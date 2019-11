JE M’INSTALLE DANS LA PEAU D’UN ARTISTE POLITIQUE: MAURICIO TORO-MOYA

Pourquoi utilisez-vous la technique ancienne de l’ambrotype* pour faire vos photos?

Il y a eu un moment où le marché a menacé d’arrêter de produire des films en noir et blanc et où tous les photographes devaient passer au numérique. Cela a affecté mes principes philosophiques et politiques. Je ne voulais pas laisser l’industrie néolibérale contrôler ma façon de faire de l’art, c’était contradictoire pour moi car je critique constamment le modèle économique et politique actuel au Chili et aux États-Unis et je refuse la possibilité d’un art contrôlé par une industrie néolibérale. À partir de là, j’ai cherché un procédé photographique autonome de cette industrie qui satisferait ma proposition esthétique.

Pendant cinq ans, j’ai fait des recherches sur l’ambrotype pour vérifier si ce choix était approprié. Mon intention n’a jamais été, et ne le sera jamais, de prendre des photos dans le style du XIXe siècle : je prends des photos d’aujourd’hui avec des problèmes d’aujourd’hui. Le médium photographique fait partie du processus conceptuel pour chaque auteur mais pour moi, c’est aussi une conviction politique.

Que nous dit votre travail sur le Chili et l’Amérique Latine?

Mon travail vise à construire des visions sociopolitiques et socioculturelles de l’Amérique latine. Je m’immerge dans l’histoire de notre territoire pour parler de nos problèmes et de nos rêves. Pour moi, la Conquista (la colonisation espagnole de l’Amérique) est fondamentale, ainsi que la manière dont l’image de la Vierge a été utilisée pour dominer, tromper et contrôler une culture bien établie et des empires beaucoup plus développés que les sociétés européennes à cette époque-là. La brutalité utilisée au nom de Dieu et de la Vierge a entraîné un génocide brutal et une violence, qui marque profondément les conflits sociaux et politiques de notre région. Le contrôle et l’oppression politiques se poursuivent encore aujourd’hui. Les peuples indigènes sont toujours réprimés sur notre territoire, les Mapuches sont en guerre depuis plus de cinq cents ans contre le pouvoir qui représente la « Conquista ». Au Mexique, les peuples se sont organisés pour affronter des gouvernements en déliquescence qui n’ont pas réussi à résoudre un conflit vieux de plusieurs siècles. Les dictatures masquées sous le sceau de la démocratie sont monnaie courante dans cette Amérique, où le pouvoir n’a cessé d’être contrôlé par l’Europe et l’Amérique du Nord.Mon travail défie l’ordre et le contrôle des images, cite le baroque indigène qui était aussi une forme de rébellion, déborde, utilise l’appropriation visuelle pour refaire le vocabulaire de manifestes populaires et syncrétiques, pour provoquer et renverser l’ordre établi par son propre discours utilisant le langage des autres.

À quel événement historique fait référence la série Gólgota, Caravana de la Muerte (Golgotha, caravane de la mort)?

Cette série rappelle les atrocités et les horreurs commises par la dictature de Pinochet au Chili. Je suis né pendant le gouvernement du président Allende mais j’ai grandi en voyant Pinochet à la télévision. Je suis un enfant de cette dictature et j’avais besoin de parler de ces crimes dont il n’existait pas d’images puisqu’elles ont été censurées ou ont disparu. J’ai bâti cette série comme le chemin de croix de Jésus et ses quatorze stations. Jésus est arrêté, torturé et son corps disparaît car il ne pensait pas comme le pouvoir en place. La même chose est arrivée à des milliers de mes compatriotes en 1973, à la différence qu’ils ne sont pas considérés comme des martyrs par l’Église et sont oubliés par notre peuple. Je me suis basé sur les histoires racontées par des survivants des casernes où la Dina* torturait. Avec eux, j’ai reconstitué les scènes, les lieux et les actions, pour donner une image à ce qui n’existe pas dans la mémoire chilienne. Je représente Jésus, Marie-Madeleine et la Vierge Marie au Chili en 1973 et leur fais vivre les atrocités de la dictature pour provoquer les Chiliens d’aujourd’hui et secouer leurs consciences. Je voudrais que nous, en tant que nation, demandions pardon pour l’oubli et la complicité passive apportée à ces crimes. Je crois qu’avec cette série, j’ai réussi à résoudre ce problème dans ma vie personnelle et à demander pardon aux victimes. J’ai lutté contre la dictature à partir de ma petite tranchée, comme des milliers d’autres, mais j’avais besoin que mon travail en parle aussi.

