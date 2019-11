ça y est, les Etats-Unis ont trouvé un remplaçant chinois à l’URSS

Un article tout à fait pertinent sur la reprise de la lutte idéologique contre le communisme par les Etats-Unis, le commentateur russe a tendance à juger que par rapport à celle qui fut menée contre l’Union soviétique c’est du pipeau qui prouve simplement la faiblesse des Etats-Unis et la nécessité d’assortir leur guerre commercial par de l’idéologie, ne serait-ce que pour rassembler les alliés autour d’eux et mener une campagne électorale interne. Pourtant si l’on considère le vote au parlement européen, ce qui se passe en Amérique latine et dans d’autres pays, on s’aperçoit que le dénonciation du caractère menaçant du communisme est en train d’être utilisé jusqu’à favoriser le fascisme (note et traduction de danielle Bleitrach)

Le Parti communiste chinois menace les États-Unis et le monde. Par conséquent, le monde entier doit partager les peurs de l’Amérique et se préparer à la confrontation. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, en soulignant que Donald Trump le sait. Dans le même temps, Washington et Beijing sont plus proches que jamais d’un accord commercial. Alors, pourquoi l’administration américaine a-t-elle décidé d’emblée d’attiser le sujet de la menace communiste?

Le communisme a cessé d’être le principal ennemi des États-Unis il y a 30 ans, parallèlement à l’effondrement du camp socialiste et à l’effondrement de l’URSS. Le fait que les Chinois soient également communistes a rarement été rappelé au fil des ans par les etats-Unis: sauf en 1989, à cause des événements sur la place Tiananmen, pour lesquels Washington a tenté de punir Pékin. Mais il l’a fait de manière incohérente et pas pour longtemps.

Commençant une guerre commerciale avec la Chine il y a deux ans, Donald Trump n’a presque pas fait appel à l’idéologie communiste chinoise. Lorsqu’il se déchaîne sur les méchants communistes et qu’il fait référence à l’inacceptabilité du socialisme pour les États-Unis, il évoquait le socialiste Cuba et le Venezuela. Cela était compréhensible: la popularité croissante des vues de gauche, social-démocrates et même socialistes aux États-Unis (exprimée notamment par la popularité du sénateur Bernie Sanders et du député de New York Ocacio-Cortes) est, bien entendu, plus tangible, mais l’associer à une menace le communisme mondial serait complètement ridicule. De la même manière qu’expliquer la guerre commerciale avec la Chine par l’essence communiste du gouvernement de Beijing. Cependant, l’autre jour, le secrétaire d’État Mike Pompeo a fait des déclarations inhabituelles, tout en mentionnant ce que le président Trump croit également.

Pompeo a d’abord déclaré devant le Hudson Institute que le Parti communiste chinois menaçait la sécurité nationale américaine:

«Le Parti communiste chinois offre à sa population et au monde un modèle de gouvernance complètement différent. C’est la règle d’un parti du léninisme, dans lequel chacun devrait penser et agir comme le désirent les élites communistes. Ce n’est pas l’avenir que je veux. Ce n’est pas l’avenir que souhaitent les autres démocraties. Et ce n’est pas l’avenir que souhaite le peuple chinois. Les Chinois épris de liberté ne veulent pas de ce modèle partout …

Aujourd’hui, nous réalisons enfin à quel point le Parti communiste est hostile aux États-Unis et à nos valeurs … «

Pompeo a également accusé Pékin d’utiliser la coercition comme outil privilégié pour gouverner l’État, ainsi que de verser des pots-de-vin dans les transactions avec ses voisins et d’autres pays, et en violant des droits fondamentaux de l’homme, y compris à Hong Kong. Dans le même temps, selon Pompeo, les États-Unis sont prêts à travailler avec la Chine:

«Nous voulons que la Chine réussisse … Nous voulons un système de marché transparent, concurrentiel et mutuellement avantageux pour tous les participants. Les premiers pas dans cette direction sont visibles dans la première phase de la transaction, que nous sommes sur le point de signer. ”

