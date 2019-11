Avec la Chine, Cuba revient sur le marché international de la réparation navale (+ Photos)

Magnifiques photos du quai flottant, acheté à la Chine par Cuba, avec un prêt remboursable au fur et à mesure de l’utilisation. Ce quai en effet permettra à l’Île de revenir sur le marché de la réparation de navires, y compris de type Panamax.y compris pour les bateaux qui après avoir accosté à Cuba sont interdits dans un port des USA pour six mois, Il sera opérationnel en mars 2020. Son arrivée en pleine baie de La Havane, sur un énorme bateau transporteur submersible, et les manoeuvres d’immersion du bateau pour faire sortir le quai, ont provoqué l’afflux de badauds. Ce qui est pour nous intéressant, loi n du caractère spectaculaire de l’opération, c’est de voir à l’oeuvre la coopération de Cuba avec la Chine pour affronter le blocus (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Depuis ce dimanche, le pays dispose d’un quai flottant moderne pour réparer les navires de type Panamax, ce qui économisera les devises étrangères du pays, car les navires dédiés au transport de marchandises en vrac peuvent désormais être réparés ici.

Auteur: Susana Antón | susana@granma.cu

27 octobre 2019 11:10:02

Processus d’arrivée de la digue à La Havane. Photo: Ricardo López Hevia

Ce bateau a 170 appuis dans la ligne centrale et 80 dans les lignes latérales. Photo: Ricardo López Hevia

Un grand remue-ménage a eu lieu chez les habitants de la capitale , proches du Maecon face à l’entrée dans le port de La Havane d’un quai flottant moderne destiné à la réparation de navires de type Panamax, avec lequel Cuba retourne sur le marché international des réparations navales.

La structure flottante a été fabriquée en 18 mois dans la République populaire de Chine et elle a été transportée pendant 52 jours vers les Grandes Antilles par le deuxième plus grand supercargo submersible au monde en passant par les océans Indien et Atlantique,avant d’atteindre la mer des Caraïbes.

Des sources consultées par Granma ont indiqué qu’à partir de mars 2020, la digue Floting Dock 2 commencera à être utilisée pour effectuer des réparations navales, elle a été acquises par le pays grâce à un prêt du gouvernement de la République populaire de Chine. La structure pourra accueillir des navires de 65 000 tonnes.

Ce n’est pas le premier quai flottant de ce type utilisé dans le pays, mais le plus moderne, car le dernier, capable de réparer les navires de type Panamax, a cessé d’être uilisable en 2012, a expliqué Alejandro García Corrales, directeur général du Business Group. des transports maritimes portuaires (Gemar).

Depuis lors, a-t-il ajouté, Cuba ne disposait que de faibles capacités d’accueil, d’où la nécessité de ré-acquérir une digue présentant ces caractéristiques.

À partir de 2017, la construction de cette structure flottante dans le pays asiatique a commencé avec la participation du chantier naval de Casablanca (CDC), une entreprise cubaine qui a fourni les dessins techniques de la conception sur la base de l’expérience de l’exploitation des digues précédentes.

Le 27 octobre, le supercarguero submersible, qui transportait la digue, a atteint sa position de manœuvre sur la côte de La Havane pour commencer, sur place, le processus de flottement et d’entrée dans la baie de la nouvelle acquisition dans la boie de la Havane jusqu’à atteindre les chantiers navals.

« Dans cette manœuvre, il est normal que le navire de transport entame une immersion prévue pour céder le passage à la sortie de la digue. Le processus s’est donc déroulé comme prévu de midi à une heure du matin », a déclaré García Corrales.

Bien que la digue ne soit pas encore installée dans sa destination finale, puisqu’il est prévu d’achever les travaux hydrotechniques nécessaires pour assurer la sécurité dans son emplacement final, situé dans la baie de La Havane, près de l’un des docks du chantier naval de Casablanca. , entité qui l’exploitera.

.Il est prévu dans sa conception que la digue offre ses services aux navires nationaux de type Panamax et à ceux de la flotte étrangère qui en feront la demande préalablement à un contrat avec la CDC, car la réparation navale est aussi un marché d’opportunités, a commenté le directeur général de Gemar.

Il peut y avoir également le cas des armateurs qui circulent dans la zone et qui ont des pannes spécifiques, ce qui les obligerait à chercher un chantier naval à proximité de la zone d’opérations et le fait d’avoir cette digue nous permet d’offrir ces capacités, a-t-il ajouté. .

De même, des services seront également fournis pour les situations d’urgence survenant dans la baie ou dans des zones proches de Cuba, qui nécessitent d’être rapidement réparées.

« Cette digue constituera une source importante de revenus en devises pour l’économie du pays, ainsi que pour le développement de la flotte et le système de transport en général », a-t-il déclaré.

Le blocus économique, commercial et financier imposé par le gouvernement des États-Unis a également une incidence sur le travail de maintenance dans la havane, car il peut y avoir des navires qui ont demandé cette maintenance à à La Havane et qui pour avoir touché un port cubain ont à attendre six mois avant un port américain, n’ont pas de réponse à leur demande.

Quai flottant 2

Une fois que le démarrage aura commencé, pour les navires qui en demanderont l’utilisation, le cycle de réparation durera 18 jours, tandis que la maintenance sera sur 22 jours, mais ce chiffre dépendra beaucoup du nombre d’opérateurs – environ 130 par jour à son stade. initiale – au moment du travail à faire, a déclaré Johannes Milián, directeur général de la CCD.

« Il est prévu qu’à partir de l’année prochaine, avec les revenus tirés des travaux, la digue générera son remboursement et contribuera également à l’économie nationale », a-t-il ajouté.

Pour les travaux sur la digue, le CDC propose un forfait de réparation navale qui comprend des plaques pour l’entretien de la coque, du matériel de dégraissage, du matériel électrique, des câbles et de l’eau sous pression, a déclaré Milián.

Dans le cas des peintures, les bateaux qui ont la demande de ce service disposent de celui-ci de telle sorte que les peintres ouvriers de la diguesuivent les spécifications de peinture établies par les fournisseurs pour chaque type de bateau.

On prévoit que la nouvelle digue cubaine aura une période d’exploitation d’au moins 30 ans: au cours des dix premières années, peu de réparations seront effectuées pour des constructions neuves et, à partir de ce moment, un budget sera attribué au cas où il faudrait effectuer des changements de structures, de rénovation ou de remplacement de machines.

EN CHIFFRES

Le quai flottant 2 présente les caractéristiques suivantes:

240 mètres de long (longueur).

48 m à l’extérieur.

36 m de largeur utile (largeur du bateau pouvant accoster).

1 grue dans chaque bande.

20 tonnes de capacité de levage sur chaque grue.

22 000 tonnes de capacité de levage.

170 soutiens dans la ligne centrale .

80 appuis sur les lignes latérales .

Source: Business Group Port Maritime Transport.

Publicités