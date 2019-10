Qu’est-ce que cette communauté de destin à laquelle nous invite Xi Jinping ? Grâce à Peggy et aux traducteurs…

nous allons dans ce blog tenter d’aller plus loin… Grace à peggy parce qu’aujourd’hui j’ai eu la joie de recevoir un paquet en provenance de Beijing Shi Xi Cheng Chu… CHINA POST…



Marianne et moi venons de recevoir chacune le livre de Xi Jinping : « construisons une communauté de destin pour l’humanité » traduit en français. Cela m’a fait un grand plaisir et je remercie Peggy qui m’a de surcroit adressé une belle dédicace : « je suis heureuse de t’offrir la version française du livre de Xi Jinping. Ce livre a été traduit par le groupe de traducteurs- réviseurs chinois- français de l’Institut de recherche sur l’Histoire et la litterature du Parti communiste chinois dont je fait partie. N’hésite pas à faire des suggestions ou remarques concernant la traduction ou d’autres aspects du livre. Bonne lecture! Amitiés. 1 er octobre 2019. »

Comme ce livre est cette dédicace sont pour nous lecteurs de ce blog, je pense que je peux remercier Peggy et nos camarades chinois en notre nom à tous. Et je vais me plonger dans ce que di Xi Jinping avec un grand intérêt, parce qu’il y a peu de gens dans le monde aujourd’hui dont les propos revêtent une telle importance et constituent un tel enjeu.

ce que j’en sais aujourd’hui c’est qu’en 2017, le président Xi Jinping a prononcé un discours à l’office des Nations Unies à Genève, dans lequel il a appelé à des efforts communs pour construire une communauté de destin pour l’humanité.Dans un monde qui connaît des changements jamais vus au cours d’un siècle, la Chine demeurera confiante et résolue à sauvegarder sa souveraineté et sa sécurité, et maintiendra sa sincérité et sa bonne volonté pour la sauvegarde de la paix mondiale et la promotion de la prospérité commune, a souligné M. Xi

Comme je l’ai souvent expliqué ce Blog a fondamentalement pour vocation de mieux faire connaitre le monde qui nous entoure pour démonter les idées reçues qui souvent entretiennent le bellicisme et nous empêchent d’aller vers ce « destin commun » en conscience et chacun en réflechissant à ce qui lui parait juste, souhaitable et possible.

Donc je vais un peu lâcher le pied et Marianne aussi, mais cela vous permettra de lire l’abondante littérature fournie ces derniers jours et nous vous abreuverons de textes, de reflexions, d’informations qui nous arrivent souvent de partout à la fois, parce que désormais nos lecteurs sont de plus en plus nos contributeurs.

Danielle Bleitrach