Pouvez-vous commenter les images des séries Imagen Divina (Image Divine) et Milagreros (Miracles)?

Imagen Divina est une série qui traite des questions de l’identité de genre. Je me suis toujours demandé pourquoi, dans notre Amérique latine, nous avons pris ce qu’il y a de pire dans la morale catholique. Comment ne pas imaginer une vierge transgenre, puisque les Espagnols avaient déjà changé la couleur de la peau de Marie, la représentant basanée dans le but de conquérir les âmes? Je me suis donc concentré sur cette idée d’une image hybride en interrogeant mes différences et celles des autres. J’ai créé cette nouvelle trinité où la mère, le fils et Madeleine vivent ensemble dans un seul corps, un corps politique qui est trans. Les Espagnols ont utilisé la Vierge parce que les indigènes, dans leur monde polythéiste, ne comprenaient pas la notion de la sainte trinité. Ils ne comprenaient pas qu’une seule personne pouvait être à la fois le père, le fils et le Saint-Esprit. Je me sers de cette incompréhension pour subvertir l’ordre et poser un nouveau regard sur le genre, parler de la marge, un lieu où je vis et où je me milite. Milagreros s’attaque aux conflits de la foi dans la vie quotidienne latino-américaine, aux contradictions et aux abus. Dans ces scènes, à la manière d’images votives, objets avec lesquels on remercie les dieux pour les faveurs accordées, sont construites des situations intemporelles qui cherchent à établir des liens sociaux, politiques et historiques afin de comprendre pourquoi la foi finit par être la voie la plus populaire pour échapper à ses soucis quotidiens. Nous demandons au spirituel de résoudre les problèmes matériels, pour obtenir un meilleur travail, soigner la maladie, être accepté à l’université, pour notre sexualité, etc. Ces contradictions constituent notre identité morale et sociale qui façonne l’identité syncrétique, chaotique et viscérale qui nous caractérise aujourd’hui.

Quel est le thème de votre dernière série Impius?

Impius parle des personnes, des êtres humains et des modèles sociaux. Je me concentre de manière critique sur les individus et non plus sur les pouvoirs. Je développe le concept à propos de notre relation avec les immigrants, les classes sociales et économiques. Nous, les Chiliens, sommes traditionalistes, xénophobes et racistes. Notre modèle économique est une pâle copie du néolibéralisme américain qui s’est installé sous la dictature de Pinochet et qui voit aujourd’hui Trump au pouvoir aux États-Unis et Piñera* au Chili. Je parle de la façon dont nous avons permis l’installation de ce système et comment nous l’avons transformé en philosophie de vie.

Pour résoudre cette élaboration conceptuelle, je me suis basé sur les tares du capital et je conçois des scènes qui nous confrontent en tant que société civile à ces défauts. Je montre ce que le modèle de Pinochet a accompli sur nous, un modèle que la démocratie n’a pas été capable de changer, nous apprenant seulement à vivre ensemble et à en utiliser le pire. Ce fut mon projet le plus ambitieux, il a duré presque quatre ans et nous avons travaillé avec plus de trois cents personnes pour sa production. Je voulais aussi que ce projet possède un langage plus populaire et moins cryptique. Je m’installe dans la peau d’un artiste politique dont l’esthétique est un canal pour porter le discours. Jour après jour, je m’efforce d’être cohérent avec ma vie et mon travail en souhaitant que cela se transmette dans chacune de mes images.

*Ambrotype. Procédé photographique inventé en 1854 qui consiste à sensibiliser et exposer une plaque de verre qui une fois traitée chimiquement fera apparaître une image positive quand elle sera posée sur un fond noir.

*Dina. Dirección de Inteligencia Nacional (Direction nationale du renseignement), police politique sous la dictature militaire chilienne chargée de traquer les opposants, coupable de torture et de nombreuses violations des droits de l’homme.

*Sebastian Piñera. Homme d’affaires et président de la République chilienne de 2010 à 2014, réélu à ce poste en 2018.