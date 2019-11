A Cuba on exhorte à accroître la résistance au néolibéralisme 

http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2019/11/a-cuba-on-exhorte-a-accroitre-la-resistance-au-neoliberalisme.html

Par Joel Michel Varona PhotosPL : Manuel Muñoa

La Havane, 2 novembre (Prensa Latina) L’intellectuel cubain Abel Prieto a exhorté les forces de gauche à travailler dans cette capitale pour améliorer l’articulation des noyaux de résistance au néolibéralisme.

Il y a beaucoup de noyaux de la culture de résistance, mais ils sont dispersés, et tout doit être fait pour les unir et les faire fonctionner « , a dit Prieto à Prensa Latina lors de la Rencontre de solidarité anti-impérialiste, pour la démocratie et contre le néolibéralisme.

Nous devons travailler de manière coordonnée et de cette manière, nous serons beaucoup plus forts et nous pourrons ouvrir des brèches dans les murs de mensonges et de calomnies orchestrés par les grands centres du pouvoir, a déclaré M. Prieto au Palais des congrès.

Nous vivons des moments cruciaux dans la région, le modèle néolibéral est en crise et surtout il y a des fissures importantes dans tout le mécanisme de domination culturelle qui a soutenu le néolibéralisme, a soutenu l’universitaire.

Prieto a souligné que tant de combattants sociaux pour un monde meilleur sont rassemblés à La Havane, essayant de maintenir les utopies.

Leur présence ici est importante, c’est un moment où les forces de gauche doivent s’unir, a-t-il souligné.

Il a souligné la solidarité internationale avec Cuba, un pays qui est encerclé sans pitié.

Ici, à Cuba, nous ne parlerons pas seulement de questions théoriques ou conceptuelles telles que l’anti-impérialisme, mais nous présenterons également des propositions d’action, ainsi que des moyens de mieux nous coordonner et de mieux nous exprimer, a-t-il fait remarquer.

Le conclave – auquel participent plus de 1 200 participants de 95 et 700 organisations sociales, mouvements de solidarité et partis politiques – s’achève demain.

