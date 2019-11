Le Figaro: pour accéder au titre de champion du monde, la Chine déclare la guerre aux valeurs occidentales

Voici comment un site officiel russe lié à Russie to day rend compte de la manière dont la presse occidentale (ici le Figaro) perçoit le dernier plenum du Comité central du pCC et la résolution finale dont je vous ai fait une rapide présentation. Selon ce site Xi Jinping dont des rumeurs prétendaient le pouvoir menacé fait un retour idéologique en force et lance une véritable machine de guerre « communiste » contre les valeurs capitalistes occidentales en proposant la construction d’une tout autre société compétitive non seulement sur le plan économique, ni même celui des avantages sociaux mais se donnant de nouveaux buts et de nouvelles valeurs. (note et traduction de danielle Bleitrach)

lire dans ce blog, le résumé des conclusions du plenum : https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/11/03/les-taches-des-membres-du-parti-communiste-chinois-definies-par-xi-jinping-lors-de-la-derniere-reunion-du-comite-central-du-pcc/?fbclid=IwAR1wzW0WeNl8obu1 https://russian.rt.com/inotv/about

Au milieu d’une guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine met en branle une machine de lutte idéologique contre l’Occident, écrit Le Figaro. Selon cette publication, le « dirigeant le plus autoritaire » de la RPC depuis Mao Xi Jinping espère donner à la Chine un leadership mondial dans un avenir proche, mettant ainsi fin à un siècle et demi de domination occidentale, et il prépare un terrain idéologique à cette fin.

Reuters

Le plénum du Parti communiste chinois, qui s’est achevé jeudi, a démontré la solidarité de ses participants autour du dirigeant de la République populaire de Chine, Xi Jinping , « le dirigeant le plus autoritaire depuis Mao », écrit Le Figaro. L’agence de presse Xinhua a déjà qualifié d’ «historique» la dernière réunion des 370 membres du Comité central du Parti, la première en vingt mois . Comme le rappelle la publication, une si longue pause entre les assemblées plénières avait réussi à générer des rumeurs sur une scission interne à un moment où la deuxième plus grande économie du monde pique du nez et où des manifestants à Hong Kong défient l’autorité de Beijing. Ils ont même évoqué l’éventualité de la nomination d’un successeur pour calmer le bloc «modéré» , choqué par les amendements constitutionnels donnant à Xi Jinping la possibilité d’un pouvoir à vie. Cependant, comme le note le journal, la déclaration finale des membres du plénum a dissipé tous les doutes.

«Il n’y a pas de lutte interne. La réunion consolide une fois de plus le pouvoir de Xi Jinping, en rassemblant le parti et le gouvernement sous sa direction, contrairement aux réformes de Deng Xiaoping « , a déclaré Chen Doyin, analyste indépendant. Selon le journal, le « prince rouge » continue à établir un contrôle sur l’idéologie dans le but de « construire une forteresse autoritaire capable de défier l’Occident », mettant ainsi fin à trois décennies d’une politique d ‘ « ouverture indécise ». Le ton « pompeux » de la déclaration finale de l’assemblée plénière a pour but de « mettre en marche la machine de la lutte idéologique contre l’Occident » au plus fort des frictions avec les États-Unis, l’auteur de l’article est convaincu. Selon Xinhua, le document final décrit pour la première fois les avantages d’un système de gestion chinois. « Le fils du camarade Mao veut entrer dans l’histoire en réalisant une renaissance nationaliste du Moyen Empire et en mettant fin à un siècle et demi de domination humiliante de la suprématie occidentale, en lançant le combat pour des valeurs « , écrit Le Figaro. Comme le souligne Chen, depuis la séance plénière, « tout ce qui est occidental a été rejeté ». «Le message principal est que le parti gouverne tout, de la société à l’économie et à la culture. L’objectif est de créer un régime capable de concurrencer le système démocratique occidental d’ici 2049 » , explique l’ expert. Selon un autre expert de Beijing qui souhaitait rester anonyme, bien qu’il n’y ait pas de confrontation ouverte au sein du parti, il existe des différences concernant la nouvelle ligne. Selon cette publication, les manifestations à Hong Kong promettent d’être un « test dans des conditions naturelles » pour le régime. Malgré les cinq mois de résistance désespérée des manifestants luttant pour préserver l’autonomie de l’ancienne colonie britannique, Pékin entend « améliorer » la procédure de nomination du chef de la circonscription administrative ainsi que le système judiciaire dans l’intérêt de « la sécurité nationale » . Les autorités chinoises ont également l’intention de prendre le contrôle du système éducatif dans le but de créer une «conscience nationale», principalement parmi les adolescents, qui dirigent généralement des convois de manifestants.

