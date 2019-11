The national interest : Le changement de régime en Iran est inévitable (l’Amérique doit être préparée)

Point clé: le décès du chef suprême n’est qu’une question de temps. sur ce point on peut signaler qu’un cancer de la prostate peut durer fort longtemps et que le guide suprême n’est pas à l’agonie, mais qu’effectivement ce que suggère cet article à savoir une transition gérée par les Etats-Unis rassemblant sous leur patronage les exilés du shah, les corrompus du régime actuel, qui si on leur assure le pillage des ressources de l’Etat pourrait installer une « démocratie ». On a quelques doutes sur un tel scénario, non seulement parce que les USA et leur renforcement des sanctions n’en prennent pas le chemin mais surtout parce que l’on a vu avec l’Irak et d’autres pays ce qu’on peut attendre d’une telle attention des USA et des individus qu’ils installent au pouvoir; Enfin, l’Iran est une nation dont le peuple a un des sentiments nationaux parmi les plus forts au monde, celui-ci s’est peu à peu confondu avec un anti-impérialisme fort quelles que soient l’impopularité des mollahs et celle des gardiens de la Révolution. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

L’Iran est en train de changer, mais cela n’a rien à voir avec le retrait par les États-Unis du Plan d’action global commun (également appelé le Deal de l’Iran) ou du régime de sanctions du gouvernement Trump . En effet, alors que les décideurs américains discutent de cooptation et de coercition des meilleures stratégies pour changer le comportement de l’Iran, ni l’administration Trump ni son opposition ne sont préparées au changement de régime auquel l’Iran est confronté: la mort du guide suprême Ali Khamenei.

Le chef suprême est le pouvoir ultime en Iran. Constitutionnellement, il est le commandant en chef des forces armées iraniennes. Théologiquement, il est également nayeb-e Imam (député du Messie). Alors que les diplomates se concentrent sur les dirigeants élus iraniens et leurs représentants – le président Hassan Rouhani et le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, par exemple -, le dirigeant suprême monopolise toutes les décisions de fond. Il règne pour la vie.

La vie de Khamenei touche à sa fin. En 2014, Khamenei a été opéré du cancer de la prostate . Les autorités ont utilisé le récit de Khamenei pour publier sur Twitter une photo du dirigeant suprême de l’hôpital, une tentative probable de préparer le public iranien à l’inévitable. Khamenei s’est rétabli, mais il a aujourd’hui 79 ans et la vieillesse fait des ravages. Il en va de même pour l’héritage d’une tentative d’assassinat en 1981 . À la mort de Khamenei, que ce soit dans un mois, un an ou cinq ans, la République islamique d’Iran fera face à une crise sans précédent.

La crise de succession imminente en Iran

Depuis la révolution islamique de 1979, il n’ya eu qu’une transition. Le chef de la révolution, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, est décédé le 3 juin 1989. L’Américain se souviendra peut-être de M. Khomeiny en tant que révolutionnaire impénitent motivé par l’anti-américanisme, mais il était aussi un homme d’une profonde conviction religieuse. Quand, en 1988, des litiges politiques et théologiques ont écarté le grand Ayatollah Hussein-Ali Montazeri, Khamenei est devenu député et successeur naturel de Khomeiny. Khamenei était un candidat de compromis, cependant, un homme faible choisi parce qu’il était acceptable pour les principales factions politiques. Il n’a jamais inspiré le respect religieux qui était celui inspiré par Khomeiny. Toutefois, dans le contexte de la République islamique, Khamenei pouvait tirer sa légitimité de la bénédiction de Khomeiny.

La transition à venir sera toutefois différente. Alors que, théoriquement, l’Assemblée des experts, composée de 88 membres, choisit le nouveau chef suprême, la transition en 1989 montre qu’elle n’est guère plus qu’un organe tampon, approuvant le candidat de compromis proposé par les divers courtiers en pouvoir de la République islamique. Toutefois, au cours des trois décennies écoulées depuis la dernière transition, l’équilibre de ces centres de pouvoir s’est déplacé. Le corps des gardiens de la révolution, par exemple, est devenu beaucoup plus puissant et contrôle plus de 20% de l’économie iranienne. Il ne reste pas non plus beaucoup de pères fondateurs de la Révolution islamique. L’ ancien président Ali Akbar Hachemi Rafsandjani est mortil y a presque deux ans. Mahmoud Hashemi Shahroudi, président du Conseil de discernement et ancien responsable judiciaire, souffrirait d’un cancer du cerveau . Bien que Khamenei ait bénéficié en 1989 de la bénédiction de Khomeiny avant sa mort, Khamenei n’a ni le statut ni le charisme pour assurer que son choix, quel qu’il soit, il survivra à l’inévitable lutte interne.

