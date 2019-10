Sondage : les Russes ont désigné le pays avec lequel ils avaient les meilleurs relations d’amitié

Malgré les libéraux et tous ceux qui à droite mettent en garde la Russie contre la Chine, l’alliance tend à se renforcer dans le cœur des peuples. On ne peut néanmoins s’empêcher de penser que s’ils s’y étaient forcé avant ça nous aurait vraiment tous arrangés (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop).

28 octobre 2019

Photo: Artyom Geodakyan / TASS

Texte: Dmitry Zubarev

https://vz.ru/news/2019/10/28/1005387.html

Selon une enquête du Centre pan-russe d’étude de l’opinion publique (VTsIOM), environ la moitié des Russes (45%) placent la Chine en tête de la liste des pays amis des Russes.

Selon l’enquête, un tiers des répondants (30%) considèrent que les relations avec la Biélorussie sont solides, 21% ont qualifié le Kazakhstan d’amical. En outre, les Russes ont appelé pays amis la Syrie (13%), la France (10%) et l’Allemagne (9%), rapporte TASS.

Les relations entre la Russie et les États-Unis restent les plus tendues, selon plus de la moitié des répondants (67%).

Les relations avec l’Ukraine ne sont pas amicales, selon les réponses de 53% des répondants, ainsi qu’avec le Royaume-Uni (25%).

31% des Russes admettent la menace d’une attaque militaire contre la Russie. 53% ont dit qu’il venait des États-Unis.

L’initiative d’enquête pan-russe «VTsIOM-Sputnik» a été réalisée le 22 août 2019 auprès de 1 600 répondants de plus de 18 ans par entretien téléphonique. Pour cet échantillon, l’erreur maximale avec une probabilité de 95% ne dépasse pas 2,5%.