Paradoxalement: Pompeo se félicite de la négociation (les négociations auraient du s’achever par la signature de l’accord lors de la réunion entre Trump et Xi Jinping deux semaines plus tard à Santiago – mais en raison de l’annulation du sommet de l’APEC, un nouveau lieu est en cours de préparation) et dans le même temps accuse le Parti communiste chinois et la Chine de menacer non seulement les USA, mais le monde entier. A Beijing, la réaction ne s’est pas faite attendre, ils ont qualifié Pompeo d’appartenir à la «cohorte de politiciens américains qui sont rempli de préjugés», et qui pratiquent d’une manière exécrable la diffamation contre la Chine et le Parti communiste. Cependant, Pékin ne veut manifestement pas généraliser, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en soulignant que « certains des rares hommes politiques américains » agissent de la sorte.

Pompeo a d’abord répondu sur son Twitter:

«Nous avons contribué à l’ascension de la Chine. En réponse, le PCC a profité de notre générosité. Maintenant, Donald Trump est dans une situation dans laquelle le PCC est hostile aux États-Unis et à nos valeurs. Nous devons traiter avec cette Chine, qui est ce qu’elle est en réalité, et non avec ce que nous aimerions qu’elle soit. «

Et puis il a développé son idée dans une interview avec Fox Business;

«Le Parti communiste chinois agit de manière à constituer une menace pour les États-Unis et le monde. La bonne nouvelle est que le président Trump est conscient de cette menace … Nous devons nous assurer que le monde comprend les risques associés au PCC et les conséquences auxquelles nous sommes confrontés depuis longtemps. Maintenant, le monde entier doit partager les craintes des États-Unis concernant le PCC. »

Et bien que Pompeo ait immédiatement ajouté que les parties devaient coopérer dans les domaines où cela est possible, et que le nouvel accord commercial «a du sens» pour les deux pays, l’essentiel de ce qui précède ne change pas. Pour la première fois, Washington a qualifié la Chine de menace pour le monde en raison de son idéologie communiste. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une tentative de reproduire le scénario de la guerre froide avec l’URSS communiste.

Bien sûr, le niveau de diabolisation atteint à l’égard du PCUS, n’en est qu’au 90 millionième de ce qui est dit sur le parti communiste chinois – le communiste soviétique a été décrit depuis des décennies comme des nonhumains, des monstres, des ennemis de tout chrétien honnête et citoyen du monde libre. La menace communiste et la menace russe étaient bien sûr synonymes de propagande américaine, mais l’accent mis sur le messianisme communiste et l’expansion du communisme mondial étaient encore plus forts. « Les communistes vous enlèveront vos biens, vos droits, vos armes, vos enfants, fermeront les églises », afin qu’il ne puisse y avoir de dialogue idéologique avec eux. Oui, ils ont alors commencé à dire qu’il était possible de se mettre d’accord sur l’URSS en tant que puissance nucléaire: pour résoudre des crises à des moments précis de conflits régionaux, pour limiter la course aux armements, etc. Mais en général, la lutte contre le communisme mondial était perçue comme la tâche principale des États-Unis. Avec l’effondrement de l’URSS, le spectre du communisme a disparu, les États se sont déclarés victorieux non seulement pendant la guerre froide, mais aussi dans la bataille des idéologies: la lumière a vaincu les ténèbres, la liberté a vaincu la tyrannie et la fin de l’histoire.

Bientôt, cependant, il est devenu évident que l’histoire ne finissait pas: la méfiance à l’égard des États autour du monde commençait à croître, la Russie revenait, la Chine devenait la première économie du monde et l’Amérique elle-même plongeait dans une grave crise interne.

Dans ce contexte, Trump a pris le pouvoir en se déclarant nationaliste américain et opposant à la mondialisation. La Chine a immédiatement relevé le drapeau de la mondialisation rejeté par Trump (mais pas l’élite américaine): Xi Jinping a constamment souligné que la mondialisation de l’économie mondiale était un processus naturel qui devait se dérouler dans des conditions favorables pour tous.

