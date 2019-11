Communiqué du Parti Communiste d’Israël(Maki) et du Front démocratique pour la paix et l’égalité (Hadash) et historique de ce qu’est le parti coommuniste israélien

I -Communiqué du Parti Communiste d’Israël et du Front démocratique pour la paix et l’égalité (Hadash) – traduction Nico Maury

Le MAKI et le Hadash considèrent que l’échec du président du Likoud, Binyamin Netanyahu, à former un gouvernement représente une situation positive après une décennie au cours de laquelle l’extrême droite a pris le contrôle du gouvernement israélien.

Cet important développement n’aurait pas été possible sans le poids politique quantitatif et qualitatif de la liste commune, de la population arabe et des forces juives progressistes du pays. Le bloc de droite de 55 députés exprime une majorité juive favorable à Netanyahu, alors que le bloc de centre-gauche compte 44 députés. En d’autres termes, le poids des masses arabes a été décisif et déterminant pour empêcher Netanyahu de former un nouveau gouvernement.

Le MAKI et le Hadash condamnent fermement Netanyahu et sa campagne raciste, son incitation à la haine, ainsi que leur tentative effrénée de saper la légitimité politique de la liste commune et de limiter son impact sur le sort du gouvernement. Le MAKI et le Hadash mettent en garde contre cette incitation, qui rappelle celles dirigées contre l’ancien Premier ministre Yitzhak Rabin en raison de son recours au vote des citoyen.ne.s arabes dans les années 1990, qui a conduit à son assassinat en 1995.

Le MAKI et le Hadash soulignent que l’invitation de la liste commune pour que Benny Gantz forme le gouvernement est un geste positif, quels qu’en soient les résultats, car elle démontre que les représentant.e.s de la population arabe et des forces juives progressistes sont légitimes et influents.

Le MAKI et le Hadash appellent toutes les composantes de la liste commune à maintenir leur unité politique dans l’intérêt de la paix, de l’égalité, de la démocratie et de la justice sociale.

Dans ce même contexte, le MAKI et le Hadash mettent en garde contre les graves faits révélées dans le rapport du « Comité public contre la torture en Israël », qui faisait état de l’enquête peu sérieuse menée par « Mahash » (Unité d’enquête de la police israélienne) sur la tentative de meurtre contre le président de la liste conjointe, MK Ayman Odeh, lors de la démolition du village d’Umm al-Hiran en janvier 2017. Le rapport montre que Mahash n’a pas enquêté sur le but des policiers, ni d’autres documents, ni preuves confirmant le ciblage d’Odeh par la police. Le MAKI et le Hadash tiennent les autorités et la police pour responsables de ce scandale et de tout ce qui pourrait résulter de l’incitation sanglante lancée par la droite et Netanyahu lui-même.

II -Qu’est ce que le parti communiste d’israël (historique)

le parti communiste d’Israël est l’un des plus anciens partis de Palestine et d’israêl puisque sa fondation date des premières années du protectorat britannique en 1919. A sa création, la plupart de ses membres étaient juifs, mais très rapidement les arabes qu’ils soient musulmans, chrétiens y ahérèrent et dès 1929 devinrent majoritaires. Les juifs de gauche préférant se rallier à des partis sionistes communisants comme le Mapam dont le discours socialiste était similaire à l’époque à celui du Parti communiste et admettait des arabes dans ses rangs et même dans ses élus. Le parti communiste durant les années quarante se divisa alors en une multitude de partis.

Le plus important d’entre eux, après la création de l’Etat d’Israêl prit le nom de Maki. Composé de juifs et d’arabes, il prônait l’établissement d’un Etat palestinien comme solution pacifique du problème arabo-palestinien. IL appelait par ailleurs au retour des réfugiés arabes dans leurs demeures et sur leurs terres, revendication maintenue à ce jour.

Durant les années cinquante et soixante de graves conflits apparurent, la majorité des arabes approuvant la politique de Nasser et celle de l’URSS sans la région, alors que la majorité des juifs étaient contre. Le Rakah fut créé le 1er septembre 1965 en raison de désaccords internes au sein du Maki le Parti communiste israélien original. cette division fut le produit de la guerre des six jours avec l’influence de l’URSS. Le maki initial fut alors dirigé par Moshe Sneh, critique vis-à-vis de l’antisionisme croissant de l’Union soviétique, et une faction majoritairement arabe, de plus en plus antisioniste. En conséquence, la faction pro-palestinienne (comprenant Émile Habibi, Tawfik Toubi et Meir Vilner) quitta le Maki afin de créer un nouveau parti, le Rakah, reconnu par l’URSS comme le parti communiste « officiel » d’Israël : les médias soviétiques indiquèrent ainsi que « le groupe Mikunis-Sneh avait fait défection pour rejoindre le camp bourgeois-nationaliste ». Les élections législatives de 1965 virent le Rakah obtenir 3 sièges à la Knesset, battant le Maki qui n’en obtint qu’un. L’opposition du Rakah au sionisme et à la guerre des Six Jours conduisit à son exclusion du gouvernement d’unité nationale de la 6e Knesset. Lors des élections en 1969, le Rakah obtint à nouveau 3 sièges ; quatre ans plus tard, en 1973, le parti en obtint un supplémentaire.

