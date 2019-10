REVELATIONS AU CHILI ET AILLEURS Les archives déclassées de la CIA montrent la proximité de Piñera avec Pinochet et l’origine de sa fortune

Dans un travail journalistique réalisé par Francisco Herreros, directeur de l’hebdomadaire El Siglo en 2009, intitulé «Le dossier Piñera dans les archives de la CIA», plusieurs documents secrets et déclassifiés de l’agence de renseignement américaine ont été publiés, dans lesquels on voit la proximité du candidat à la présidentielle du Chili Vamos, Sebastián Piñera,par rapport au dictateur disparu, Augusto Pinochet, révélant ainsi l’origine de sa fortune.

En outre, la note montre également le lobby de l’ambassadeur avec le président de la Cour suprême qui a empêché le candidat et futur président de la république actuel d’entrer en prison.

Ensuite, la transcription du rapport complet qui a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux:

« Dans une interview accordée au journal espagnol El Mundo, le 1er juillet, le candidat à la présidentielle à droite, Sebastián Piñera Echenique, a déclaré:

«J’ai toujours été un opposant au gouvernement Pinochet, pour deux raisons fondamentales. Premièrement, parce que je n’ai jamais accepté et toujours rejeté les violations systématiques, répétées et graves des droits de l’homme, et deuxièmement, parce que j’ai toujours pensé que le meilleur chemin pour le Chili était la démocratie et que le gouvernement militaire nous avait privés de démocratie pendant 17 ans. années. »

Quelques jours auparavant, le 26 juin, en réponse aux allusions du candidat à la présidence du Concertación concernant le processus de fraude à la banque de Talca et l’amende pour l’utilisation d’informations privilégiées dans le cas de Lan Chile, Piñera a déclaré: «Frei est mal informé . La Cour suprême a unanimement déclaré ma totale innocence et je n’ai jamais eu de problème avec l’utilisation d’informations privilégiées. ”

Les documents secrets du dossier de la CIA, que nous sommes en mesure de déclassifier, montrent que, comme d’habitude chez lui, Sebastián Piñera ment effrontement.

Concernant la première de ses déclarations, les documents que nous présdentons au public montrent non seulement l’appartenance de Piñera à l’environnement immédiat et le plus proche de Pinochet, mais révèlent également, ou plutôt confirment, la relation directe entre proximité et l’origine de sa fortune. De plus, ils contribuent à expliquer l’antipathie viscérale ressentie par une certaine droite économique pour le candidat de la droite politique.

Si pour le premier, le dicton est applicable, « l’oiseau du mauvais augure est celui qui cache son propre nid », le second censure celui qui mord la main qui le nourrit.

En ce qui concerne la réponse de Piñera à Frei, il n’est pas vrai non plus que la Cour suprême ait décrété son innocence. En réalité, un tribunal de cette cour a été saisi d’un recours en amparo, interrompant ainsi l’enquête sur la participation de Piñera.

Les documents de la CIA montrent non seulement l’énormité de l’influence exercée, y compris un lobbying de l’ambassadeur des États-Unis auprès du président de la Cour suprême, mais également l’opération de renseignement qui l’a fait sortir du pays alors qu’il était en menacé d’arrestation, bien que l’enquête judiciaire ait abouti à la condamnation de deux des personnes impliquées dans l’escroquerie à la banque de Talca, également mentionnée dans les documents, qui ont passé une saison entière derrière les barreaux.

Un clan puissant

Le premier de ces documents est une compilation de fond et une analyse de fond de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, commandé par le service de la communication de l’ambassade des États-Unis à Santiago, et portant le numéro WSA / Was / 3215B, enregistre l’entrée de données de 1975, 1984 et 1990, relatives au blanchiment d’argent, à la création de sociétés fictives, à la corruption et à des associations illicites, tous actes liés à l’intervention et à la liquidation de la Banque de Talca en 1982.

Déjà dans le titre, le document offre des surprises, car il indique que le patriarche du clan Piñera, M. José Piñera Carvallo, collaborait avec la CIA depuis 1965 et que José Piñera Echeñique, frère de Sebastian, était ministre des Travail et protection sociale de la dictature, dont il a promu le plan de travail et la réforme provisoire qui a introduit le système de capitalisation individuelle, et en tant que ministre des Mines, où il a effectué la deuxième dénationalisation du cuivre, il a été à la fois collaborateur direct et analyste financier de la famille Pinochet.

Les chiffres 1 et 2 du document font référence à l’arnaque de la Coopérative d’épargne et de crédit La Familia, déjà examinée dans notre édition de 1458. Le document attribue la paternité intellectuelle à Jaime Guzmán Errázuriz et à José Piñera Echenique.

Sebastián Piñera entre dans la danse sous le chiffre 4, lié à la triangulation des entreprises et au blanchiment d’argent pour 85 millions de dollars, en relation avec la banque de Talca. Un e référence apparaît concernant l’entreprise de construction Socofer, de Luis Fernández Drey, dont l’insolvabilité a précipité la faillite de La Familia.

