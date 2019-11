Cuba et la Chine, l’aspect concret d’une coopération face au blocus

dans un récent article que j’ai traduis de l’espagnol, il était décrit l’envoi par la Chine d’un dock qui permettait un renouveau de la réparation navale cubaine et dont le remboursement était échelonné au fur et à mesure des encaissements que permettrait cette activité pour le port de la Havane.

Un ami qui a longtemps travaillé sur le port de Marseille en tant qu’ingénieur dans la réparation navale a voulu compléter mon article qui lui paraissait manquer de précision quant à l’exploit technique que représentait la livraison et l’installation d’une telle pièce. Voici ce qu’il me dit et la photo qu’il m’envoie:

Bonjour

Juste une observation de vocabulaire : l’engin qui vient d’être livré par la Chine porte le nom dans les ports de DOCK FLOTTANT en anglais DRY DOCK

je te joins une photo qui fait mieux comprendre l’outil : en remplissant d’eau les deux parois latérales on immerge le dock flottant ce qui permet l’entrée du navire et ensuit on le fait émerger en refoulant l’eau des parois

merci , décidemment notre blog est de plus en plus l’affaire de ses lecteurs, et c’est peu dire que je m’en réjouis quand cela permet de nous aider à mieux perce voir la nature de la coopération entre Cuba et la Chine, son caractère concret et la manière dont on peut grâce à cette livraison un peu reconsidérer le blocus ignoble des USA.

