Histoire : Un nouveau regard sur la grandeur de la révolution russe de 1917, parVladimir Nikitine

La Grande Révolution Socialiste d’Octobre porte à juste titre le titre de Grande. Cette affirmation est suffisamment étayée par des scientifiques et des politiciens de différents pays. Mais aujourd’hui, alors que se déchaînent la russophobie et de l’antisoviétisme dans le monde, le moment est venu de souligner un nouvel aspect de la grandeur de la révolution russe dans le monde. De montrer que le Grand Octobre est une avancée intellectuelle pour l’avenir de l’humanité. ce texte traduit par matianne pour notre blog fait partie de ceux que nous vous proposons aujourd’hui pour contribuer à un travail collectif qui devra bien un jour être celui de PCF quand il aura possé jusqu’au bout son renouveau après plus de vingt ans d’incurie et de refus d’affronter le dialogue avec d’autres partis et d’autres forces progressistes ici la Révolution russe est présentée comme la possibilité pour les masses de passer d’une histoire subie à une histoire consciente. (note de danielle Bleitrach et traduction de marianne Dunlop pour histoire et société)

2019-10-28

Nikitine Vladimir Stepanovitch, membre du Présidium du Comité central du Parti communiste, responsable de « Russkij Lad »

https://kprf.ru/party-live/opinion/188980.html

En effet, grâce à la Grande Révolution d’Octobre, la Russie est devenue non seulement le premier état des travailleurs au monde, mais également le pionnier de l’évolution sociale contrôlée de l’humanité fondée sur une pensée scientifique avancée. Par la volonté de Lénine, Staline et du parti bolchevique, la Russie a été le premier pays à oser commencer à transformer le processus historique de spontané et incontrôlable en projeté et géré. Ce fut la plus grande avancée intellectuelle vers le futur.

Le leader de la révolution russe Vladimir Ilitch Lénine a été le premier à comprendre et à évaluer correctement le paradoxe selon lequel Marx et Engels, après avoir créé le matérialisme historique en tant que doctrine du développement spontané de l’histoire, ont finalement défini la tâche de la transition vers une évolution contrôlée. Ils ont déclaré que « les philosophes n’ont fait jusqu’à présent qu’expliquer que le monde, mais notre tâche est de le changer. » C’est ainsi que Karl Marx a transformé le problème de la réflexion sur l’avenir en un problème de création de l’avenir pour un projet donné. Selon Marx, la révolution survient lorsque la forme (relations de production) cesse de correspondre au contenu (forces productives).

Le méritede Lénine, c’est que lui et ses associés n’ont pas suivi aveuglément le schéma de Marx, mais ont apporté des modifications substantielles au projet de révolution russe en tenant compte de l’espace et du temps. Il a pris en compte les caractéristiques de civilisation de la Russie et l’essence de classe de la nouvelle ère – l’impérialisme. Sur cette base, Lénine a démontré la possibilité: premièrement, de la victoire de la première révolution socialiste en Russie et, deuxièmement, d’une construction socialiste réussie dans un pays arriéré sur le plan industriel, fondée sur les ressources spirituelles de la civilisation russe et la force de l’idée socialiste. Lénine a prouvé dans la pratique que dans des conditions historiques concrètes, dans la formule de Marx, le contenu et la forme peuvent s’intervertir. En Russie, au début du XXe siècle, il était nécessaire d’aligner les forces productives rétrogrades sur les nouvelles relations de production socialistes, donc plus avancées. C’est pourquoi le «projet d’octobre» léniniste visait à l’origine une percée intellectuelle vers une ère de développement rapide accéléré et d’évolution sociale contrôlée.

Le «projet d’octobre» léniniste ne signifiait pas seulement la résolution de la contradiction globale entre le travail et le capital et la libération des travailleurs de l’exploitation économique et de l’oppression spirituelle. Le «projet d’octobre» visait à construire un type de société qualitativement nouveau sur le plan intellectuel. Le leader de la révolution russe a fait preuve d’une pensée non linéaire et a tout d’abord conduit les peuples russes à ne pas suivre le chemin de développement tout tracé de leur histoire, courant après l’Occident. Il a guidé le peuple sur une voie complètement nouvelle de développement rapide avec accès à un niveau qualitativement nouveau d’évolution humaine. Au lieu de la «société de consommation» caractéristique du capitalisme, en Russie soviétique, une «société de la connaissance» a été créée initialement et consciemment, formant ainsi une personne rationnelle et constructive.