Mais celui qui fait référence à la Blue Foundation, dirigée par Ernesto Silva Baffalluy, alors directeur général de l’ENAP, présente plus d’intérêt. D’après le langage cryptique du document de renseignement, il s’agissait d’un mécanisme permettant de détourner des fonds d’entreprises pour acheter les médias.

Et comme les références à Joaquín Lavín, Mercury et Petrox apparaissent immédiatement, il n’est pas risqué de conclure que le destinataire des fonds était ce journal. Lavín et Silva Baffalluy appartiennent tous deux à l’Opus Dei et au noyau dur de l’UDI; Ils sont partenaires à l’Universidad del Desarrollo et ont tous deux occupé de hautes fonctions à l’ENAP lorsqu’elle a été scindée en filiales, dont une Petrox, en 1981.

Vous trouverez ci-dessous une liste de sociétés fictives créées pour recevoir des prêts de Banco de Talca et «acheter des actions de la banque elle-même». Le document attribue la paternité intellectuelle de cette association illégale à José Piñera Echeñique, Carlos Massad et Sebastián Piñera Echeñique.

Il ajoute qu’en vertu de cette loi, environ quatre-vingts entreprises fictives ont été créées pour « utiliser les avantages accordés par la Banque centrale du Chili à ses exportateurs ». Parmi les sociétés, il mentionne notamment Infinco, Inversiones Rio Claro, Indac, Inversiones Sevilla, Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde, Forestal Los Lirios et Financiera Condell. Parmi les dirigeants et contrôleurs des sociétés de cette association illégale, José Concha, Susana Tonda, Patricio Barros, Antonio Krell, Joaquín Cordua, Eugenio Mandiola, Miguel Calaf, Herman Chadwick Piñera, Emiliano Figueroa, Alberto Danioni, Manuel Cruzat et Fabio Valdés. En ce qui concerne le blanchiment d’argent, Calaf SACI, Lan Chile, Bancard, Fincard et Aerolineas Escandinavas, SAS sont mentionnés.

Liste de Piñera

En pratique, plusieurs des noms mentionnés jusqu’à présent dans le document de la CIA figurent dans les statuts constitutifs de la société d’investissement Infinco Ltda., Publiés au Journal officiel du 28 juillet 1980:

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Carlos Alberto Massad Abud, Antonio Krell Rosenfeld, Joaquín Cordua Sommer, Rafael Barahona Soto, Hugo Juan Bautista Zunino Zunino et Patricio Eduardo Barros Fiegehen. En tant qu’administrateur, Eugenio Mandiola apparaît. Une chronique du magazine Que Pasa, datée du 3 décembre 2005, indique que Sebastián Piñera est arrivé à Infinco en remplacement de son frère José, depuis sa nomination au poste de ministre du Travail de Pinochet.

Les sociétés et sociétés suivantes semblent être associées à la Sociedad Promotora de Negocios Ltda. Ce dernier fait toujours partie des sociétés d’investissement de Sebastián Piñera. En fait, Santa Cecilia et Bancard Inversiones Limitada apparaissent comme les sociétés par l’intermédiaire desquelles Piñera détenait 2 064 421 actions de Farmacias Ahumada, ce qui correspond à 1,37% du capital de la société, qu’il a dû vendre précipitamment à son départ. Il y a donc eu collusion entre les trois principales chaînes de pharmacies pour fixer les prix, en avril dernier.

Rafael Barahona Soto, partenaire d’Infinco, apparaît comme partenaire d’Indac Comercial Ltda., Une autre société mentionnée dans le document de la CIA, aux côtés d’Eugenio Mandiola Juan José Sallato Cáceres et de Juan Jorge García Huerta et de Grupo Gerdau Emprendimientos Ltda. . et Aza Participaciones SA Une chronique du journal La Nación, datée du 19 avril 2009, enregistre la déclaration judiciaire suivante de Sebastán Piñera devant le juge Luis Correa Bulio, dans le cadre de l’enquête en vue de la faillite de la Banque de Talca: » Quand je travaillais à la Banque de Talca, deux personnes qui travaillaient avec moi chez Infinco, MM. Eugenio Mandiola et Patricio Barros, m’ont invité à souscrire des actions d’Industria del Acero Indac, en acquérant des actions d’un montant proche de 6% ».

Parmi la liste des cadres présentée dans le document, plusieurs d’entre eux entretiennent, ou jusqu’à récemment, des relations avec Sebastián Piñera.

