans ne sont pas en mesure de se démarquer de lui. On peut appeler cela un complot pour lequel il existe des raisons exhaustives – dans le moulin à viande yougoslave, tant de représentants influents de l’élite politique, diplomatique et militaire des États-Unis se sont salis (et pas de n’importe quoi, mais de sang) qu’il est plus facile d’y croire – ce sera plus sûr et plus sûr. moins cher.

Plus d’une génération doit changer pour que ce mythe soit révisé. Le maximum sur lequel vous pouvez compter à présent est la reconnaissance «vague» qu’en Yougoslavie «tout n’était pas aussi simple» et que l’intervention de Washington «n’était pas justifiée en totalitét», mais il vaut mieux «laisser les choses telles quelles», car ce lieu est maudit. Personne ne peut savoir avec la «cave à poudre de l’Europe» et une réévaluation des événements des années 90 pourrait provoquer de nouvelles effusions de sang.

» Pour y parvenir », on dira qu’en Bosnie, l’intervention américaine a mis fin au « génocide des musulmans » (c’est important; le public a l’impression qu’il ne s’agit pas du peuple bosniaque, mais des musulmans en tant que tels, ce qui est conforme au principe de la liberté de conscience respecté en Amérique ) et au Kosovo ils auraient empêché la destruction complète des Albanais.

À propos, les Albanais pour les Américains ne sont pas des personnes exotiques vues de loin, mais leur mère Teresa et les frères acteurs Belushi.

En conséquence, il s’avère qu’il existe des raisons de protéger le mythe yougoslave, et qu’il n’y a aucune raison d’en douter. Cela entraînera des coûts pour la réputation (ce qui est vrai) et déclenchera un nouveau conflit militaire (ce qui est une hypothèse audacieuse et sans scrupule). Et la réhabilitation historique des Serbes ne présente d’intérêt pour personne à part les Serbes eux-mêmes (qui sont peu nombreux) et les opposants géopolitiques des États-Unis comme la Russie (avec qui personne ne veut avoir affaire.

Une autre chose est que l’indifférence des Américains aux aventures militaires de Washington n’est pas totale. Pour la plupart, les citoyens américains ne sont nullement enclins à se mettre des bouchons dans les oreilles si cela leur coûte cher. Par conséquent, un grand nombre de mythes très similaires ont été rapidement envoyés au dépotoir: lorsqu’une force apparaissant dans la société américaine souhaitant « révéler les tenants et les aboutissants », elle peut exister et alors les criminels seront nommés par leurs noms.

Un exemple typique est la guerre en Irak. Presque tout le monde la connaît aux États-Unis et la plupart des citoyens soulignent sans équivoque que George W. Bush a commis une erreur ou un crime qui n’est pas justifié an renversant le véritable dictateur, Saddam Hussein.

Dans cette série, et une autre guerre – les Vietnamiens. Le fait que Washington ait à une époque reconnu sa défaite au Vietnam et abandonné toute tentative de la maintenir dans sa zone d’influence est un mérite direct de la société civile américaine. À propos de cette guerre et de ses causes, ils ont également beaucoup menti, mais la vérité a rapidement été révélée et, à un moment donné, les manifestations contre l’intervention en Asie ont pris un caractère national.

Autrement dit, les Américains ne sont nullement des cyniques insensés partant du principe « ma patrie a toujours raison ». Il existe, bien sûr, des patriotes téméraires, comme les nôtred, les Soviétiques, mais en général, la société américaine est sujette à réflexion et peut avoir honte des actions de son gouvernement, que peu considèrent comme réellement infaillible.Mais pour entamer le processus de re-prise de conscience d’un mythe lancé d’en haut, une condition importante est nécessaire: telle ou telle guerre doit affecter les intérêts d’un Américain ordinaire. Elle doit lui nuire et susciter ainsi de l’intérêt .

Les conflits yougoslaves ne rentrent pas dans cette catégorie, principalement parce que la nation américaine ne les a pas payés avec des cadavres. Cela rend la guerre apparemment fausse, de troisième ordre, sans intérêt, contrairement aux guerres en Corée, au Vietnam ou en Irak. Lorsqu’un conflit à l’étranger garantit la livraison d’un «200 cargaisons de cercueils » aux États-Unis, ils vont inévitablement y prêter attention, «mais il n’y a pas de procès».

Cela peut paraître paradoxal, mais les Serbes pourraient trouver beaucoup plus de sympathisants et de défenseurs en Amérique s’ils pouvaient envoyer un nombre tangible de soldats américains morts dans le monde à venir. Avec le temps, ces cercueils susciteraient des interrogations, des enquêtes et des discussions: pourquoi ces personnes sont-elles mortes, leur mort était-elle vraiment nécessaire? D’autres questions suivront inévitablement, par exemple, comment le conflit a commencé et quel est le véritable équilibre des responsabilités de ses participants pour son début. En fin de compte, un autre mythe patriotique aurait été dissipé, sinon pour tout le monde, mais pour beaucoup.

Dans le film français « Toy », il y a une réplique selon laquelle « les Français ne s’intéressent qu’aux cadavres français ». On peut dire à peu près la même chose des Américains, pour qui la sympathie à l’égard des victimes des autres est pleine de tristesse. Mais l’absence réelle de victimes américaines dans les conflits yougoslaves laisse subsister le mythe abominable et la mémoire nationale d’ignorer calmement le crime de guerre, véritable récit de l’attaque de la Yougoslavie par l’OTAN .

