Ils déposent plainte contre Piñera pour crimes contre l’humanité

Des avocats et des organisations de défense des droits de l’homme au Chili ont engagé lundi une action en justice contre le président sud-américain, Sebastián Piñera , pour « attaques systématiques contre la population civile » lors des manifestations de ces dernières semaines.

Le bureau du médiateur, le comité de défense populaire, les frères Vergara Toledo et la coopérative judiciaire se sont rendus lundi devant la septième Cour de cautionnement de Santiago pour porter plainte contre le président pour le crime contre l’humanité, plainte déposée en fonction de la loi 20.357.

Les trois organisations exigent «que les faits décrits fassent l’objet d’une enquête» et que «la responsabilité du président Sebastián Piñera soit déterminée en tant qu’auteur du crime commis contre Lesa Humanidad».

Hugo Gutiérrez ✔@Hugo_Gutierrez_ Defensoría Popular, Comité de Defensa del Pueblo Hnos.Vergara y Cooperativa Jurídica interponen querella x delito de Lesa Humanidad contra Sebastián Piñera, x los ataques sistemáticos a la población civil durante protesta popular. Lunes 4/Nov en Centro de Justicia a las 12.00 hr 660 Información y privacidad de Twitter Ads « (Il y a) une attaque systématique et généralisée contre la population civile qui est descendue dans les rues au cours de ces deux dernières semaines, en exigeant des changements structurels dans les politiques néolibérales de la droite depuis près de 30 ans », ont-ils déclaré.

«Ces violations des droits de l’homme ont été confirmées par diverses organisations nationales et internationales, avocats et avocats, qui ont dénoncé l’énorme quantité de crimes commis contre des filles, des garçons, des jeunes, des femmes, des adultes plus âgés et, en général, contre l’ensemble de la population. qui a exercé son droit légitime de manifester », ont-ils ajouté.

Il s’agit du deuxième recours judiciaire contre le chef de l’État chilien. la dirigeante sociale Roxana Miranda et l’avocate des droits de l’homme Mónica Araya Flores s’étaient déjà rendues devant le même tribunal de la capitale pour porter plainte contre Piñera.

Les principaux crimes reprochés à Piñera et à son cousin, l’actuel ancien ministre de l’Intérieur, Andrés Chadwick Piñera, sont les meurtres de cinq personnes par les forces armées et la police (Romario Veloz, Alex Núñez, Kevin Gómez, Manuel Rebolledo et José Miguel Uribe). )

Selon un rapport de l’Institut national des droits de l’homme, la répression des mobilisations menées par des milliers de Chiliens contre les politiques néolibérales du gouvernement de Piñera a fait 23 morts, 4.316 détenus et 1574 personnes hospitalisées pour blessures. (INDH) publié dimanche dernier.

La justice chilienne va maintenant décider si les plaintes déposées constituent ou non un crime.