Ainsi, Fabio Valdés Correa est actionnaire de Lan Chile et fait partie du conseil d’administration de Chilevisión. Il était l’un des cadres de confiance de Manuel Cruzat. Susana Tonda a travaillé chez Piñera chez Bancard et a occupé un poste élevé à Lan Chile jusqu’en octobre 2006. José Concha était directeur général de Bancard, société mère de Piñera dans le secteur des cartes de crédit, jusqu’à ce qu’il le vende à 60 millions de dollars à la Banco de Santander en avril 1993. Herman Chadwick Piñera, président actuel de l’Association des concessionnaires de l’infrastructure publique, est le cousin germain des frères Piñera Echenique. Manuel Cruzat, dirigé avec Fernando Larraín, le groupe Cruzat-Larraín, dont la faillite lors de la crise de 1982-1983, ainsi que le groupe Vial et d’autres groupes mineurs, précipité l’une des plus grandes récessions de l’histoire du Chili. Il n’est pas accessoire de dire qu’au même moment, et pour les mêmes raisons, il y avait une faillite de la Banque de Talca, présidée par Carlos Massad et dont Sebastián Piñera était le directeur général.

Miguel Calaf et Alberto Danioni, pièces maîtresses aux côtés de Sebastián Piñera, de l’association illégale de fraude à la banque de Talca, ont été détenus pendant plusieurs mois à Capucins et condamnés à trois ans de prison par le magistrat Correa Bulo, condamné instances supérieures, y compris l’appel.

Le lobby de l’ambassadeur

Le document suivant que nous présentons à l’attention des citoyens, le recueil de documents de renseignement identifié comme Was / WDC / 3215, apparemment le numéro d’identification du dossier Piñera, a le mérite de montrer simultanément que les deux affirmations de Piñera indiquées au début.sont des mensonges , à savoir l’affirmation disant qu’il a toujours été un opposant à la dictature et ensuite que la Cour suprême a décrété son innocence totale dans l’affaire de la banque de Talca.

Selon le numéro 1 du document, le chef de la CIA à Santiago rend compte de la réunion du ministre-conseiller des affaires latino-américaines, George Jones, avec José Piñera Carvallo, père de Sebastian et son cousin, Herman Chadwick Piñera.

Le numéro 2 indique que lors de ladite réunion une «action de contre-espionnage» a été établie, appelée par euphémisme «neutralisation», consistant à retirer Sebastián Piñera du pays et à son transfert via l’Argentine et le Mexique.

Le document ajoute que cette « collaboration » a été commandée par Aguila 1, code désignant l’ambassadeur des États-Unis à Santiago, poste occupé ensuite par le conservateur James Theberge et par Fernando Quijano. Quijano, de nationalité mexicaine, semble être lié non seulement à des organisations d’extrême droite, mais également à des réseaux neofascites, tels que les comités du Conseil international du travail, le Mouvement de solidarité ibéro-américain, MSIA et l’Union nationale des sinarquistes.

L’article intitulé Anatomie d’une opération de renseignement fasciste, signé par William F. Wertz, publié le 4 février 2005 dans le magazine Schiller Institute, déclare:

«Entre 1985 et 1987, Quijano a commencé à travailler avec Néstor Sánchez. Depuis 1963, Sánchez était impliqué dans le complot de la CIA connu sous le nom d’Opération Mongoose, visant à assassiner Fidel Castro de Cuba. De 1965 à 1967, il dirigeait la station de la CIA au Guatemala, où il collaborait avec des escadrons de la mort. Dans les années 1970, lorsque Pinochet est arrivé au pouvoir et a lancé l’opération Condor du génocide dans le cône sud de l’Amérique du Sud, Sanchez est devenu chef de la division latino-américaine de la Direction des opérations de la CIA, puis dans les années 1980. pendant la guerre contre l’Iran, dans le sous-secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires interaméricaines, affecté à l’équipe du Conseil de sécurité nationale. »

Le numéro 3 du document, informe d’une réunion « avec nos collaborateurs » de la Cour d’appel et de la Cour suprême.

Le numéro 4 révèle une rencontre avec le président de la Cour suprême de l’époque, Rafael Retamal, qui établit l’opération de « neutralisation » et « de soutien d’Uila » avec la collaboration et le soutien logistique de Fernando Quijano, José Piñera Carvallo et Herman Chadwick. Ananas

L’intrigue de la banque de Talca

Pour que le lecteur ne doute pas de la teneur du document, il est écrit que «la neutralisation est établie selon les causes 482-82, 439-82 et 4353-87».

Les numéros de rôles 428-82 et 430-82 correspondent aux appels interjetés par Sebastián Piñera, Carlos Massad et Emiliano Figueroa contre la décision du juge Luis Correa Bulo, qui les a qualifiés de criminels pour le crime de Defaud. Banque de Talca et autres illicites.

Le 8 septembre 1982, la septième chambre de la cour d’appel a rejeté le recours en amparo des ministres Osvaldo Faúndez et Servando Jordán à l’encontre de l’un d’entre eux, du ministre Enrique Zurita.

Le vote majoritaire a établi que «le mérite des voitures en vue, il s’avère que la peine de prison pour les plaignants Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval et Carlos Massad Abud, a été rendue dans les cas prévus par la loi et avec des antécédents qui le justifient et en conformité, également, avec les dispositions de l’article 306 du Code de procédure pénale ».

