La vieillesse est comme le reste du temps imparti : une lutte perpetuelle pour la vie, contre le regret et pour l’avenir

la délégatrion française à Cuba en novembre 2019

comment vous expliquer? vous qui êtes encore si jeunes et qui ne savez pas… Tant que vous ne l’éprouvez pas… je vois les photos du Palais des Congrès à Cuba et je suis étrangement partagée, j’éprouve une joie intense à voir la délégation française en plaine harmonie avec le combat qui est lancé là-bas, c’est une victoire dont j’apprécie chaque instant, chaque image… enfin mon parti reprend la place qui aurait toujours dû être la sienne. Il me semble que j’ai enfin obtenu ce que je voulais depuis tant d’années…

Mais dans le même temps je me revois dans les années 1994 sur la scène il y a Fidel, dans la tribune sur le côté il y a côte à côte raoul et risquet… je raconte cela dans mes mémoires, j’ai réussi à faire venir une délégation française mais elle n’a rien d’officiel… et j’éprouve une intense tristesse à l’idée de tous ceux qui ont disparu et aux côtés desquels je me battais. je ressens encore sur ma joue la tiedeur de l’arrivée dans la nuit sur l’aéroport José Marti. Reverrais-je jamais cette île qui demeure dans mon coeur comme une écharde ?…

je suis si heureuse qu’il y ait d’autres combattants , que le pCF soit là à titre officiel et j’ai une telle nostalgie de la douceur des nuits de la Havane que les larmes m’en monten aux yeux, de joie ou de tristesse, je l’ignore.

Il faut que je me batte pour que la joie l’emporte et pour que le désir de poursuivre soit plus fort que tout, c’est ça la vie…

danielle Bleitrach

