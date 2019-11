On me propose de soutenir l’humanité « pour un nouveau départ »

avant les patrick le hyaric, les Apel Muller et les Maurice Ulrich, il y eut cette huma là…. avant qu’il jouent les copropriétaires de tous les désaveux… daut-il tout renier pour leur assurer un job?

j’en rêve, je me souviens du temps où dès le réveil je me précipitais pour acheter l’humanité, ou même de ces soirées à Paris où nous allions la chercher dès sa sortie dans la nuit, l’encre encore chaude. Nous avions confiance dans ce que nous lisions. Dans ma première cellule, j’étais CDH. Je n’osaos pas faire payer les gens trop pauvres, je perdais l’argent, résultat je me ruinais et je vivais de cafés avec 5 ou 6 morceaux de sucre toute ma semaine comme étudiante.

je me souviens de ce blanc au centre du journal, censure imposée par la guerre d’Algérie… mais l’huma ne cédait pas et continuait à réclamer la paix en Algérie.

et j’en dirai et j’en dirai, d’Aragon me dictant au Bourget les lignes qui parurent le lendemain dans l’humanité: « Etre communiste c’est ne pas confondre l’histoire avec les petites histoires »

Et puis il y eut cette dépossession…

Alors aujourd’hui quand je lis qu’il va y avoir un nouveau départ : pourquoi et pour qui pour maurice Ulrich qui va déclarer il y a quinze jours, que l’uRSS et Cuba c’est le totalitarisme sur le plateau de LCI, pour patrick Apel muller qui soutient glucksman contre ian Brossat lors des dernières européennes, pour patrick le hyarec qui après avoir soutenu Robert menard accorde caution en fait à l’ignoble déclaration du parlement européen en décrivant le « totalitarisme de l’URSS…

Oui mais j’ai envie de faire confiance à l’équipe sortie du 38ème congrès du PCF, mais justement est-ce que mon secrétaire Fabien roussel sera encore obligé d’être une tribune parmi d’autres comme dans le Monde quand il écrit un texte magnifique sur l’Amérique latine, alors qu’il aurait mérité une mention à la une?

Est-ce que ce journal dont vous affirmez le renouveau continuera à pratiquer comme il le fait depuis vingt ans une censure imitoyable, qui continue à sévir, pour tous ceux qui comme moi ont défendu Cuba et notre mémoire… Est-ce que je serais toujours la réprouvée dont les livres seront interdits de critiques alors même que la réclame est faite sur des sociaux démocrates anti-communistes ?

je ne demande pas que ceux qui ont aujourd’hui seuls le droit à la parole, ceux qui affirment qu’il n’y a jamais eu au XXème siècle de partis communistes dignes de ce nom seulement des « totalitaires », ceux qui disent que nous sommes en plein communisme, qu’il est inutile d’avoir le socialisme, n’interviennent plus, je demande simplement à ce que d’autres voix se fassent entendre parce qu’elles correspondent à la majorité du parti dont vous réclamez le soutien financier, pourquoi faire, pour leur interdire le droit à l’expression?

On me dit que sur le plan intérieur les articles sont plus combatifs, mieux informés sur les mauvais coups que prépare Macron… C’est possible, voici bien longtemps que j’ai renoncé à lire l’humanité tant chaque fois que je tentais de le faire j’étais en colère ou triste, les deux le plus souvent. J’ai pris l’habitude de traduire des textes et d’en alimenter ce blog qui désormais à un lectorat parfois supérieur à celui de l’Humanité, je suis restée communiste, ne plus lire l’humanité m’a aidé… et je ne suis pas la seule. Parfois je me dis que je vais aller acheter l’humanité… Pourquoi faire quelque chose s’est brisé et ce n’est pas de moi qu’est venu un divorce que j’aurais cru impossible de 1956 à 1996. Quarante abs de fidélité, pas un jour sans et vous ne vous interrogez pas sur ce qui a provoqué mon départ mais sans créer de nouveaux arrivants, ceux que vous espériez et qui ne furent pas au rendez-vous alors qu’ils viennent sur mon blog. Pourquoi?

voulez vous me dire pour qui et pourquoi faudrait-il assurer un job à des gens qui se coduisent comme ça? encore un petit effort pour être un journal communiste après avoir refusé de s’affirmer comme tel.. avoir refusé toute l’histoire du parti, le passé de Marcel Cachin, Vaillant couturier pour le seul jaures pour opérer la transition avec la social démocratie que l’on continue à soutenir en sous main… pour qui et pour quoi demander aux communistes de cracher au bassinet pour livrer le tout à Melenchon ou à Glucksman puisqu’on ne change pas les responsables?

je sais que rien ne changera et que ma demande n’aura pas de réponse, alors je ne donnerai pas le moindre kopeck à ceux qui ne daignent pas me rassurer et de fait escroquent les communistes en vantant leur changement. Que l’on me comprenne bien, juger qui doit être responsable et de quelle fonction au sein du journal ne me concerne pas, même si j’ai des doutes sur le capacité d’évolution de certains, ce que je veux c’est que le résultat final, le journal que je suis prête à lire à nouveau reflète la diversité du débat des communistes et des gens de progrès, sur un monde en pleine transformation autant que sur l’estimation de notre histoire. De cela je ne vois pas le moindre signe avant-coureur. Un exemple j’aurais aimé un compte-rendu sur les journées de Vénissieux, il a fallu un combat homérique pour que paraisse la tribune de fabien Roussel sur l’Amérique latine… Les communistes ont la nécessité d’être informés,es-ce que l’humanité est prête à le faire sans censure? ,

Parce que si vous changez vraiment d’attitude alors sachez que je suis roujours prête à vous retrouver et à le dire.

Danielle Bleitrach