L’origine du complot remonte au 2 novembre 1981, lorsque la Surintendance des banques et des institutions financières est intervenue pour intervenir dans la banque Talca, parce qu’elle était en état de cessation de paiements et qu’elle avait contracté une dette envers la banque centrale voisine. à 40 millions de dollars. L’affaire n ° 99 971-6 du 20 mai 1982 a été ouverte par une plainte déposée par le liquidateur de la banque, Eugenio Silva Risopatrón, contre les associés de contrôle et qui était responsable des actes illicites qui ont précipité l’intervention et la liquidation ultérieure du banque

Le journal La Nación du 19 avril a fourni des informations détaillées sur le processus, qui est d’ailleurs absent des archives judiciaires. Parmi ces antécédents, il convient de mentionner:

«Selon les plaignants, le capital et les réserves de la Banque de Talca atteignaient 40 millions de dollars au moment de leur intervention. L’enquête judiciaire a déterminé que les crédits irrécupérables accordés par l’institution financière s’élevaient à 250 millions de dollars. Dans son portefeuille de prêts, la Banque de Talca a prêté plus de 200 millions de dollars à des sociétés liées, soit cinq fois son capital et ses réserves, alors que la loi ne permettait une limite maximale que de 25%. Les sociétés liées n’avaient pas nécessairement d’existence légale et, selon l’enquête judiciaire, les contrôleurs et les dirigeants de la banque ont octroyé des crédits à ces sociétés fantômes sans aucune garantie. Comme les parties concernées l’ont reconnu, Ces crédits à des sociétés liées étaient destinés à acheter avec cet argent des parts de la banque elle-même. C’était le modèle de capitalisation que Piñera et ses partenaires avaient conçu à partir des bureaux d’Infinco, la société de professionnels constituée pour conseiller la Banque de Talca en mars 1978. Comme le rapportait la presse de l’époque, le groupe constituait 150 entreprises que dans le but de fonctionner de cette manière. Mais ce n’était pas tout non plus. La Banque a également utilisé les avantages que la Banque centrale avait accordés aux exportateurs à l’époque. Il a simulé une série d’exportations, également de papier, via des sociétés de papier chiliennes à des sociétés panaméennes, comme en témoigne le rapport de l’auditeur Iván Goic ».

C'était le modèle de capitalisation que Piñera et ses partenaires avaient conçu à partir des bureaux d'Infinco, la société de professionnels constituée pour conseiller la Banque de Talca en mars 1978. Comme le rapportait la presse de l'époque, le groupe constituait 150 entreprises dans le but de fonctionner de cette manière. Mais ce n'était pas tout non plus. La Banque a également utilisé les avantages que la Banque centrale avait accordés aux exportateurs à l'époque. Il a simulé une série d'exportations, également de papier, via des sociétés de papier chiliennes à des sociétés panaméennes, comme en témoigne le rapport de l'auditeur Iván Goic ».

Un aveu de parties …

Comme vous pouvez le constater, les informations de base fournies par les documents de la CIA coïncident presque de manière millimétrique avec le mérite du processus.

L’enquête judiciaire a établi un prêt de 11,7 millions de dollars consenti par la banque à Rio Claro, l’une des sociétés fictives mentionnées dans le document, et la constitution des sociétés de sérigraphie Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde et Forestal. Les lys

Parmi les antécédents en vue de résoudre l’ordonnance de poursuite, le juge d’instruction examina en septembre 1982 les propres déclarations de Piñera:

«Les prêts accordés par la Banque de Talca ont été l’une des nombreuses sources de ressources mises à la disposition de ces sociétés, certaines d’entre elles pouvant avoir été utilisées à des fins autres que la demande de prêt (…). Par conséquent, je ne suis pas au courant que le prêt de 11 millions de dollars et une fraction à la société Rio Claro a été prêté à des tiers pour acheter des actions de la banque, et je ne me souviens pas de cette opération particulière qui a eu lieu plusieurs jours avant mon départ du banque ».

Cependant, Miguel Calaf et Alberto Danioni ont déclaré qu’ils se trouvaient hors du pays au moment où ils ont été interrogés et que l’opération a été effectuée par Sebastián Piñera. Patricio Roa, l’un des constituants, a déclaré:

« Au mois de juin (1980), je ne me souviens plus très bien de quelle date, le directeur général de la banque de Talca de l’époque, Sebastián Piñera, m’a demandé d’être le représentant légal de quatre sociétés créées par nécessité, et dont les propriétaires seraient d’autres sociétés du groupe Calaf-Danioni. Considérant qu’il s’agissait d’un signe de confiance de la part des propriétaires et de la direction générale, j’ai accepté le poste proposé.

