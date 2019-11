Compte-rendu d’un voyage en Chine: Est-ce que Macron veut leur prêter Castaner pour « les droits de l’homme? »

Hier 4 novembre 2019, sur toutes les chaînes de télévision françaises qui traitaient de l’actualité on cirait les pompes de Macron. Selon eux, notre bien aimé président se rendait en Chine. La nation asiatique, encore un peu barbare et en tremblait de joie. Non seulement c’était Macron qu’ils avaient l’insigne honneur d’accueillir mais l’Europe dont il s’est proclamé l’avantageux porte-parole sans que visiblement les autres soient tout à fait d’accord. Ils ne sont d’accord sur rien que sur leur anticommunisme et leur volonté de faire suer les pauvres, les travailleurs, de rogner sur leurs droits. Ce ne sont pas eux qui se casseraient la tête, réuniraient leurs assemblées et leur partis pour leur garantir une amélioration vers une moyenne aisance comme vient de le faire le plenum du parti communiste chinois!… .

Non macron était Macron cela suffisait à la démonstration… . Et là ricanements de bon aloi sur le culte de la personnalité dont bénéficiait Xi jinping…

Mais là où je me suis dit que ces gens étaient invraisemblables, c’est quand est apparu un thème récurrent chez ces gens-là et dont visiblement ils ne contrôlent plus l’emploi tant il est de l’ordre du réflexe conditionné en matière d’orgueuil national: « Est-ce que macron allait faire la leçon des droits de l’homme à propos de Hong kong à Xi jinping? »

Certainement mais cela serait entre quatre yeux ont-ils laissé entendre…

Non seulement si le dit Macron s’en avisait il pourrait remballer sa valise de « commercial-colporteur » cherchant à placer ses produits, vu que la Chine a déjà prévenu qu’elle appréciait peu que l’on se mêlat de ses affaires interieures. Mais surtout, est-ce que ces commentateurs avisés se sont rendus compte qu’à ce jour à Hong Kong, à l’inverse de Paris ou d’autres villes françaises, il n’y a pas eu ni mort , ni blessé, pas le moindre éborgné… Est-ce que macron a dans l’idée de leur envoyer castaner pour leur apprendre un maintien de l’ordre plus « viril »?

danielle Bleitrach

