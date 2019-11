Cuba contre le blocus: la vie ne s’arrête pas à l’hôpital de Baracoa

L’énorme résistance des Cubaines et des Cubains peut être illustrée par de très nombreux exemple. En octobre 2016, le pays tout entier était tourné vers la province de Guantanamo, frappée avec violence par l’ouragan Matthew, catégorie 4, avec une vitesse de translation de 15 km / h et des vents destructeurs de 220 km / h.

Comme des millions de mes compatriotes, j’ai contribué à la préparation de programmes de secours pour les victimes et, bien que l’événement météorologique ait eu un impact égal sur les municipalités de Maisí, Imías, San Antonio del Sur et Baracoa, je me suis senti concerné en particulier par ces dernières, la Villa Primada, car à la suite de la tragédie, j’ai subi un choc psychologique lorsque j’ai vu sur Facebook l’image d’un couple de baracoenses enlacés au milieu d’une destruction totale. Ils ne leur restait plus rien; Ils se tenaient seulement enlacés l’un à l’autre. . « Et à Cuba », pensai-je immédiatement en contemplant ce témoignage photographique.

Ensuite, j’ai juré que je ferais quelque chose pour ces êtres anonymes depuis mon petit espace de vie. L’une de mes premières actions a été de rechercher sur le Web des informations locales, ce qui m’a conduit au portail Baracoa Radio. J’ai admiré le caractère vivant de ses émissions, avec des informations détaillées sur la catastrophe, mais aussi leur travail de récupération. J’ai envoyé mes mots de soutien et j’ai continué à être «connecté» à la ville de façon permanente.

Un jour, j’ai lu un texte du journaliste Eliannis Legrá Rodríguez intitulé «Un message, des larmes», publié le 18 novembre 2016. Mon identification avec cette famille fut totale, car le journaliste a écrit ce que je reproduis ici:

« Oh maman, mes larmes jaillissent ! C’est la première chose que l’une de mes petites filles a dite en lisant ce qui était écrit sur un papier découpé dans un sac en nylon contenant des cahiers, et en plus, ce message: » Ne perds pas espoir ‘(…) Merci pour ces paroles si délicates, que je conswerve dans ma tête, et que je me répète et e&pète à ceux que rencontre pour que tout le monde sache qu’il y a toujours une âme généreuse et bonne. Merci pour tant d’amour ».

C’était un paquet de donation reçu par Eliannis et sa famille de puis un coin de cette immense île. Ils n’ont jamais su qui l’a écrit, probablement un pionnier cubain, mais la graine de la confiance a été plantée. Les baracoenses ont résisté et ont également récupéré. Depuis lors, je suis un auditeur habituel de cette chaîne locale, que je diffuse à l’étranger en raison des avantages d’Internet. Sur Facebook, non seulement j’ai ftremblé de douleur devant la photo de deux inconnus inconsolables, mais j’ai également noué une véritable amitié qui dure jusqu’à aujourd’hui.

C’est pourquoi, encouragé par l’appel à dénoncer l’impact du blocus insensé des États-Unis sur ma patrie, je me suis nécessairement tourné vers Baracoaà partir de ces liens et de ces affections. j’ai eu alors l’occasion d’approfondir ce que je savais sur les événements héroïques de la ville. Ainsi en fut-il de la rencontre avec le Dr Abel Oslé Matos, directeur de l’hôpital d’enseignement général Octavio de la Concepción et de la Pedraja. une fois encore pour sa capacité de résilience, je l’ai interviewé pour Cubadebate.

Un sacerdoce dédié à la vie

«Il est difficile de ne pas définir un avant et après Matthew. Notre municipalité a beaucoup souffert, a été détruite. Cependant, nous avons également été témoins de beaux actes et du sacrifice de collègues et de la population en général. Notre hôpital est devenu un centre d’évacuation et est resté sur le pied de guerre à tout moment. Il a été même réalisé une césarienne pendant le passage de l’ouragan et l’enfant est né..

«Quoi qu’il en soit, au beau milieu de la tempête, notre hoîtla s’est imposée comme un phare éclairant tous ceux qui ont besoin d’un toit. Ensuite, il ne fallut que quelques jours pour réparer les dégâts matériels avec le soutien colossal de tout le pays. » Ce sont les premiers mots du médecin. Diplômé en 2001, il est actuellement maître en soins complets pour femmes et diplômé en périnatologie. ”

À la tête de l’hôpital général d’enseignement de Baracoa depuis mars de cette année, Abel Oslé Matos, avec ses six mois de service, entretient un lien profond avec son centre de travail, auquel il se consacre entièrement chaque jour à peine a-t-il ouvert les yeux. Il ressent une grande fierté pour ses compagnons: « Sans aucun doute, la force principale de notre hôpital est son personnel, son charisme, son humilité et son engagement à faire face aux difficultés qui apparaissent chaque jour. »

Pour lui, lutter contre le blocus des Yankees «c’est une lutte sans faille abordée sous différents angles: le syndical l’UJC, le Parti et l’administration de toutes parts sont recherchées des solutions centrées sur un seul objectif, pour faire face à cette politique et aux mesures et restrictions imposées Il n’ya vraiment aucune décision prise dans laquelle tous les facteurs de l’hôpital ne sont pas impliqués ».