Dans sa déclaration judiciaire, Alberto Danioni déclare à son tour: «M. Sebastián Piñera, directeur général de la banque, a ordonné la constitution de ces quatre sociétés agricoles afin de s’acquitter de ses dettes ou de ses dettes envers M. Alejandro Zampighi. et qu’ils étaient réticents à ce que la banque les maintienne aussi expirés, obtenant ainsi un délai plus long pour leur annulation. »

Sebastián Piñera a déclaré: « Je reconnais avoir conscience que ces sociétés avaient été récemment créées et n’étaient pas soumises à un crédit solvable car elles ne disposaient que de peu de capital, voire d’aucun. »

Talca, Argentine et Mexique

Une fois que le jugement de la première instance a été connu et que l’appel de la seconde instance a été rejeté, l’opération mentionnée aux numéros 1, 3 et 4 du document de la CIA a été précipitée, dans laquelle la « neutralisation » de Sebastián Piñera a été décidée, ce qui devrait être lu comme votre transfert hors du pays via l’Argentine au Mexique, où il serait resté environ 45 jours, sous la protection de Fernando Quijano.

Dans une plus grande mesure, le numéro 5 du document révèle la réunion tenue comme « réservée » par l’ambassadeur des États-Unis au Chili, James Theberge, et le président de la Cour suprême, Rafael Retamal, à une date qui peut être fixée. entre le 8 et le 19 septembre 1982.

Le 20 de ces mois, une salle de la Cour suprême, présidée par le ministre Rafael Retamal, les ministres Emilio Ulloa et Carlos Letelier, ainsi que les membres des avocats des avocats Enrique Urrutia et Enrique Munita ont été saisis de l’appel d’amparo qui avait laissé Sebastián Piñera en dehors du processus. ce qui ne signifie nullement qu’il ait prouvé son « innocence totale », comme il l’entend.

La décision a établi que «dans l’état actuel de l’enquête, il n’est pas établi que les faits imputés aux parties protégées aient des caractéristiques criminelles, ni qu’il soit maintenant prouvé qu’ils ont bénéficié ou que la banque a subi un préjudice résultant de la performance financière de l’entreprise. récurrent « . La résolution est ouvertement contradictoire avec les faits et avec le développement ultérieur du processus lui-même. Par exemple, le rôle 4353-87 correspond à l’arrêt de la Cour d’appel du 23 décembre 1987, qui a rejeté les recours de Miguel Calaf et Alberto Danioni, poursuivis pour les mêmes crimes que ceux reprochés à Piñera. En fait, ils ont été condamnés à trois ans de prison, ce qui signifie a) que, nécessairement,

La raison de l’implication de l’ambassadeur des États-Unis réside peut-être dans le premier document, selon lequel M. José Piñera Carvallo « collabore à cette agence depuis 0065 ».

Cette condition est corroborée dans un autre document, le rapport Was / WDC 7056, daté du 2 mai 1986, qui révèle «des fonds remis par AMCO à des collaborateurs et à des informateurs conformément à la description des codes d’accès autorisés». Ceux-ci incluent Orlando Sáenz, Pedro Ibáñez, Felipe Amunategui, Jaime Guzmán, Pablo Rodriguez, León Vilarín, Andrés Zaldívar, Juan Hamilton, Enrique Krauss, Rafael Moreno, Juan de Dios Carmona et José Piñera Carvallo, entre autres.

Informations internes

À partir d’un quatrième document, appelé Was / DC / SECRET-2897 / Eyes Only, et qui enregistre les entrées d’informations de 1975, 84, 86, 99 et 2001, nous ne déclassifierons que quelques paragraphes.

Ce qui s’appelle Nexos 10 Sensitive Secret, lié aux triangulations d’actifs liés à El Mercurio, établit qu’entre 1980 et 1984, dans le contexte de la crise économique provoquée par la faillite générale de la banque et la débâcle des principaux groupes L’environnement immédiat du pays, l’environnement immédiat de Pinochet, grâce à une manœuvre attribuée à José Piñera et Jaime Guzmán par le document, a été informé de la hausse du dollar, alors fixé à 39 pesos par le ministre des Finances, Sergio de Castro et que Pinochet, à la télévision, avait juré de maintenir, même sur son corps … Jusqu’en juin 1982, le peso fut dévalué à 46 dollars par dollar et en août, le taux de change fut décrété cela prévaut jusqu’à aujourd’hui.

Le document ajoute que le but de cette information a été fourni au noyau le plus proche de Pinochet pour son unique profit, et qu’à cette fin, et « en mesure de blanchir une somme de près de 120 millions de dollars », des crédits ont été accordés à El Mercurio(journal), via Banque d’Etat

Parmi les collaborateurs directs de Pinochet qui auraient bénéficié des informations, le document mentionne Enrique Montero Marx, Sergio de Castro, Hernán Cubillos, Alfonso Márquez de la Plata, Jovino Novoa, José Piñera Echenique, Alvaro Bardón, Joaquín Lavín, Carlos Cácer Jorge Ballerino, Jaime Lepe, Pablo Longueira, Ambrosio Rodríguez, Jorge Selume et Oscar Aitken, entre autres.

L’exament de Pinochet a conclu à la réciprocité, dans la mesure où l’enquête sur la banque Riggs a permis de déterminer que le général avait ouvert des comptes à la banque de Talca, sous le pseudonyme de José Ramón Ugarte.

