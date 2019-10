Le parti communiste français a choisi la vie avec ceux qui luttent, avec Cuba et le Venezuela, avec Fabien Roussel son secrétaire

Il n’y a pas un communiste de par le monde qui ne ressente une joie intense devant ce qui se passe au Chili, en Bolivie et en Argentine, dans tout le continent. Certes la situation reste difficile, l’empire n’a pas renoncé à mettre à genoux le peuple de « notre Amérique » parce qu’il s’agit bel et bien d’un même peuple qui ne peut pas être acheté, pas plus que le vent, la pluie et dont le cœur bat à l’unisson, ce peuple que chante cette chanson. J’ai demandé il y a peu au vu de ce qu’avait été la 21 ème Conférence des partis communistes: est-ce que le PCF choisit la vie avec ceux qui luttent ou la reddition derrière la social démocratie, la mort? La réponse est arrivée hier après un long weekend : Le PCF avec sa nouvelle direction Fabien Roussel non seulement signe enfin le texte de la résolution en faveur du Venezuela, mais un nouvel élan va être donné à nos relations avec Cuba et l’Amérique latine : Éric Bocquet sera à la tête de la délégation du PCF lors des rencontres anti-impérialiste de La Havane les 1, 2 et 3 novembre prochain. Il sera accompagné de Michelle Greaume et de Laurent Perea responsable des relations internationales. C’est avec une grande joie que nous saluons ce prolongement de notre 38 ème congrès et du renouvellement de son équipe de direction. Et bientôt Fabien Roussel rencontrera Raoul Castro… c’est une nouvelle étape de nos relations, le retour du PCF.

Quand vous connaissez un peu et donc vous aimez ce peuple dont Cuba mais aussi le Mexique sont les sentinelles, vous savez que ses révolutionnaires pour aller combattre le monstre en ont toujours fait le tour pour y puiser les forces du combat. Il y a le Che avec sa vieille motocyclette, mais aussi celui que chante Nicolas Guillen, le poète cubain, Jesus Menendez, le « général de la canne à sucre », ce descendant d’esclave qui avant de faire plier la bourse de New York, les maîtres du sucre, va visiter tous ceux qui luttent dans le continent pour leur dire combien il est digne d’eux. Il mourut assassiné par les maîtres du sucre mais Cuba le célèbre, lui et son épopée, lui le communiste qui annonce la victoire de Fidel et de ses compagnons.* Il est le symbole que proclama Cespedes uni avec les esclaves africains affranchis pour qu’ensemble ils combattent l’Espagne colonisatrice et ensemble comme l’avaient prévu les penseurs cubains du diècle des lumières, chanté par jorge carpentier, il fondèrent la nation sur le refus du racisme et du colonialisme…

Ce pacte-là des siècles après fut celui de Morales qui signa le choix de l’indien de construire un seul peuple avec ceux qui comme lui étaient les victimes d’une exploitation atroce et la Bolivie naquit malgré les tortionnaires de Barbie, les assassins du Che dans la lutte contre le capital et les Etats-Unis.

Oui il s’agit bien d’une épopée et quand malgré la victoire annoncée de l’empire, Lula en prison, l’Équateur trahi et Assange livré, j’ai entendu que Porto Rico disait son refus du maître etasunien, de son annexion, j’ai repensé à José Marti, à l’île sœur au même drapeau et j’ai eu confiance en ce peuple de « notre Amérique ».

Il y a ces mineurs qui sont venus à La Paz dire leur soutien à Evo, il y a Evo, Maduro et le président cubain, Miguel Díaz-Canel en voyage en ce qui demeure dans nos cœurs et le sien Leningrad, tous les trois, les lutteurs infatigables disent leur joie à l’Argentine et du fond de sa prison, Lula à qui le président argentin dédie sa victoire répond que c’est le plus beau de ses cadeaux pour ses 74 ans, aucun ne cède, aucun ne juge l’autre. Il y a le nouveau président mais aussi Christina et nous pensons à Nestor son époux, à sa magnifique Patagonie… Tandis que le peuple du Chili envahit les rues et chante Victor Jara, celui à qui on interdit de chanter et de jouer de la guitare en lui coupant les mains parce qu’il était communistes. Depuis 47 ans nos cœurs étaient étreints par la douleur de ce qui s’était passé ce jour-là et une belle jeune femme communiste Camila se bat pour revendiquer les droits de son peuple… Ils sont communistes, ils sont leur patrie et ils sont ce continent unifié et rebelle…

Ils ont tous là morts ou vivants, le Che tué en Bolivie, Hugo Chavez peut-être assassiné, Fidel jusqu’au bout le symbole de ce qui ne pourra jamais revenir en arrière quoique l’on tente contre lui, Sandino, Pablo Neruda et tous les artistes prophètes, les joueurs de guitare, les victimes du plan Condor, les folles de mai, ils sont là et tiennent bon…

Comme tous les communistes, enfin ceux qui le sont restés, j’ai pleuré de voir ce que mon parti était devenu quand a été refusé la solidarité au Venezuela, quand de pompeux imbéciles ont prétendu qu’au XX ème siècle il n’y avait pas eu de communisme simplement du « totalitarisme » en allant chercher de pauvres gens égarés dans les fourgons de l’empire comme le laboratoire de leur reddition et reniant Cuba. Mais le parti communiste français ce ne sont pas ces gens-là qui depuis trop de temps en usurpent le nom, cherchent à l’abandonner pour qu’il devienne « commun », pour passer de « communiste », ce nom qui claque au vent comme un drapeau rouge, rouge du sang de l’ouvrier à commun, quelconque, passe partout derrière tous les conformismes…

Non il faut poursuivre le 38 ème congrès et quelles que soient les difficultés il faut retrouver notre identité communiste, cela passe par nos combats en France contre la mise en coupe réglée de nos droits, le bradage de nos services publics, notre refus des divisions au sein de notre peuple par le racisme, l’antisémitisme, tout ce qui cherche à diviser les exploités, pour assurer la survie d’exploiteurs déjà dans les poubelles de l’histoire, offrir un exutoire au malheur des peuples dans la haine d’eux-mêmes. Pour cela il faut combattre pour et avec le peuple français, ses travailleurs, les victimes du capital mais aussi défendre la paix, la solidarité, pour cela il faut rejoindre le combat planétaire: nous sommes avec l’Amérique latine et tous ceux qui de par le monde, de la Chine au Soudan, de la Russie à l’Espagne, en passant par l’Algérie et le Vietnam refusent d’être vendus parce que l’on ne peut pas vendre la pluie, le soleil et le cœur de celui qui refuse d’être esclave.

Oui le parti communiste est de retour et c’est une bonne nouvelle… Il reconquiert sa dignité, son identité aux côtés de Cuba et de l’Amérique latine, merci à tous qui n’avaient cessé de l’affirmer. Pour tous ceux qui attendent que le parti retrouve son identité pour le rejoindre, il est temps de revenir pour contribuer à ce renouveau.

Danielle Bleitrach

