Brésil : Le fils de Bolsonaro menace d’établir une dictature au Brésil s’il reste « radicalisé »

Le vice-président Eduardo Bolsonaro, l’un des fils du président brésilien, a menacé de réimplanter l’acte institutionnel numéro 5 (AI-5), la période la plus répressive de la dictature militaire, « si la gauche se radicalise », selon un entretien dans une chaîne de YouTube posté ce jeudi.

«Il arrivera un moment où la situation sera la même qu’à la fin des années 60 au Brésil: ils ont détourné des avions, ils ont exécuté et kidnappé de grandes autorités, consuls, ambassadeurs, officiers de police, cadres militaires; si la gauche est radicalisée à ce point, nous devrons donner une réponse, et la réponse peut se faire via un nouvel AI-5, via une législation votée par référendum comme ce fut le cas en Italie, une réponse devra être donnée », a-t-il déclaré.

Le fils du président, qui préside la commission des relations extérieures de la Chambre des députés, a donné cette réponse au journaliste lorsqu’il a été consulté sur le résultat des élections en Argentine et des manifestations au Chili.

L’AI-5 a été la période la plus difficile de la dictature militaire brésilienne (1964-1985). Il a été mis en œuvre en 1968 et s’est terminé avec les droits civils les plus fondamentaux, donnant à la lettre blanche militaire le soin de punir les opposants.

Eduardo Bolsonaro a ajouté que, contrairement à une guerre conventionnelle, « l’ennemi est interne au Brésil et qu’il est difficile à identifier », a déclaré qu’il espérait ne pas devoir atteindre un AI-5.

Récemment, lors de la séance plénière de la Chambre, le député a fait des déclarations similaires. Lors de la campagne électorale de l’année dernière, il avait présumé que la fermeture de la Cour suprême fédérale était très facile, car un seul caporal et un seul soldat suffisaient.