Il y a d’autres scénarios qui pourraient compliquer la succession. Contrairement à Oman, par exemple, qui stipule un calendrier pour le choix d’un nouveau sultan après le décès du sultan Qaboos bin Said, il n’y a pas de calendrier constitutionnel pour la réunion de l’Assemblée des experts iraniens, ce qui crée de l’incertitude et une ouverture pour des groupes tels que le CGR contrôle. Si l’Assemblée des experts se réunit, mais qu’il n’y a pas de candidat unique par consensus, il est possible que la direction suprême passe à un conseil plutôt qu’à un individu. Khomeiny a fait taire – mais n’a pas résolu – ce débat politico-théologique et il pourrait ressurgir avec force. Pour la République islamique, cependant, un conseil de direction exacerberait l’instabilité en poussant les combats entre factions à un niveau supérieur.

Les décisions qui façonneront l’Iran post-Khamenei

Le changement de régime est devenu un terme chargé, en particulier dans les quinze ans qui ont suivi l’invasion américaine du renversement du dictateur irakien Saddam Hussein, mais lorsque Khamenei meurt, il est inévitable en Iran. Hélas, les États-Unis ne sont malheureusement pas préparés.

Comment les États-Unis réagiront-ils, par exemple, si des conflits internes mènent à une guerre civile en Iran? Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais il n’y a pas si longtemps, la guerre civile en Libye, en Syrie et au Yémen n’était pas concevable. Peut-être que le scénario cauchemardesque serait que les gardiens de la révolution prennent le pouvoir de façon opportuniste. Le résultat ne serait pas simplement une dictature militaire, mais une dictature idéologique, dotée de milliards de dollars et infondée même par le contrôle limité que le reste du système iranien fournit aujourd’hui.

Lorsque US SEAL Team Six a éliminé le leader d’Al Qaeda, Osama Ben Laden, les leaders aspirants se sont affrontés pour organiser des attaques spectaculaires. Bientôt, les États-Unis et l’Europe auront peut-être à s’inquiéter non seulement des factions cléricales, mais également des factions de l’IRGC. Existe-t-il une stratégie pour coopter certaines factions, en neutraliser d’autres ou pour supprimer complètement les ambitions du CGRI? Washington, par exemple, serait-il prêt à garantir l’immunité diplomatique et financière des dirigeants de l’IRGC corrompus si avec leurs familles et après avoir détourné ddes milliards, ces gens fuyaient en exil à Moscou, Istanbul ou Bakou?

Après presque quarante ans de vie dans une République islamique, la plupart des Iraniens sont fatigués. Les manifestations qui ont éclaté en décembre dernier se poursuivent par intermittence et les troublesau travail se multiplient. Si la mort de Khamenei élève le niveau de protestation et rend inévitable un changement de régime, quelle serait la position des États-Unis? Washington est-il prêt à plaider en faveur du maintien de la République islamique pour leur garantir que le changement ne compromettrait pas leur sécurité financière et même peut-être même catalyser un changement de régime positif?

Les États-Unis accueillent la communauté iranienne la plus libre et la plus prospère de la planète. Les Américains d’origine iranienne constituent un capital humain capable d’aider l’Iran à faire la transition même s’ils doivent d’abord renoncer à leur rêve de gouverner ou de supplanter les fonctionnaires iraniens qui se sont formés sous la République islamique. Mais qu’est-ce que la Maison Blanche ou le Département d’Etat a fait pour les organiser et les rallier? Un référendum a inauguré la République islamique. Washington appuierait-il un référendum pour rétablir une démocratie constitutionnelle telle que celle dont jouissait brièvement l’Iran au début du XXe siècle? Quelle serait la formulation de cette question référendaire? Les États-Unis appuieraient-ils une convention constitutionnelle pour l’Iran? Si oui, sous quels paramètres?

Il est bon que démocrates et républicains se disputent le passé et même l’ici et maintenant. Mais c’est l’avenir qui devrait le plus concerner l’administration Trump et ses successeurs. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse y avoir de consensus bipartite sur une stratégie visant à canaliser le défi inévitable auquel les Iraniens seront confrontés lors du décès de Khamenei afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour les Iraniens et la paix et la sécurité régionales. L’enjeu n’est pas seulement la menace du terrorisme iranien, son programme de missiles balistiques et la stabilité au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, mais aussi la liberté de quatre-vingt-un millions de personnes et la transformation d’un État paria avec une économie dysfonctionnelle en une centrale financière. Le changement étant inévitable pour le meilleur et pour le pire, espérons que Washington ne sera pas pris au dépourvu comme il semble l’être maintenant.

Michael Rubin est chercheur à l’American Enterprise Institute. Cet article est paru pour la première fois l’année dernière.

