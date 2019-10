Soudain, deux législateurs communistes fixent l’ordre du jour au Chili

Et ce sont deux magnifiques et habile jeunes femmes qui imposent leur conception de la réduction du temps de travail. L’agence financière Bloomberg présente ce qui se passe au Chili avec son langage propre, celui du profit financier escompté, ce qui rend d’autant plus savoureuse la présentation de ces deux habiles communistes qui font monter dans le parlement et dans la société chilienne un contre projet à celui du gouvernement de Pinera (notez l’argument de celui-ci, la référence aux effets bénéfiques que les réformes de macron auraient eu sur l’économie française, bien sur pour les actionnaires et pour le capital. tout aussi savoureux est la manière dont il déplore le blocage par pur anticommunisme de Pinera). (traduction et note de danielle Bleitrach)