« Le blocus », dit-il, « est devenu une partie de notre vie quotidienne, de nos expériences et de notre motivation dans certains cas, et en tant que bons Cubains, nous apprenons à nous développer, à nous adapter. »

Il est important de souligner que pour s’adapter au blocus, il n’est pas question de se croiser les bras,il ne s’agit pas de sombrer dans l’inaction ou dans la résignation. La persévérance guide chacune des mesures prises par la direction de l’établissement pour offrir un service d’excellence. «Si quelque chose caractérise notre collectif, c’est qu’il ne cesse pas de considérer les lacunes. Chaque jour, les difficultés de la veille sont définies dans le compte rendu de garde et ce que l’on envisage pour ce jour, les procédures et les solutions à rechercher , puis nous commençons à travailler dans le but d’offrir les meilleurs soins possibles aux patients. Nous faisons celai,puisqu’il il n’a pas été possible de diminuer le blocus », souligne l’interviewé.

Le Dr Abel Oslé est une personne intègre et franche: «Je mentirais si je disais qu’il n’y a pas de causes d’insatisfaction; celles-ci existent, et bien qu’elles ne se répètent pas, elles sont discutés quotidiennement pour trouver une solution. Il existe dans notre centre une commission créée à cet effet, qui recueille chaque jour l’état de l’opinion de la population, des patients et des membres de la famille, ainsi que des travailleurs, afin d’être au fait des désaccords, des plaintes, des suggestions et même des opinions positives. Le plus important est de savoir comment définir lesquelles de ces plaintes ou désaccords dépendent de l’homme; Celles-ci sont plus faciles à résoudre, car elles ne dépendent pas d’un investissement de ressources matérielles, mais du traitement et de l’amour que nos patients reçoivent ».

L’hôpital général d’enseignement Octavio de la Concepción et de la Pedraja, dont le groupe est composé de 1 267 travailleurs, dessert la population des municipalités de Baracoa, Maisí, Imías et San Antonio del Sur. Il a 302 lits; , 284 en cours d’utilisation. Et comme tous les établissements du genre dans le pays, il dispose des services essentiels, du laboratoire clinique aux consultations en passant par plusieurs unités, ainsi que des unités de chirurgie et d’hémodialyse, mis à la disposition de 125 000 résidents.

Cubadebate a appris que sept reins artificiels pour dyalise sont installés à l’hôpital et qu’ils prennent en charge 36 patients. Ils sont pris en charge à leur domicile et conduits à l’hôpital, à Baracoa et dans des municipalités éloignées. L’institution bénéficie de cette option de transfert dans le cadre d’un contrat avec les compagnies de taxi locales. Et malgré les heures dramatiques vécues avec les nouvelles restrictions imposées au pays par l’administration américaine, à Baracoa, ils ont « ri » de cette volte face. Parce que, comme le souligne le Dr Abel, le Cubain a déjà vécu tant de folies.

Par mauvais temps, faire bon visage

«Ces derniers mois ont été plutôt tendus, mais ils ont permis de se remettre au travail face aux carences en ressources, en carburant et à la nécessité de sauver ce que nous avons et d’activer nos initiatives et notre inventivité. Ici, tous les secteurs et niveaux de décision se sont réunis, toujours à la recherche de solutions et au service de l’économie », a déclaré le directeur de l’hôpital Baracoa.

À la suite de la récente situation, le conseil d’administration de l’hôpital a défini et mis en œuvre un ensemble de mesures permettant aux entreprises de réaliser des économies d’énergie, en garantissant la continuité des services fournis.

«Aucun de nos 36 services de santé n’a été fermé, alors que dans les zones administratives, des économies allant jusqu’à 4 Mw par semaine ont été réalisées par rapport à la consommation habituelle. Ces mesures sont destinées à durer; pour que nous nous éduquions sur le potentiel d’épargne pour notre pays et a été une source de réflexion sur ce que nous pouvons encore faire pour notre économie.

«Des économies record ont été réalisées. Sur les cinq mètres de puissance électrique de l’hôpital, la «thérapie» a historiquement enregistré la consommation la plus élevée, car des services tels que la thérapie intensive, la préparation et la néonatologie y sont connectés. Cependant, sans affecter aucun des soins médicaux, et il est important de le souligner, des économies importantes ont également été réalisées dans ces domaines, ce qui a démontré tout notre potentiel », a-t-il déclaré.

Ces réflexions conduisent à une autre découverte fondamentale: «Je pense qu’il est évident que nous allons sortir plus forts, car malgré les efforts pour écraser la Révolution, Trump et ses laquais réussissent à nous unir davantage. C’est peut-être impensable dans un autre pays, mais nous, les Cubains, avons appris à vaincre, à lever les pieds quand il y a des pierres sur la route. Nous avions déjà une « école » lors de la période spéciale, qui nous a appris à nous adapter et à surmonter les pires adversités, et dans cette « école », nous avons obtenu un diplome en or. »

Plan contre plan