L’Anneau de protection

La section Nexos 15 Sensitive Secret, relative à la triangulation des avoirs et des associations illicites, fournit des informations complémentaires et validantes sur le cas de la banque de Talca.

Soudain, il identifie Augusto Pinochet, José et Sebastián Piñera, Miguel Calaf, Alberto Danioni et Emiliano Figueroa, qui, soit dit en passant, était chef des collections de la Banque d’État jusqu’en juillet 2008.

Ensuite, il établit que, par l’intermédiaire de José Piñera Echenique, plusieurs sociétés fictives ont été créées, telles que Río Claro, Inversiones Sevilla, Los Montes, Forestal Los Lirios, Tamarugal, Laguna Verde et Infinco, dans le but d’obtenir des prêts à la Banque de Talca, opération Le président de la Banque, Carlos Massad, le directeur général, Sebastián Piñera, et les associés de contrôle Miguel Calaf et Alberto Danioni ont assisté à la réunion.

Le document indique que cette association illégale a fraudé la banque à 240 millions de dollars et dans ce domaine est parvenu à un record inconnu. José Piñera, ambassadeur et ministre conseiller de l’ambassade des États-Unis, aurait été à l’origine du lucratif commerce de cartes de crédit, auquel la légende urbaine attribue la genèse de la fortune de Sebastián Piñera.

Ensuite, le document fournit des informations supplémentaires sur les mesures de protection accordées à Sebastián Piñera. Il précise que, sur ordre du directeur des enquêtes de l’époque, Fernando Paredes Pizarro, « un anneau de protection est établi pour cette opération et ses membres », et qu’en réalité, il a été extradé à l’étranger et que ces gens-là ont protégé Sebastián Piñera pendant environ 45 jours. « En évitant son arrestation et sa détention. »

Cette section du document conclut que l’association illicite comprenait trois phases: le blanchiment d’argent, l’accès aux grandes ressources en dollars et l’appropriation, par le biais de l’ingénierie financière rapportée, du contrôle des stocks de la Banque de Talca, réalisée à 80%.

Conclusions

A titre provisoire, on peut au moins tirer les conclusions suivantes des documents de la CIA déclassifiés à cette occasion.

Premièrement, l’inexactitude des affirmations de Piñera, en ce sens qu’il a toujours été un opposant au régime de Pinochet et que la Cour suprême a établi son « innocence totale ».

Ensuite, la véritable origine de la fortune de Piñera réside non seulement dans la vente de Bancard et de Fincard à la Bank of Santander et à Transbank, qui ont en tout cas rapporté une belle somme de 74 millions de dollars, mais aussi et surtout , dans la fraude de la banque de Talca.

Troisièmement, contrairement à la croyance communément admise, Sebastián Piñera n’a pas été l’initiateur du commerce des cartes de crédit au Chili. Le document décrit donne cet honneur douteux à son frère José.

Ensuite, Ces documents de la CIA montrent une élite politicienne du monde des affaires qui, montée sur les épaules du général Pinochet, utilisait à son profit le vaste arsenal de ressources qui permettent de contrôler l’appareil de l’État. Il a obtenu de nombreux prébendes, sinecures et positions de prééminence, dont la fortune et la candidature à la présidence de Sebastián Piñera Echenique constituent l’un des exemples les plus illustratifs. Mais fondamentalement, le dossier Piñera dans les archives de la CIA suggère qu’un personnage dont les services de renseignement de la plus grande puissance du monde possèdent un tel niveau d’information peut arriver à la Présidence de la République, ce qui éclaire sur le pouvoir de négociation et de pression que la CIA a désormais sur la dite République

1) (séquence Massad, Piñera, Danioni) Dans cette séquence d’archives du journal La Nación, Carlos Massad, Sebastián Piñera et Alberto Danioni figurent à la date des événements.

2) (Bank of Talca) Les documents de la CIA et l’enquête judiciaire indiquent que la fraude à la banque de Talca a atteint environ 240 millions de dollars.

3) (José Piñera) Selon les documents de la CIA, l’éminence grise derrière l’association illicite qui aurait fraudé la banque Talca aurait été José Piñera Echenique.

4) (James Theberge)

Le clan Piñera est puissant. Il a réalisé le lobby de l’ambassadeur américain, James Theberge, sur la photo avec son épouse Gisela, avec le président de la Cour suprême de l’époque, Rafael Retamal López, qui présidait également la salle qui a sauvé Sebastián Piñera. ________________________________________________________________________ Description / contexte / Analyse du développement / AMCO-CHILI / WSA / WAS / 3215- B / 0075/84/90

Defense Intelligence / Chileto / Collection de fonds de M. Miguel Juan Sebastian Piñera Echenique / Décembre 1949 / Marié à Cecilia Morel M / fils du diplomate / Ambassadeur / José Piñera Carvallo / collaborateur de cette agence / depuis 0065 / Frère / José Piñera Echenique / Ministre du Travail / Sécurité sociale / Ministre des Mines / Collaborateur direct / Analyste financier d’Augusto Pinochet Ugarte et de sa famille / Blanchiment d’argent / Sociétés factices / Blanchiment d’argent / Sociétés factices / Corruption / Association illicite / Partenaires contrôlants / Sociétés liées /

