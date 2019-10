La géopolitique remplace l’idéologie: la Russie regarde du côté de Cuba 

C’est lors de la visite présidentielle de Dimitri Medvedev en 2008, pendant la période durant laquelle Poutine était Premier ministre, que la relation russo-cubaine a trouvé le canal ascendant qui la caractérise jusqu’à aujourd’hui. Sans perdre de vue l’importance pour la relation de la figure centrale de Poutine, qui a effectué sa deuxième visite à Cuba avec succès en 2014, lorsque la question de la dette cubaine a été résolue et que les relations bilatérales ont été mises en placesur de nouveaux rails , il ne faut pas oublier les inconvénients. précédent de sa première visite en 2000 suite à la fermeture de la base de Lourdes.

Ensuite, Fidel Castro a déclaré la nécessité de récréer les ponts entre Moscou et La Havane, en tenant compte des nouvelles réalités des deux pays et du monde. En tant qu’expression de la conscience cubaine face au nouvel équilibre mondial des forces, le président cubain de l’époque a déclaré avec force que ce n’était pas dans l’intérêt de Cuba de terminer la construction de la centrale électronucléaire de Juraguá. Rien n’indique que cette position sera revue.

La nouvelle relation entre la Russie et Cuba n’est pas idéologique, elle repose sur un important consensus géopolitique.

La patience cont la dipmomatie cubaine a témoigné dans son refus d’ abandonner les contacts établis en Russie malgré les déceptions avec le gouvernement Eltsine, a commencé à porter ses fruits lorsque la dynamique interne a changé au milieu des années 90. En 1996, au cours de la deuxième période d’Eltsine, il y a eu en Rusiie un renouveau nationaliste et qui était sceptique de la coopération avec les États-Unis, tout cela se reflétait dans une nouvelle Douma qui manifestait des sympathies importantes pour la reprise des relations avec La Havane.

Aujourd’hui, ce sont des politiques consensuelles parmi les élites russes, qui incluent non seulement le parti Russie unie, mais également la majorité de leurs plus proches rivaux à la Douma, le Parti communiste russe. La position en faveur de meilleures relations avec La Havane est celle des dirigeants des deux chambres parlementaires Viacheslav Volodin et Valentina Matviyenko, elle se traduit dans de fréquente rencontre avec les autorités cubaines, les différentes branches du pouvoir d’État, y compris le pouvoir militaire et même le patriarche Kiril de la Église orthodoxe qui a rencontré le pape François à l’aéroport de Rancho Boyeros.

Plutôt que de tabler sur des capacités offensives, la visée russe à Cuba doit être comprise comme une géopolitique défensive, cellede Poutine éstimant le déclin de son statut de grande puissance et l’expansion de l’OTAN à l’est dans les années 90, au cours de la soi-disant lune de miel avec les USA sous la présidentce Eltsine.

Le Kremlin et les dirigeants cubains sont conscients des lignes rouges qu’il serait insensé de franchir dans la relation avec Washington, mais également de l’opportunité géopolitique qui leur permet de construire une coopération stratégique. En ce sens, le principal avantage des deux pays est de préserver et de pérenniser une coopération économique et politique entre les deux pays, dans laquelle Cuba reste la clé et la base historique d’une relation privilégiée entre l’Amérique latine et la Russie. Pour cela, il est essentiel que le régime politique cubain survive.

Contrairement aux années 90, les États-Unis misaient sur leur influence dans la politique intérieure de la Russie. Grand allié de la transition économique vers l’économie de marché, la Chine apparaît aujourd’hui comme le partenaire privilégié des grandes puissances. Dans le contexte cubain, les investissements et la coopération de la Russie dans les domaines des pièces de rechange, de l’armement militaire, de la modernisation des chemins de fer et de la sécurité énergétique sont complémentaires et ne sont pas en concurrence avec la participation de la Chine à l’économie cubaine.

Avec une certaine discrétion, le discours d’alliance et de coopération entre Moscou et Beijing, avec des mentions occasionnelles dans des domaines tels que l’Amérique latine et Cuba en particulier, est devenu plus présent dans les discussions et les documents de grande stratégie de ces puissances alternatives à Washington. Bien que ces visions précèdent l’arrivée de l’administration Trump à la Maison Blanche, elles ont été renforcées à la suite de son unilatéralisme.

Cuba: Le retour au triangle, alliances et bilans

Même avant le triomphe révolutionnaire de 1959, les secteurs nationalistes cubains avaient postulé une politique étrangère de triangulation avec des tierces parties, en particulier d’autres grandes puissances visant à accroître la capacité de négociation et à diversifier les liens avec les États-Unis. Aujourd’hui, ces possibilités se multiplient.

Pour Cuba, il est parfaitement logique de rechercher une relation privilégiée avec Moscou étant donné l’histoire de 1960-1991, la période après 2006 et la volonté et la priorité exprimées par la politique étrangère de la Russie (c’est l’un des rares cas où nous continuons à mettre l’accent sur ALBA).

