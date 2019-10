Les mineurs marchent vers La Paz pour y soutenir la victoire d’Evo Morales

Evo a été élu selon les mêmes règles que l’Argentine, il est arrivé en tête avec 10% d’avance sur celui qui le suivait, ce qui selon la Constitution établit son élection. Mais le candidat battu, celui de droite, l’homme des États-Unis a refusé de reconnaitre les votes indigènes des zones rurales arrivés tard dans la soirée et qui traditionnellement sont pour Evo. Selon un plan établi à l’avance, soutenu par les médias aux ordres, il a tenté un coup d’état, au moins provoquer la guerre civile. Ce défilé des mineurs avait pour but de dire le refus de ce scénario par les mineurs et ils ont crié qu’ils ne laisseraient pas faire la droite tout en détruisant les obstacles que la droite avait érigé pour bloquer la circulation. Sans que la police ait eu à intervenir. C’est un rapport de forces face à l’empire et les moyens qu’il a jeté dans la bataille (note et traduction de Danielle Bleitrach).