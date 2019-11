La huitième semaine de manifestations antigouvernementales commence en Haïti

on parle peu de ce qui se passe à Haiti pourtant il y a déjà 42 morts selon les chiffres de l’oNU, la plupart l’ont été par balles, l’opposition continue la pression mais choisit d’organiser les manifestations pour limiter les morts et pour les rendre plus efficaces Haiti c’est un autre monde que sa voisine Saint Domingue, un monde rebelle et dévasté, cher au coeur des Cubains qui ont toujours manifesté respect et solidarité envers cette autre nation caribéenne dont l’histoire et spoliation et résistance, celle de l’indien refusant l’espagnol puis celle des esclaves africains les premiers à refuser l’esclavage et ceux qui ont battu les armées de Napoléon.j’aurais pu dans mes mémoires vous parler longuement de ce pays où j’ai subi un début d’initiation au vaudou et où j’ai découvert dans le bidonville du soleil jusqu’où pouvait aller la misère sous l’amicale guide de Suzy Castor et de son époux Pierre Charles, un géant frappé dès l’enfance par la polyoméïte, comment cette misère produit-elle tant de poètes, d’artistes ? (traduction et note de danielle Bleitrach)