Raúl Castro laisse dans ce domaine un héritage important pour les relations bilatérales. Fidel Castro a insisté à plusieurs reprises sur la création d’un système de contre-dépendance, donnant la priorité, même au premier semestre 2000, aux relations avec l’ALBA et le Venezuela, étant donné le poids que, en dehors de l’énergie, les relations avec la Chine ont acquis. La Russie n’a pas joué un rôle fondamental dans les relations extérieures de son mandat. En revanche, Raúl Castro a renforcé avec beaucoup de perséverance les relations avec la Chine et la Russie, sans retarder cette marche prioritaire pour l’ALBA.

Du côté bilatéral, Cuba souhaite tirer parti des projets discutés avec la Russie au cours de la dernière décennie et qui ont déjà des impacts sur l’île dans des domaines tels que la sécurité énergétique, les infrastructures de transport et la coopération en matière de sécurité . La présence d’étudiants cubains a déjà été constatée dans les universités russes afin de retrouver un niveau de contacts sociaux, culturels et éducatifs entre Cuba et la Russie, sans aucun parallèle avec une autre grande puissance, à l’exception des États-Unis. avant 1959.

Structurellement, les relations entre la Russie et Cuba ont été renforcées par les coïncidences entre les deux pays dans le choix d’une logique triangulaire dans laquelle les deux pays repoussent ensemble les positions d’hostilité des États-Unis et le double standard à l’égard de leurs régimes politiques respectifs. La stratégie russe de grande puissance donne une importance géopolitique significative à la relation avec l’Amérique latine en tant que zone à partir de laquelle exercer la réciprocité vis-à-vis des incursions des États-Unis dans la zone frontalière avec la Russie, en particulier dans les pays baltes, en Ukraine et en Géorgie. Cuba a toujours été la porte russe de la région, en particulier pour le groupe ALBA.

La réconciliation entre Cuba et la Russie après les années 90 difficiles est déjà une relation mûre au niveau des grandes idées. Le défi consiste à transformer ces projections en réalités spécifiques en matière d’investissement, de commerce et de collaboration. La nouvelle structure russe et la viabilité des réformes cubaines que les deux gouvernements doivent affronter posent d’importants défis. Bien que le gouvernement Poutine ait plus de poids que les autorités chinoises pour faire face aux violations de contrats, compte tenu de la grande intervention de l’État dans les grandes entreprises russes, Cuba est obligée de trransformer son économie de manière à rendre la relation durable .

Les portes à Moscou et à Beijing sont ouvertes pour une plus grande collaboration avec Cuba avec des possibilités sans précédent dans l’histoire de ces liens.

Si Cuba n’a pas su tirer parti de ces opportunités, c’est plus dû à ses incapacités et à ses inefficacités économiques qu’au manque de volonté politique des parties. Dans une certaine mesure, on peut également en dire autant de la relation avec l’Europe bien que l’impact de l’embargo / blocus américain soit plus important compte tenu du réseau normatif d’alliés qui caractérise l’axe Washington-Bruxelles. La diplomatie, si efficace soit-elle, ne peut atteindre son potentiel sans un modèle économique qui tire parti de ses réalisations.

La coopération entre les deux pays a sa propre logique de bénéfice mutuel, mais elle est consolidée et installée dans la mesure où la position américaine la renforce.

Si, à l’époque d’Obama, Cuba était incitée à renforcer ses propres restrictions dans les contacts avec Moscou afin d’atténuer les conflits avec Washington, ce n’est pas le cas aujourd’hui. C’est une régularité des relations extérieures de l’île que plus l’hostilité de Washington est grande, plus la triangulation cubaine avec les autres grandes puissances se renforce, qu’elles soient alliées des États-Unis, comme l’Union européenne ou qu’il s’agisse des rivaux stratégiques comme Moscou et Beijing.

Une autre question importante est la coordination entre La Havane, Moscou, Caracas et Pékin pour contourner les effets des sanctions financières de plus en plus restrictives appliquées par le gouvernement Trump à Cuba avec un zèle particulier.

En ce sens, la volonté des gouvernements est de plus en plus souvent entendue, pas seulement dans les pays rivaux aux États-Unis. mais aussi aux alliés européens de rechercher des alternatives à l’utilisation du dollar dans certaines transactions internationales. Ces désirs se heurtent au fait qu’il n’y a pas d’actifs mieux sécurisés dans l’économie mondiale que les Américains.

Reconnaissant que le coût d’évitement du dollar reste élevé, les incitations à explorer ces itinéraires sont renforcées par la mise en œuvre de sanctions à l’encontre des banques sanctionnées par Washington pour des allégations d’illégalités ne relevant pas du droit national, communautaire ou international.

Dans le contexte de la crise vénézuélienne et de l’engagement des États-Unis de rendre difficile le transport de pétrole à Cuba, la Russie est largement reconnue par son statut de grande puissance opposé par le Conseil de sécurité des Nations unies, gros producteur et transporteur de pétrole . Avec les USA Entrant dans le cycle électoral de 2020, caractérisé par la répudiation politique de la Russie, Moscou n’est guère incitée à refuser l’élargissement des relations avec Cuba. Alors que La Havane a tout intérêt à élever le niveau de ces relations.