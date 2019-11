Pourquoi je suis convaincue qu’il faut un parti communiste et je vous invite à envisager votre adhésion

Parce qu’il faut bien en finir avec le capitalisme et construire le socialisme et qu’à ce jour pour y parvenir la seule solution est d’avoir un parti communiste.

Il y a l’incroyable avancée chinoise qui n’a pas à s’embarrasser de parasites du secteur privé, en les forçant à agir dans la cage de la planification, du contrôle des investissements et du contrat passé avec l’Etat d’assurer plein emploi et une amélioration de la vie de chaque citoyen avec la résorbtion de la pauvreté à une vitesse sans équivalent dans le monde. La Chine qui en 2016, a construit l’équivalent de presque une université par semaine et, en nombre de diplômés, elle a dépassé l’Europe et les États-Unis. La Chine ne représente «que»15% du PIB mondial, mais elle produit plus d’un tiers des articles scientifiques. À fin 2017, 3’418 fonds chinois de capital-risque avaient été lancés pour un total de USD 243 milliards.avec des priorité: la biotechnologie pour soigner sa population, et la robotique pour faire face à la pénurie d’emploi: oui vous avez bien lu pénurie d’emplois, liés au dynamisme de l’économie comme au vieillissement de la population.

parce qu’il y a à l’autre bout du spectre de ce qu’apporte le communisme, le petit Cuba qui non seulement constitue un modèle de dignité et de résistance mais qui à sa manière fait également preuve d’un extraordinaire dynamisme dans les soins et l’éducation apportés à une population malgré l’infame blocus.

Parce que partout dans le monde, dans la vague de refus antilibéral qui secoue la planète, les communistes sont dans ces mouvements, ils contribuent à la résistance , apportent déjà une perspective le socialisme et parfois renaissent.

les articles de ce blog vous apportent le récit de cet épopée.

A cela je veux ajouter les dangers de fascisation d’un capitalisme aux abois, il faut être organisés, un mouvement n’y suffit pas.

Et je commence même à espérer avec les récentes prises de position de Fabien Roussel que le PCF sera bientôt en situation de participer à ce mouvement général, que le rejoindront tous ceux qui ont conscience de ce qui se passe, la jeunesse en particulier et que les 25 années passées ne seront bientôt qu’un mauvais souvenir. mais si vous adhérez au PCF faites le sans illusion , en sachant que tout reste à faire et que ce parti a besoin de vous autant que vous avez besoin de lui parce qu(il faudra le reconstruire de fond en comble en reprenant des principes oubliés et en inventant d’autres. Qu’est-ce qu’il a de si précieux alors qui pousse à créer à partir de lui: son histoire, ce qu’il en reste dans la mémore collective de ses membres et de notre pays, un dévouement , un désintéressement sans équivalent et les valeurs collectives qui s’opposent au délitement d’aujourd’hui.

danielle Bleitrach