Lénine a compris que, pour que le processus historique projeté et contrôlable puisse être mis en œuvre avec succès, il était nécessaire que le chef de l’État soit un dirigeant hautement qualifié, capable de réfléchir profondément et à grande échelle, de voir le monde en mouvement, de comprendre et d’appliquer les lois mondiales du développement de la planète et de l’humanité. Le leader de la révolution russe a lui-même créé les fondements théoriques et pratiques de la formation de ce personnel. Dans son ouvrage philosophique Matérialisme et Empiriocriticisme, Lénine a tiré une conclusion scientifique importante: « L’image du monde est une image de la façon dont la matière bouge et dont elle pense. » Il a enseigné que la connaissance du mouvement et de la pensée sont les pierres angulaires de la dialectique, la science du développement du monde, nécessaire à la mise en œuvre d’un processus historique projeté et contrôlé. Et dans l’œuvre «Un pas en avant, deux pas en arrière» (1904), il écrit: «La position principale de la dialectique: il n’y a pas de vérité abstraite, la vérité est toujours concrète».

Le leader de la révolution russe a appelé et a enseigné à ses collaborateurs à réfléchir profondément, à grande échelle et de manière moderne, à penser en termes de temps et d’espace. Lénine a bien compris que la pensée est la principale source d’action sociale. Devenue une idée attrayante et motivante, elle est capable de donner de l’énergie à des millions de personnes et de les transformer en une force puissante. Cette force, apparue du fait de la matérialisation de l’esprit, est capable de changer le monde qui nous entoure et l’humanité elle-même. Par conséquent, il est important que le chef des masses puisse, connaissant l’esprit des temps et des peuples, créer des significations créatives qui éclairent, organisent, mobilisent les gens afin qu’ils transforment leur vie pour le bien et la justice.

Lénine a constamment souligné que « le marxisme n’est pas un dogme, mais un guide pour l’action… Moins de création de schémas, plus de connaissance de la réalité environnante et des lois du développement du monde. ” Le leader des travailleurs savait que le socialisme abstrait, séparé d’un espace et d’un temps spécifiques, de la vision du monde d’un peuple particulier, n’était pas viable. Seul le socialisme, inspiré par la vision du monde des peuples qui forment l’État, peut vivre et se développer avec succès. Par conséquent, lafusion raisonnée, consciente réalisée par Lénine et concrétisée dans des affaires concrètes par le parti bolchevique, de l’idée de la gauche socialiste occidentale avec la vision du monde russe et l’idée russe de la juste cause a conduit à la victoire de la Révolution d’Octobre, à une percée intellectuelle dans le futur, au développement d’une société du savoir et à la construction du socialisme dans un paysprisséparément – l’URSS. Poursuivant l’œuvre de Lénine, Staline a montréen paroles et en actes aux communistes de l’URSS que « nous sommes les gens de la gauche et notre cause est juste ». C’était la formule pour la fusion victorieuse des idées russe et socialiste du «projet d’octobre».

La marche vers le développement accéléré et la formation d’une société de la connaissance a été accueillie avec enthousiasme par les meilleures forces intellectuelles du pays. Pour le développement accéléré de l’industrie et de l’ensemble de l’économie, ils ont développé et mis en œuvre le plan d’électrification de la Russie (GOERLO). Une formation massive de jeunes et de nouveaux cadres pour la construction socialiste a été réalisée. En 1933, les jeunes éduqués au cours du premier plan quinquennal représentaient 60% du personnel de l’industrie lourde.

Pour avancer, la pensée économique des dirigeants de l’État et de la production, de tous les travailleurs, visait initialement non pas à réaliser un profit selon le modèle occidental, mais à la satisfaction globale des besoins de la population. Répondre aux besoins spirituels et matériels sous la forme de salaires plus élevés, de prix plus bas, d’heures de travail réduites, d’une meilleure éducation et du niveau culturel des travailleurs.

