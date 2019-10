Merci Fabien Roussel : je suis fière que soient réaffirmées les raisons de mon adhésion au PCF

Il fallait que quelqu’un le dise que l’extrême droite ce sont des tarés criminels qu’ils se présentent sous le masque de l’islamisme ou du nationalisme, ce sont la face et le revers de la même médaille, celle qui s’attaque d’abord aux faibles, aux pauvres et qui ont la haine pour seul programme, qui se gonflent de leur pseudo force alors que ce sont des lâches. Les uns et les autres sont le soutien des exploiteurs, partout ils les aident à oprimer, à détruire. Et je suis fière que les communistes par la bouche de fabien Roussel aient osé provlamer cette évidence et dire que les communistes sont leur principal adversaire depuis toujours et qu’ils continuent.