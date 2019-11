Approuvé: les présidents du Mexique pourraient être jugés pour corruption

Les deux constitutions qui accordent le plus de privilège au président de la République sont la française et la mexicaine. Le nouveau président López Obrador (AMLO) a décidé de remettre en cause certains de ces privilèges, ceux qui touchent à la corruption. C’est une véritable lutte qu’Obrador a entamée y compris parfois contre son propre parti pour assainir la vie politique, réduire les pouvoir du président d’être au-dessus des lois et c’est son premier sucés d’importance. Cela fait partie de ce mouvement multiforme qui se déroule en Amérique latine et dont on ne parle pas en France, si ce n’est pour appuyer les corrompus et les Etats-Unis (note et traduction de danielle Bleitrach).

Actuellement la juridiction mexicaine laisse plusieurs politiciens totalement libres, mais rien n’est plus puissant au Mexique que la juridiction présidentielle. Ce n’est que s’il est convaincu de la plus grande des trahisons envers la patrie qu’un dirigeant du pays pouvait être poursuivi jusqu’à ce jour. Oui mais désormais, les députés de la législature 64 ont approuvé la suppression de ce qui place au-dessus des lois le président du Mexique. La mesure était l’une des propositions les plus controversées de Morena, le parti qui détient actuellement le pouvoir dans le pays. López Obrador a envoyé l’avis, par l’intermédiaire de son messager, à la discussion en plénière. L’idée est qu’il ne peut y avoir aucun personnage au-dessus de la loi, qu’il s’agisse de citoyens ou de dirigeants de haut calibre. Avec cette nouvelle décision des députés mexicains, tout président du Mexique peut être poursuivi pour corruption et autres illégalités. López Obrador était le principal promoteur de cette initiative, s’assurant que cette légalité serait exercée dans un pays en proie à la corruption et appliquée aux politiciens ayant fui le Mexique pour éviter que justice ne soit rendue. En outre, les présidents peuvent désormais être jugés pour des délits de fraude électorale. Avec ce succès, l’obradorisme a emporté son premier triomphe. L’initiative a été approuvée par 420 députés nationaux, tandis que 29 d’entre eux ont décidé de refuser l’idée de juger un président mexicain. L’opposition affirme qu’il s’agit d’un autre tour du président de Tabasco en vue des élections de 2021, où il souhaite mener une enquête auprès des citoyens sur la révocation du mandat.

Publicités