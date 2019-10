Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas d’explosion sociale à Cuba ? Par Iroel Sánchez

si vous voulez faire de la politique à Cuba rien de tel que les dimanche après-midi passés à jouer aux dominos

29 OCTOBRE 2019

Ce texte effectivement met l’accent sur quelque chose d’exceptionnel dans cette île, le haut niveau intellectuel des habitants et la manière dont ils sont au fait des questions internationales et de ce qui se passe sur la planète et ces assemblées de quartier, d’entreprise où chacun discute avec des responsables, le refus de se payer de mots. Les discours de Fidel ont joué un rôle essentiel, ils étaient fascinant, partant du prix des produits courants et allant jusqu’à la geo politique, mais ils s’articulaient sur quelque chose de plus ancien me semble-t-il, l’intérêt pour la lecture dont témoignaient les ouvriers du tabac qui avaient obtenu que durant le travail il y ait un lecteur souvent des romanciers français comme Victor Hugo. Cette passion pour la lecture existe toujours et malgré l’intérêt général pour les feuilletons télévisés, elle existe toujours. Une autre caractéristique est le plaisir des discussion sans fin entre voisins, parents y compris au téléphone sur la manière de résoudre des difficultés quotidiennes autant que des problèmes moraux. le vivre ensemble, le collectif articulé sur la cubanéité ouverte sur le monde et dans laquelle éducation et culture sont fondamentaux font de cette ile un phénomène unique dans le monde. je voudrais encore témoigner de quelque chose, la manière dont quand Fidel n’a plus parlé, les Cubains se sont sentis esseulés, Raoul un très grand organisateur n’a pas le même goût pour le verbe, en revanche Miguel Díaz Canel semble avoir renoué avec ce dialogue essentiel. Avec le fait fondamental le patriotisme et je me souviens toujours de cette amie chère m’accueillant à Cuba en me disant que cela allait « plus ou moins », ce qui veut dire que ça va mal en langage cubain, mais que Bush était chez lui et elle chez elle. (note de danielle Bleitrach)

https://lapupilainsomne.wordpress.com/2019/10/29/por-que-en-cuba-no-hay-estallidos-sociales-por-iroel-sanchez/?fbclid=IwAR2T02qM5uKShfIpzxhKJrTHOcJAg6rxwtISX23HYNUcJqgeNXlUSbrnnFE

Une amie brésilienne qui, en tant que journaliste, vit à Cuba depuis quelques jours m’a raconté à quel point elle était étonnée de voirque tous les Cubains à qui elle avait parlé savaient qui était Bolsonaro, qui était Dilma et qui était Lula, ce qui n’existait pas dans les autres pays d’Amérique latine où elle s’était rendue récemment.

L’intérêt exceptionnel avec lequel les Cubains suivent les événements internationaux est quelque chose de très particulier dont n’ont pas conscience ceux d’entre nous qui vivons sur l’île. À l’heure actuelle, les explosions sociales en Haïti, au Chili, au Panama et en Équateur, le conflit de pouvoirs au Pérou, la répressions sans fin et les assassinats de dirigeants sociaux au Honduras et en Colombie, l’ingouvernabilité héréditaire qui oblige le gouvernement mexicain à libérer un trafiquant de drogue, la prison injuste du dirigeant de la gauche brésilienne pour empêcher sa victoire électorale assurée et les élections en Bolivie et en Argentine, Les agressions incessantes des États-Unis contre le Venezuela, ou encore l’Ukrainegate dans laquelle Donald Trump est embourbé, peuvent être un sujet de conversation n’importe où à Cuba, depuis un coin où il se joue une partie de domino jusque dans une salle de classe universitaire.

Bien entendu, ces conversations n’ignorent pas les graves difficultés que traverse l’économie cubaine, face aux nouvelles sanctions imposées par le gouvernement américain qui sont annoncées chaque semaine, ni à aucune des lacunes des services auxquelles les citoyens s’affrontent, dans laquelle L’impact du blocus économique peut être associé à de la paresse bureaucratique et à des inconvénients injustifiés qui provoquent un mécontentement légitime. Cependant, ce mélange de guerre économique et d’insuffisances internes ne provoque pas de crises sociales et lorsque le système – socialisme du parti unique – a été mis à l’épreuve lors du scrutin, comme lors du récent référendum constitutionnel, malgré la propagande intense dirigée contre le processus auquel les États-Unis allouent chaque année des dizaines de millions de dollars et ont mis en place un « groupe de travail sur Internet à Cuba » bien financé.

L’explication de la machine médiatique dominante est que cette situation serait due au mélange de « la répression intense du régime » et au »relâchement cubain » qui empêche une épidémie. Mais dans l’histoire de Cuba – de la réconcentration de Weyler à la dictature de Batista, en passant par celle de Machado – aucun régime fondé sur la répression n’a réussi à rester longtemps à la tête du pays, malgré un «assouplissement» dans lequel La corruption était la dynamique du fonctionnement de la politique et de l’économie à tous les niveaux.

Au contraire, si au lieu qu’elles se soient passé en février, les consultations électorales étaient menées maintenant, alors que le blocus s’intensifie de plus en plus, le pourcentage d’approbation dépasserait de loin celui obtenu à ce moment-là, ce qui serait sans aucun doute la combinaison des trois facteurs cyclique et deux facteurs structurels.

À court terme:

L’intensification de l’agressivité du gouvernement américain renforce le sentiment patriotique et l’unité nationale.

L’Efficacité politique du gouvernement cubain, c’est sa capacité à expliquer de manière convaincante la relation entre les pénuries et l’augmentation de l’agression et la manière dont la stratégie adoptée vise à faire face aux sanctions américaines cherche à réduire son impact sur la vie quotidienne de la population.

la connaissance de la Situation internationale avec l’échec visible des politiques néolibérales et le discrédit des formules de la démocratie bourgeoise.

Structurelle:

une Culture politique massive chez les Cubains, établie depuis 60 ans par la pédagogie de Fidel Castro, sur la nature de l’impérialisme et le projet de justice sociale et de souveraineté nationale de la Révolution.

cette pédagogie lie le leadership révolutionnaire au peuple, elle a été renouvelé par le gouvernement de Miguel Díaz Canel, ce qui a renforcé la perception que le gouvernement écoute le peuple et travaille pour lui.

Aucun pays d’Amérique latine dont la répression sociale est réprimée à l’aide de coups de feu et de gaz et / ou qui enfreint ouvertement les règles de la démocratie formelle qu’ils défendent n’a été soumis à une guerre économique, à un financement de plusieurs millions de dollars pour créer une opposition artificielle et bien moins encore. aux médias mondiaux permanents et au lynchage académique de ses dirigeants et de son projet politique et social.

Malgré tout, il faut reconnaître qu’il y a des mécontents à Cuba et que beaucoup d’entre eux vont à Miami. L’accumulation de près de six décennies de privilèges migratoires, le développement des capacités éducatives et l’état de santé favorisé par le socialisme cubain les rendent très compétitifs par rapport au reste des communautés non autochtones, mais ils ne les rendent pas plus libres: Aux États-Unis, des millions de Cubains aux prises avec les mesures prises par Trump se heurtent à de graves difficultés pour interagir avec leurs familles à Cuba. Cependant, rien ne fait état d’une telle manifestation de protestation.

