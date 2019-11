Cuba se prépare à résister à un resserrement sans précédent du blocus, à un moment où le secteur le plus anti-castriste des États-Unis rassemble ses espoirs de renverser le gouvernement du Parti communiste lors de la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Au cours du siège économique de près de 60 ans contre La Havane, ces derniers mois, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a désigné des mesures « non conventionnelles ».

« La campagne électorale aux Etats-Unis pourrait donner lieu à un renforcement du processus de confrontation contre notre pays et à des mesures de blocage supplémentaires », mais Cuba est prêt « à faire face à l’attaque » et « veut , a-t-il ajouté.

Lundi, Trump a interdit au gouvernement fédéral de financer des échanges éducatifs et culturels avec des représentants de l’État et des entités de Cuba, de Russie, de Syrie et de Corée du Nord, trois jours avant le vote par l’Assemblée générale de la résolution condamnant l’embargo.

Voici quelques sanctions clés pour anticiper les scénarios possibles:

1.- Trump, la dernière chance

« Trump a remis les clés de la politique avec Cuba à Marco Rubio (sénateur républicain de Floride, fils d’exilés cubains), donc à ce secteur de Cubains en exil qui cherchent à n’importe quel prix cherchant un changement de régime « , déclare le professeur cubain Arturo López -Levy, de l’Université Holy Names, en Californie.

Sa direction démantèle les accords conclus lors du rapprochement historique avec La Havane de son prédécesseur, Barack Obama. Trump a besoin des votes de la Floride, un État considéré comme décisif lors des élections, ainsi que son soutien face à un éventuel procès politique, a déclaré López-Levy.

« Il ne fait aucun doute qu’avant les élections de 2020, d’autres restrictions viendront. Cela suppose que, si Trump perd, ses espoirs de maintenir le mur de l’embargo disparaîtront » parce que » le Parti démocrate,est favorable à un échange avec Cuba », ajoute-t-il.

2.-Qu’ont-ils fait?

Washington accuse Cuba de « réprimer son peuple » avec un gouvernement à parti unique, sans opposition légale et avec une économie contrôlée par l’État.

Il lui reproche également de soutenir le président du Venezuela, Nicolás Maduro, « par l’intermédiaire de l’armée cubaine et de ses services de sécurité ». Cuba rejette ces accusations et maintient des liens avec son allié.

Les sanctions récentes incluent la suspension des vols directs à destination de Cuba depuis décembre, à l’exception de La Havane. Auparavant, il avait suspendu les croisières, interdit la location d’aéronefs à Cubana de Aviacion et appliqué des restrictions de visas.

Cuba exploite moins de pétrole que nécessaire (30% en septembre; 60% en octobre) en raison des sanctions imposées aux pétroliers qui acheminent du carburant vers l’île. Des files énormes se forment dans les stations-service.

Il a également limité à 1 000 dollars trimestriels les envois de fonds que les Américains cubains peuvent envoyer à leurs proches sur l’île.

Et il y a la loi Helms-Burton: Trump a activé en mai une loi de 1996 qui permet même aux Cubano-Américains de poursuivre en justice devant des tribunaux étrangers qui gèrent à Cuba les biens confisqués par la révolution. Parmi les accusés figurent les American Airlines et Amazon.

« L’administration Trump s’attendait à plus de demandes (jusqu’à présent environ 20). Cependant, il est plus important que le nombre de demandes de savoir qui poursuit et qui est poursuivi », explique le président du Conseil économique et commercial entre Cuba et les États-Unis, John Kavulich

Les banques internationales sont devenues extrêmement prudentes. La majorité s’abstient d’opérer des transactions avec Cuba par peur des sanctions.

3.-Qui est concerné?

Ces tirs de catapulte de l’extérieur des murs ne tombent pas précisément dans le Palais de la Révolution, mais sur des cibles civiles.

Selon le ministère cubain des Affaires étrangères, depuis juin 2017, Trump a publié 187 mesures « qui concernent les entreprises individuelles, cubaines et cubano-américaines ».

« Ce n’est pas le Parti communiste qu’il cause des dommages, mais bien des gens qui pensent peut-être différemment du gouvernement, qui ne sont peut-être pas des socialistes. Ils ont du mal à contacter la famille, ils ont également du mal à accéder aux biens et aux moyens financiers. » , a déclaré à l’AFP l’ex-ministre cubain des Affaires étrangères Ricardo Alarcón.

« Ces mesures visent à augmenter la pression dans la chaudière économique afin que le pays explose et que personne de sensé ne puisse concevoir que cela se produira sans dommage pour la population », explique López-Levy.

4.-Quoi d’autre est à venir?

Selon les experts consultés par l’AFP, il pourrait s’agir des prochaines étapes:

– pressions accrues pour intimider et bloquer le commerce, le financement et les investissements.

– Amende plus sévère pour l’utilisation de dollars ou la sanction des banques qui externalisent des transactions avec Cuba dans d’autres devises

– Affecter les industries de l’assurance aux voyageurs afin de réduire le tourisme, un moteur important de l’économie.

– Fixer une limite de dépenses pour les Américains voyageant à Cuba.

– Ajuster plus la livraison de remise.

– Bloquer l’utilisation des cartes de crédit. Les cartes Visa et Mastercard sont actuellement acceptées.

– Ramener Cuba à la liste des pays qui soutiennent le terrorisme.

– Réduire les relations diplomatiques: l’ambassade à La Havane pourrait ne redevenir qu’un office d’intérêts.