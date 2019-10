Non à la guerre civile en France, luttons ensemble pour nos droits et contre le racisme, ce dévoiement…

Nous voulons ici partager le texte écrit par notre camarade Amar Bellal, j’ajouterai que cela suffit d’entretenir la haine comme un exutoire à la colère du peuple français face à la politique de nos gouvernants successifs, cela suffit les fausses oppositions entre les fascistes, racistes, xénophobes et les soutiens du capitalisme le plus éhonté comme si là était le seul choix, il faut retrouver le vrai combat politique, celui qui oppose les exploités aux exploiteurs, reformer les camps réels et arrêter le dévoiement. Pour cela il n’y a pas d’autre solution que de renforcer le parti de tous les exploités qui ne demande à personne ses origines, son appartenance religieuse, son sexe ou ses préférences mais dénonce le capital, la destruction de nos services publics, la remise en cause de nos droits à tous et combat partout et toujours le racisme et l’antisémitisme : le parti communiste français (Danielle Bleitrach).

D’accord donc avec mon camarade Amar Belal

Toutes mes pensées ce soir envers ces deux personnes grièvement blessées, à leur famille et à leurs proches.

C’est le deuxième attentat de ce niveau de gravité visant directement des musulmans après celui de la mosquée de Brest où un Imam a reçu plusieurs balles dans le ventre en juin dernier et qui a d’ailleurs été vite oublié par les média. Même profil ici, un loup solitaire, en beaucoup plus vieux cette fois, encouragé à passer à l’acte par les discours répétés ambiants racistes, avec un passé de militant FN. Ce 2ème attentat va-t-il enfin provoquer une prise de conscience dans les rédactions qu’il n’y a pas que la menace du terrorisme islamiste, mais bien aussi la possibilité d’un retour d’attentats venant de l’extrême droite ? les deux se nourrissent d’ailleurs et se répondant mutuellement, ceci ponctué par une actualité qui se banalise tristement (entre les 2 attentats contre des mosquées, on eu l’attentat de la Préfecture de Paris…)… une première décision serait d’arrêter d’inviter systématiquement le RN, et chez les hommes politiques, entamer une désescalade dans les propos ambiguës amalgamant tout et n’importe quoi à des fins électoralistes … ce serait un début mais il y a encore tout le reste ; construire un vrai projet politique qui rassemble les gens et qui donnent du sens à leur vie avec un avenir pour eux et leurs gosses : c’est la meilleur façon de réduire au minimum ces refuges vers l’extrémisme qui se répètent trop souvent dans notre société.