1.- Description et analyse / Association illicite / Propriété intellectuelle

Jaime Jorge Guzmán Errázuriz / FJUN / FNPL / IEG / en collaboration avec José Piñera E. / Coopérative d’épargne et de crédit / Désignation commerciale / La Familia / LF / Crédits et collectés de fonds auprès de citoyens disposant de ressources économiques réduites / générant ainsi un capital suffisant pouvoir réaliser / blanchir des avoirs de manière transparente et légale / puisque l’intérêt moyen offert était beaucoup plus élevé que celui établi / par des entités de recouvrement communes / fin de la traduction / APO

2.- Contrôleurs / Dirigeants / Triangulation de sociétés / Blanchiment d’argent / Association illicite / 6,5 millions de dollars US /

Membres collaborateurs / FJUN / Cristián Larroulet / Andrés Chadwick / Juan Antonio Coloma / Luis Cordero / Sergio Tuteleers / Hernán Larraín / Javier Leturia / Miguel Kast / Alberto Hardessen / Carlos Bombal / Cristian García-Huidobro / Claudio Arteaga / Jovino Novoa / directeurs généraux de la coopérative / Cristian López / Rodrigo Mujica / Avocat-consultant / Miguel Alex Schweitzer / Sergio Fernandez Contador – Contributeur / Jaime Carreflo Barrera / Tomás Irarrázabal / Président du conseil d’administration / LF / Collaborateur et secrétaire adjoint du ministère du Travail / Fin du mandat traduction / APO

4.- Triangulation de sociétés / blanchiment d’argent / 85 millions USD /

Constructora Socofe / Luis Fernández Drey / Utilisé par la DINA / DINE / DIE / collecte de fonds et blanchiment d’argent / avec ces ressources missions financées à l’étranger / Activités de renseignement interne de l’État /

Fundación Azul / de collecte de fonds / auprès de sociétés / médias / Enap / Ernesto Silva Bafalluy /

El Mercurio Weekly / Joaquín Lavín M. / Président Petrox /

Infinco / Inversiones Rio Claro SA / Indac / Inversiones Sevilla / Los Montes / Tamarugal Ltda. / Laguna Verde / Foresterie Los Lirios / Calaf SACI / Société de crédit-bail / entreprise de construction Socofe / financial Condell / society Consultation générale de Construction Projects Ltda./ / fin de traduction

Cette association illicite a été conçue à travers / José Piñera E. / Carlos Massad A. / des crédits ont été accordés à leurs sociétés fictives / ces sommes étaient destinées à acheter des actions de la banque elle-même / environ 80 sociétés fictives ont été créées / elles ont utilisé des avantages accordés par le Banque centrale du Chili, pour ses exportateurs / filiales fictives à l’étranger / Brésil / Argentine / Panama /

Directeur général / Sebastián Pinera / Directeur de l’entité bancaire / Carlos Massad A /

5.- Contrôleurs / Dirigeants / APO / Association Illicite / José Concha / Susana Tonda / Patricio Barros / Antonio Krell / Joa / Manuel Cruzat / Fabio Valdés / Blanchiment d’argent / Calaf SACI / Actions Lan Chile Airlines / Bancard SA / Fincard SA / CMB SA / Scandinavian SAS Company / Fin translation

Décembre / 81/87 / Rapport AMCO-CHILE / Dept. Status / 82-87 / Was / WDC / 3215 / Renseignements de défense / Collection / Historique / Agence / traduction interne / Réunions tenues / Eagle 1 / M. Pínochet / Ministres chiliens / Suprême / Appels / Soutien aux objectifs / Logistique

1.- Chef de département / CÍA / Stgo / Chili / Traduction ordonnée par AMCO / réunion tenue par l’intermédiaire du ministre conseiller pour les affaires latino-américaines, George Jones / entretien avec M. Hernán Chadwick / M. José Pinera C. / Commentaires selon ODIS.-

2.- Action de contre-espionnage / La collaboration est établie par Fernando Quíjano / Neutralisation / Transfert M. Sebastian Piñera / via Árgentina-México / Uila / Cette collaboration est établie par Águila 1 / en fonction du contexte / Mémorandum 034- 82-89 /

3.-Memorandum 82-89 / Rencontre avec nos collaborateurs / Cour / Appels / Suprême /

4.-neutraliser / soutenir l’action Uila / section politique / réunion M. Rafael Retamal I établit la collaboration et la logistique via Fernando Quijano / M. Hernán Chadwick / M. José Pinera C /. Neutralisation selon les causes / 428-82 / 430-82 / 4353-87 / selon Aguila1 / translation /

5.-Le caractère de rapport «réservé» de la section politique concernant la réunion entre le Retamal et Águila 1 est établi / les rapports sont soumis par ordre du ministre conseiller aux affaires latino-américaines / ‘terme de traduction /