En 1973, il y eut au sein du Rakkah une importante décision, celle de reconnaitre l’OLP comme l’organisation représentative du peuple palestinien.

Peu avant les élections de 1977, le parti s’associa avec d’autres partis de gauche et arabes, y compris des membres des Black Panthers afin de former le Hadash. Hadash signifie « nouveau » en hébreu, référence possible au nom Rakah. C’est aussi l’acronyme hébreu pour Le Front Démocratique pour la Paix et l’Égalité. Dans le même temps, le Maki original avait disparu au sein du Ratz en 1981. En 1989, les membres du Rakah décidèrent de rebaptiser le parti du nom de Maki, afin de refléter leur statut de seul parti communiste officiel en Israël. Le parti reste à ce jour la principale composante du Hadash, et possède le journal Al-Ittihad.

Au fur et à mesure que le nationalisme d’israêl à partir de la guerre des six jours alla s’accentuant, les électeurs arabes se détournèrent des leaders des partis arabes proches du pouvoir, y compris des travaillistes qui avaient tenté d’ouvrir leur listes dans les années soixante. Un des dirigeant arabe le plus représentatif de ce rejer fut Abd-el-Wahab Darawdha, un travailliste qui en 1987 s’éleva contre la répression de l’intifada et qui démissionna pour fonder un parti travailliste arabe : le parti démocratique arabe ‘PDA). Il n’y avait pas cette fois de juifs à la direction.

Les nationalistes arabes ne reconnaissant pas l’Etat d’israël ont tenté au début des années soixante de s’organiser. Ils fondèrent le Mouvement Al-Ard destinés à représenter les arabes israéliens et à concurrencer en leur sein le parti communiste. Mais comme il ne reconnaissait pas Israêl, toute activité publique lui fut interdite. En 1984, plusieurs anciens membres de Al-Ard fondèrent avec des juifs de gauche un nouveau parti: le Mouvement Progressiste pour la Paix (MPP). ils reprirent toutes les propsitions du Parti communiste et reconnurent également l’OLP.

Le parti communiste d’israél (Maki) au sein d’un Front est aujourd’hui la principale force autour de laquelle se sont agregés tous ces petits partis dits arabes, cela n’est pas facile parce que l’électorat arabe n’est pas mobilisé à 100 %, et Netnayoun fait d’eux le principal épouvantail.

En avril dernier, le taux d’abstention dans le secteur arabe a ainsi dépassé les 50 %. Pour les dernières élections de fin septembre, élections qui ont mis en mis en minorité Netanayoun et dont il est question ici, la participation a été beaucoup plus importante 56 % del’électorat arabe s’est déplacé. Plus de 80 % des voix allant à la Liste arabe conjointe dirigée par Ayman Oudeh, le leader du Parti communiste. Durant l’été, diverses associations travaillant dans le secteur arabe se sont mobilisées pour que la population arabe d’Israël sorte voter le 17 septembre. »

Bref ceux qui résistèrent malgré la chute de l’URSS furent les communistes et c’est autour d’eux aujourd’hui que se crée un pôle véritablement oppositionnel qui bénéficie à la fois d’un vote en majorité arabe mais aussi oppositionnel juif.

comment expliquer la longévité du parti communiste sous ses formes successives (Maki, Rakah et Hasash) alors que beaucoup de groupuscules ont disparus qu’ils soient juifs ou arabes? Il bénéficie d’une capacité d’adaptation, une bonne organisation et un souci constant de s’adresser aux masses qu’elles soient juives ou arabes, son journal est un des meilleurs périodiques. Le parti communiste n’a pas varié dans sa ligne, à savoir la représentation mixte, juive et arabe à tous les échelons du parti jusque dans sa direction et sa représentation à la knesset et elle insiste sur le refus d’un Etat juif cher au likoud autant qu’à une politique favorable aux couches populaires, et affirme son ancrage marxiste, dénonce l’expansion sioniste.

résumé de danielle Bleitrach