Le « projet d’octobre » a pour objectif de transformer la conscience humaine, c’est-à-dire sa purification des pensées destructives et son orientation vers la pensée créatrice. Staline, poursuivant habilement le travail de Lénine, a délibérément, constamment et méticuleusement rempli l’idée socialiste avec un sens créatif concret, fondé sur la situation changeante et les défis du moment. Dans son ouvrage théorique «Sur le matérialisme dialectique et historique», il a souligné: «Pour ne pas nous tromper en politique, nous devons regarder en avant et non en arrière … Le matérialisme historique non seulement ne nie pas, mais au contraire souligne l’importance et le rôle fondamental des idées sociales … Ayant surgi, les idées deviennent une force sérieuse pour faciliter le progrès. Elles ont le plus grand effet d’organisation, de mobilisation et de transformation. » Sur la base de ces résultats, Staline a proposé un nouveau mécanisme économique d’accélération du développement, garantissant la grande efficacité de la construction socialiste. Ce mécanisme était une fusion indivisible et inextricable de méthodes de gestion économique, de traditions spirituelles et de vision du monde et de normes morales et éthiques propres à la population. Par conséquent, il a assuré la croissance continue du bien-être du peuple soviétique et la prospérité de l’Union soviétique.

Parlant d’une percée intellectuelle dans l’avenir, il est important de noter que Staline est devenu le fondateur d’une nouvelle approche de la gestion de la société – chronopolitique, c’est-à-dire gestionnaire de temps. Il fut le premier à identifier clairement le problème du temps pour le salut de l’URSS. En février 1931, lors d’une allocution devant la Conférence pan-russe des travailleurs de l’industrie socialiste, il déclara: «Nous avons 50 à 100 ans de retard sur les pays avancés. Nous devons parcourir cette distance en 10 ans. Soit nous le faisons, soit ils nous écrasent. » Staline connaissait la loi principale de la chronopolitique. Elle consiste dans le fait que, ayant le don de prévoir l’avenir, vous pouvez travailler sur le présent en tirant les leçons du passé. Ainsi, il devient possible dans la quatrième dimension de comprimer le temps en réduisant la composante destructive et en augmentant la composante créative du temps historique. Cela permet d’accéder rapidement à un niveau qualitativementnouveaude développement du pays.

Avec l’aide des slogans des impulsions de sens envoyés au peuple, Staline a pu influencer efficacement la quatrième dimension – le temps historique. Il a sévèrement réduit la composante destructrice et fortement renforcé la composante créative par le développement de l’émulation socialiste et la promotion du travail héroïque. La célèbre décennie stalinienne (de 1931 à 1940), conformément aux lois de la chronopolitique, s’est déroulée sous le slogan « Temps, en avant! » En conséquence, la chronopolitique stalinienne et la confiance accordée aux relations socialistes avancées, au travail créateur, à la matérialisation de l’esprit russe et à l’amitié entre les peuples ont donné des résultats extraordinaires. Le peuple soviétique, dirigé par Staline, a réussi l’impossible: couvrir une telle distance en 10 ans que les pays avancés du monde avaient mis 50 à 100 ans. Chaque année, 600 entreprises ont été mises en service, une industrie puissante, une science et une technologie modernes, et un personnel compétent et professionnellement formé d’ingénieurs, de techniciens et de travailleurs sont apparus.

Pendant tout le temps qu’a duré l’époque de Staline, le «projet d’octobre» a continué à se développer avec succès. Sa mise en œuvre a permis au peuple soviétique de remporter la Grande Guerre patriotique, la reconstruction rapide du pays dans l’après-guerre, la création de la parité nucléaire avec les États-Unis, et créé les conditions préalables à la percée de l’URSS dans l’espace. Grâce au pouvoir créatif du «projet d’octobre» et à la prodigieuse percée intellectuelle dans les années de pouvoir soviétique, le revenu national du pays a été multiplié par 100, la production industrielle par 200, la productivité du travail dans l’industrie par 36. En termes de production, le pays est passé de la 5ème à la 2ème place mondiale. Sa part dans la production mondiale est passée de 4 à 21%. Le niveau de vie des travailleurs de l’industrie et de la construction a été multiplié par 12, des paysans par 19. L’espérance de vie moyenne est passée de 30 ans (1913) à 69 ans.

Malheureusement, après la mort de Staline, sont parvenus à la direction du parti et de l’État des gens qui ne possédaient pas suffisamment de connaissances pour mener à bien une évolution sociale contrôlée. Ils ont ruiné le projet d’octobre.

Il est temps que les autorités russes cessent de diaboliser Lénine, Staline et la Grande Révolution socialiste d’octobre. Il est temps d’adopter leurs meilleures pratiques pour le développement rapide et accéléré de la Russie face à l’agression croissante de l’Occident. Lisez à ce sujet mon livre « Grand octobre, une avancée intellectuelle dans l’avenir » (ci-joint en PDF).

Publicités