Si l’Amérique Trump cherche à rétablir l’ordre mondial à son avantage en tant qu’État-nation et utilise le protectionnisme et les guerres commerciales à cette fin, la Chine n’abandonnera pas l’idéal d’un avenir unique pour toute l’humanité. Offrant ses énormes ressources – financières et industrielles – à tous les pays et continents.

La Chine n’a pas projeté d’idéologie communiste à l’extérieur depuis bien longtemps: il n’y a pas d’instituts Mao, il y a es ‘institutions Confucius. Le soft power chinois porte l’image d’un ancien empire, avec lequel chacun peut être heureux et riche. Bien sûr, Beijing utilise le thème d’un monde plus juste, d’une division mondiale du travail plus honnête, rappelle que l’Occident a exploité l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine de la même manière que la Chine pré-communiste, mais il est difficile d’y lire le choix d’une voie communiste

Il est clair que pour les États-Unis, la réalité n’a pas d’importance – si vous devez déclarer le Parti communiste comme une menace à la paix, cela se fait sans référence aux faits.

Il est ridicule de parler d’un modèle de gouvernance communiste qui constitue une menace pour la démocratie: il existe de nombreux systèmes de gouvernance différents dans le monde, et leurs différences dans les mêmes pays asiatiques sont déterminées principalement par des caractéristiques nationales plutôt que par des idéologies. La Chine n’exporte pas le communisme, et si son modèle de gouvernance a plus de succès que le soi-disant emprunt emprunté à l’Occident. modèle démocratique, cela ne signifie nullement que d’autres pays pourront le copier chez eux ou que les Chinois pourront l’implanter là-bas.

Pour le modèle chinois, nous avons besoin des Chinois qui, incidemment, ont été capables d’adapter l’idéologie communiste de manière à ce que le «socialisme à caractéristiques chinoises» s’intègre parfaitement dans l’économie de marché. Et pas seulement un marché sauvage, mais un marché qui a permis à des centaines de millions de personnes d’être retirées d’une vie de pauvret » en trois ou quatre décennies.

Pourquoi Washington a-t-il peur de la «menace communiste chinoise»? Il y a plusieurs composants.

Premièrement, Trump veut vraiment compléter la politique de confinement de la Chine par une composante idéologique. Il est impossible de faire peur au monde entier avec «l’expansion chinoise». Les Chinois, bien sûr, arrivent et il est de plus en plus difficile pour les États-Unis de les arrêter, non seulement en Asie et en Amérique latine (sans parler de l’Afrique), mais également en Europe. Il reste à jouer sur la peur des communistes. Si les Américains sont devenus un synonyme des impérialistes du monde entier, laissez les Chinois prendre la place des communistes vides après l’effondrement de l’URSS. Ce sera plus facile pour la propagande américaine de fonctionner ainsi. Après tout, il y a encore de nombreuses générations de ceux qui ont été effrayés par la «menace rouge» dans l’enfance et l’adolescence.

Deuxièmement, Trump n’est probablement pas opposé à l’utilisation de la «menace communiste» dans la lutte politique nationale contre les démocrates de plus en plus aimés . Sanders et Warren préparent un avenir communiste pour vous et ne comprennent pas les menaces de la Chine – de manière primitive, mais elles toucheront une partie de l’électorat. Et le fils de Biden a généralement pris « de l’argent sanglant des communistes chinois ».

Troisièmement, Trump doit trouver des excuses à l’avance pour le prochain accord commercial. Même si cela deviendra sa victoire importante et sera bénéfique pour les États, lors de la campagne électorale, il sera battu pour « concessions à la Chine ». On peut aussi répondre à cette accusation en promouvant une lutte idéologique, d’autant plus que les vrais Chinois ne s’en moquent pas.

Bien sûr, Beijing répondra à la propagande anti-communiste américaine, mais réalisera en même temps que Washington n’y a pas recours de gaité de coeur. Après tout, l’influence et les capacités des États sur la scène mondiale sont en déclin constant.

Regardez encore plus de vidéos sur la chaîne YouTube