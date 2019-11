Dresde: la ville allemande qui s’est déclarée en état d’ ‘urgence nazie’

Ce sujet sur l’urgence nazie en Allemagne qui témoigne une fois de plus de la complicité de la CDU avec le nazisme, après le vote intervenu au parlement européen contre le communisme (où la Démocratie chrétienne a bénéficie du vote des sociaux démocrates et d’une grande partie des verts français) doit être complété par ce courriel que je reçois aujourd’hui et qui m’avise de l’interdiction non seulement du drapeau rouge mais maintenant du drapeau français d’une Brigade de libération à Bushenwald.

Daniele

-après le recit de mon voyage en RPDK, puis la résolution scélérate du PE assimilant communiste et nazi, tu as réagi et utilisé ton blog, je t’en remercie encore.

-aujourd’hui je viens d’apprendre que le Mémorial de Buchenwald veut, à l’occasion des cérémonie du 75 anniversaire le la libération du camp, interdit de déployer le drapeau de l’AFBDK aux couleurs nationales et réplique du drapeau réalisé par nos anciens de la Brigade Française d’Action Libératrice, La présence de ce drapeau est constante depuis la libération. UN détail , à cette cérémonie, en avril 2020 jc Juncker sera présent! Donc la cohérence : pas de drapeau rouge, pas de drapeau national. La révision de l’histoire se fait jusque dans les replis des lieux de souffrance!

salut communiste

DELEPINE Jacques

Oui la bête immonde est là sous diverses formes de l’anti-islamisme à l’antisémitisme et le soutien aujourd’hui des sénateurs français à l’extrême-droite narco-tranfiquante en Amérique latine, le libéralisme libertaire, le pseudo droit au n’importe quoi révèle son vrai visage celui de la tolérance au fascisme et l’interdiction du communisme (note de Danielle Bleitrach)