AMCO-CHILI / Département Statut / 82-87 / Was / WDC

Nexos 10 Sensitive Secret /

Triangulations patrimoniales / El Mercurio / Il est créé par l’intermédiaire de cette agence qui, au cours des années 0080/0084 / en raison de la crise au Chili / du groupe proche d’Augusto Pinochet / par l’intermédiaire de son ministre du Travail / José Pinera E./Consejero/Jaime Guzmán E. / par des informations confidentielles, ils ont été informés de la montée de la monnaie américaine / depuis le gouvernement militaire,Il a maintenu la monnaie américaine à un taux de change stable / par cette triangulation / bénéficiaire direct d’Augusto Pinochet / à cet effet et pour pouvoir blanchir une somme proche de 120 millions de dollars / il bénéficie de crédits / The Mercury / remis par le Banque du Chili / Il est établi que, par l’intermédiaire du journal El Mercurio, des groupes d’extrême droite et des collaborateurs d’Augusto Pinochet ont été transférés / afin de constituer un bouclier général contre leurs activités illégales / au Chili et à l’étranger / fin de la traduction /

Les groupes proches d’Augusto Pinochet / ont dû développer une stratégie,en raison de la grande dépression économique, favorisant ainsi directement et indirectement les collaborateurs et les informateurs / la transformation du groupe sectoriel / financier et gouvernant les destinées politiques et économiques du Chili / en relation étroite avec Pinochet et ses conseillers / l’illicite est établi par Les collaborateurs suivants / Enrique Montero Marx / ancien ministre de l’Intérieur / Sergio de Castro Spikula / ancien ministre des Finances / Hernán Cubillos Sallato / Ancien ministre des Affaires étrangères / Alfonso Márquez de la Plata / Sous-secrétaire général du gouvernement / Jovino Novoa Vásquez / ministre Gouvernement général / Segegob / Secrétariat national à la condition féminine et à la jeunesse / Contrôle des médias / Nomination de dirigeants et de directeurs sur TVN / José Piñera Echeñique / ancien ministre du Travail / Alvaro Bordón / ancien vice-président de!Banque centrale / Andrés Passicot / ancien ministre de l’Économie / ancien Banco del Estado / Joaquín Lavín Infante / ancien doyen de l’économie à l’Université de Concepción / ancien collaborateur d’Agustín Edwards / Carlos Cáceres / ancien ministre des Finances / Guillermo Garín / Sergio Moreno Saravia / Jorge Ballerino / Guillermo Letelíer Skinner / Juan MacLean / Eduardo Castillo / Gabríel Vergara / Ramón Castro Ivanovich / Jaime Enrique Lepe / Patricio Madaríaga Gutiérrez / Pablo Longueira / conseiller au ministère du Logement et de l’Urbanisme / Ambrosio Rodriguez / Ananías / Jorge Selume / Directeur du budget.

Nexos 15 Sensitive Secret /

Triangulation de biens / Associations illégales / Augusto Pinochet Ugarte / José Piñera Echeñique / Carlos Massad Abud / Sebastián Piñera Echeñique / Miguel Calaf Rocoso / Alberto Danioni Bernasconi / Emiliano Figueroa Sandoval / Il est établi que par l’intermédiaire de José Pinera E. / ancien ministre du Travail / Plusieurs sociétés fictives sont créées / Société immobilière et d’investissement Río Claro SA / Inversiones Sevilla / Los Montes / Forestal Los Lirios / Tamarugal / Laguna Verde / Infinco / en vue de contracter des emprunts auprès de Banco de Talca de Chile / par l’intermédiaire de son frère / Sebastián Piñera / Directeur général / Carlos Massad / Président du conseil d’administration / Miguel Calaf ‘/ Alberto Danioni / contrôleurs de la Banque de Talca /

Par cette association illicite / ils ont fraudé la banque / 240 millions de dollars d’actions de triangulation / elle établit des contacts avec notre ambassadeur et ministre conseiller / par l’intermédiaire de José Piñera / pour e! Entrée au Chili de cartes de crédit / réglementées par des entités américaines / réseaux de protection / U. Augusto Pinochet / Ministres de la Cour suprême / Jordanie / Fernando Paredes P./Police Civil Chilena /

Les mesures de protection mises en place par ce groupe économique sont établies / par le biais d’agences de sécurité de l’État / de transferts à l’étranger / de liaisons dans la police internationale / sur ordre du directeur de la police civile chilienne / établit un anneau de protection pour cette opération et ses membres / À cette fin, Sebastián Pinera est protégé pendant environ 45 jours / éviter l’arrestation et la détention /

Il est établi que cette association illicite était composée de trois phases d’action / Blanchiment d’argent / Accès aux grandes capitales en monnaie américaine / À s’approprier par certains mécanismes financiers / Le contrôle total des opérations de la banque fraudées / qui est restée en possession parmi les partenaires de ces groupes illicites, le groupe Cataf-Danioni a obtenu le contrôle de la Banque de Talca sur 80% de leurs biens / ”