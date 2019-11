Je ne sais pas pourquoi nous nous sommes manqués: depuis plus de 15 ans, la plupart des médias ont systématiquement attaqué Andrés Manuel López Obrador.

En 2000 , une campagne l’a empêché de poser sa candidature au poste de chef du gouvernement du district fédéral: parce qu’il n’était pas résident dans la capitale, parce qu’il vivait à Tabasco il lui était impossible de gouverner la capitale du pays.

En tant que chef du gouvernement, il a été attaqué pendant les quatre premières années de son gouvernement: cela parce qu’il parlait lentement, que parce que les conférences de presse du matin étaient absurdes, que parce qu’il voyageait dans un Tsuru, etc.

Vient ensuite le processus de Desafuero et les campagnes contre AMLO se sont aggravées . Oui, les médias, ses rédacteurs, ses chroniqueurs et certains journalistes étaient en colère: qu’AMLO devait payer, qu’il était inadmissible, qu’il était possible que cela enfreigne la loi, que ce soit déjà trop avec des scandales vidéo et bla bla bla.

En 2004, Andrés Manuel était la cible principale d’attaques, de calomnies et de mensonges dans les médias. En 2006, la sale guerre menée par de nombreux médias était brutale. Vraiment brutale.

Lorsque Andrés Manuel a décidé de mener une campagne contre la fraude électorale de Felipe Calderón, ces moyens ont été mobilisés et leur intention a toujours été la même: détruire complètement Andrés Manuel, le faire se retirer de la politique mexicaine. Achevez-le le.

De même que le traitement réservé à la presse au cours de ces années. Bien sûr, en attaquant AMLO, ils ont construit un «phénomène médiatique»: Enrique Peña Nieto.

Lors des élections de 2012, la plupart des médias ont toujours été favorables au candidat du PRI . Toujours. Dans les sondages. Dans les articles. En tout.

Après la « victoire franche » de Peña Nieto, les médias, pour la plupart d’entre eux, ont décidé qu’AMLO ne devrait plus être à la tête de la gauche mexicaine et que la meilleure chose à faire pour lui était de se retirer, de laisser les « autres dirigeants » changer réellement à ce pays

Et ainsi, jusqu’en 2018.

Pourquoi, alors, cette tendance de la plupart des médias à attaquer AMLO changerait quand il était président ?

Bien sûr, il n’allait pas être transformé, et moins encore puisque l’une de ses politiques était l’austérité, basée sur une diminution des dépenses aberrantes faites par les gouvernements précédents pour la passation de marchés dans les médias.

La presse anti-AMLO a toujours essayé d’y mettre fin. Toujours. En 2000, en 2004, en 2006 et 2007, en 2012, en 2017. Ils n’ont jamais quitté cette position. Jamais.

Aujourd’hui, Andrés Manuel López Obrador est président du Mexique et il est normal que les médias le critiquent parce qu’il représente le pouvoir. C’est sain. Et lui, sachant cela, a décidé de mener un exercice de dialogue avec la presse qui n’a jamais été fait dans le pays et qui, assurément, ne se fait dans aucun autre pays: les conférences de presse quotidiennes.

L’interaction des journalistes avec AMLO le matin est une forme radicale de responsabilité et de dialogue. AMLO sert à informer directement et les médias ont l’occasion d’interroger le président. Cela n’a pas été fait avant. Et il semble que beaucoup ne le comprennent pas ou l’ignorent sans vergogne.

Maintenant, beaucoup de médias, qui doivent s’interroger, n’ont pas perdu leur intention de mettre fin à AMLO . Parce que c’est comme ça depuis toujours. Parce que c’est une question qui se pose depuis 2006, parce qu’ils le détestent .

Ainsi, au Mexique, nous avons une presse qui a toujours détesté AMLO , qui l’attaque depuis de nombreuses années, non pas dans le but d’informer, mais de l’annuler. Cela ne peut pas être nié. Et cette presse peut et est peut-être en train de devenir un coup de force, comme celui qui existe dans de nombreux pays d’Amérique latine.

C’est une réalité que nous ne devrions pas oublier.

Il y a des journalistes qui prétendent que leur travail est de remettre en question et qu’ils ne devraient pas « applaudir le régime »: ce n’est pas leur rôle.

Ils ont évidemment raison.

Cependant, ce raisonnement nécessite un bon contexte dans le cas du Mexique . Il semblerait que ceux qui le pensent n’ont aucune connaissance de la plupart des relations de la presse avec AMLO , ni de l’histoire récente des médias.

Pour ceux qui soutiennent cela, les moyens sont neutres, purs et remplissent toujours une fonction excellente. Autrement dit, ils n’attaquent pas, mais pratiquent un journalisme radicalement vrai et professionnel.

Ceci, avec tout le respect que je vous dois, est une erreur. Et les médias ont des propriétaires, des intérêts et des intentions . Si cela n’est pas compris, le rôle des médias dans le pays ne peut pas être bien évalué.

Par conséquent, penser que tous les médias agissent avec des intérêts purement journalistiques ou avec l’intention d’informer est une erreur. Même de nombreux journalistes qui le pensent, ce journalisme est radicalement neutre, agissent davantage dans l’intention de devenir célèbres et reconnus , et non avec la noble et humble intention d’informer la société.

De même, ceux qui pensent que les médias sont neutres et que ce sont des journalistes qui font toujours un excellent travail impliquent que, si le président répond ou ouvre un débat, c’est presque une violation de la liberté d’expression.

Ils n’ont pas compris que cette relation entre AMLO et les médias était complètement différente de la relation qui existait dans le passé et qu’aujourd’hui, il existe une liberté de poser des questions, mais il existe également un débat.

Et cela – on ne peut pas le nier – est démocratique. C’est une forme radicale de liberté d’expression.