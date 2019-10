La victoire péroniste en Argentine profite à la Russie

Une bonne analyse de la situation en Argentine et des raisons qui ont fait que le candidat néo-libéral de droite a été battu . Notons ce que dit l’académicien russe : Parlant des relations russo-argentines, Travkine a noté que sous le président Macri, un fort refroidissement entre les pays a été évité, car la politique étrangère russe « ne repose pas sur une base idéologique ». «Mais nous entretenons traditionnellement de bonnes relations avec les régimes orientés vers la gauche. Nous partons de considérations pragmatiques: là où cela est bénéfique, des relations se développent », a déclaré la source. Comme quoi un peuple qui a fait la révolution ne l’oublie jamais tout à fait (note de Danielle Bleitrach traduction de Marianne Dunlop)

28 octobre 2019

Photo: Zuma / TASS

Texte: Alexey Nechaev

https://vz.ru/world/2019/10/28/1005362.html

À l’élection présidentielle en Argentine, le candidat de l’opposition Alberto Fernandez est élu. Il n’a pu réussi r qu’en duo avec l’avant-dernière présidente du pays, Christina Kirchner, qui avait jadis noué un dialogue avec Vladimir Poutine. Fernandez, contrairement au perdant Mauricio Macri, n’est pas un homme politique pro-américain. Comment la politique étrangère de l’Argentine va-t-elle changer et que doit attendre Moscou de Buenos Aires?

Dimanche dernier, les habitants de l’Argentine ont élu le nouveau président du pays. Après le traitement de 96,5% des voix, l’ancien Premier ministre et péroniste Alberto Fernandez a recueilli 48,06% des voix et l’actuel président Mauricio Macri – 40,4%.

Notez que pour gagner au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus grand soutien de la population devait obtenir plus de 45% des voix, soit 40%, à condition que l’écart par rapport à son plus proche rival soit d’au moins 10 points de pourcentage. Fernandez devrait donc prendre ses fonctions de président le 10 décembre. Macri l’a félicité à l’avance, l’invitant à une réunion pour discuter du transfert des affaires.

La victoire de Fernandez a déjà provoqué un choc dans l’économie argentine, qui dépend depuis de nombreuses années du FMI. Selon la chaîne LATAM Telegram, «les Argentins ont déjà retiré des dépôts d’une valeur supérieure à 12 milliards de dollars (36,4% du total). Et seulement vendredi, deux jours avant les élections, la banque centrale a encore perdu 1,8 milliard de dollars de ses réserves pour freiner la dépréciation de la monnaie nationale. » Selon les auteurs de la chaîne, les investisseurs et les prêteurs étrangers craignent que le futur gouvernement de Fernandez « ne retombe dans l’intervention active de l’État dans l’économie ».

À noter que sous Macri, qui était orienté vers Washington en politique étrangère, la situation de l’économie argentine était devenue très mauvaise. Selon les experts de RIAC, la dette extérieure du pays a atteint 278 milliards de dollars, soit 72,5% de plus qu’au début de la présidence Macri. L’inflation de l’année dernière a atteint 47% et continue de croître, tandis que le niveau de pauvreté a atteint 34%, soit près de 16 millions d’Argentins. Quant à Macri lui-même, les Argentins ont nommé le pire président de l’histoire.

La victoire de Fernandez dans ce cas n’est pas surprenante. Mais elle n’aurait pas été possible sans Christina Kirchner, qui, après les résultats des élections, assumerait la présidence du vice-président du pays. Rappelons que pendant sa présidence (2007-2015), les relations entre Moscou et Buenos Aires ont littéralement prospéré, dictées non seulement par le pragmatisme économique, mais également par les relations chaleureuses entre Kirchner et le président russe Vladimir Poutine.

En ce qui concerne la relation entre Kirchner et Fernandez, ils sont unis non seulement par une vieille connaissance (Fernandez était le Premier ministre du pays pendant la présidence de Nestor Kirchner, le défunt époux de Christina), mais également par une plate-forme idéologique commune, nommée Péronisme.

C’est l’idéologie argentine de gauche associée à la politique de Juan Perón (qui a dirigé le pays en 1946-1955 et 1973-1974) et qui constitue une alternative au néolibéralisme. Aujourd’hui, non seulement les marxistes locaux, mais aussi les libéraux progressistes s’appellent des péronistes. Il est curieux qu’en 1972, Peron ait lui-même parlé de l’atmosphère politique de la société:

«Dix pour cent sont des socialistes, trente pour cent des radicaux, cinq pour cent des communistes … Et les péronistes? – a demandé à son journaliste. Eh bien nous sommes tous des péronistes », a- t-il répondu.

Ce qui réunit des peronistes de différentes époques est aussi une tendance à protester en cas de défaite électorale. Comme le notait à juste titre la publication de la BBC : «Jusqu’à présent, tous les opposants politiques aux péronistes avaient perdu leur pouvoir plus tôt que prévu – qu’il s’agisse d’un coup d’Etat militaire ou d’une crise. Makri peut entrer dans l’histoire comme la première exception à cette règle. »

Le chercheur principal du Centre d’études politiques de l’Institut d’Amérique latine de l’Académie des sciences de Russie, Ph.D. Naila Yakovleva, partage cet avis. «Comme nous le savons, la même Kirchner, lorsqu’elle a perdu les élections en 2015, a refusé de transférer le pouvoir et a évité cette procédure de toutes les manières possibles», a rappelé Yakovleva au journal VZGLYAD. Selon elle, les élections en cours ont reporté l’explosion sociale qui se produit actuellement dans les pays voisins de l’Amérique latine.

Mais l’expérience historique suggère que l’Argentine est un pays instable, car « tout peut arriver là-bas ». «Il y a beaucoup d’organisations informelles dans le pays qui gardent la rue sous contrôle. Mais jusqu’à présent, tout semble très civilisé et il y a un espoir que tout ira bien », a déclaré l’expert.

En parlant des résultats des élections, Yakovleva a noté que sur 47% des suffrages obtenus par Fernandez, la majorité appartient aux partisans de Kirchner. «Les péronistes ont de puissants leviers et une réserve électorale cachée, où Kirchner nage comme un poisson dans l’eau. La victoire de Fernandez est donc sa victoire », a souligné l’expert.

Dans le même temps, Vladimir Travkine, spécialiste principal de l’Institut d’Amérique latine de l’Académie des sciences de Russie, estime que le succès des péronistes est principalement dû aux erreurs commises par Macri.

«Macri a perdu parce qu’il poursuivait une politique économique et financière néolibérale. En allant aux urnes, il a parlé de la grande déviation «à gauche» qui s’est produite en Argentine sous Kirchner. Cependant, un simple virage dans le sens opposé et l’application pratique de recettes libérales de droite n’ont pas donné de résultats positifs.

Ce phénomène est également observé dans d’autres pays de la région », a déclaré Travkine au journal VZGLYAD .

Parlant des relations russo-argentines, Travkine a noté que sous le président Macri, un fort refroidissement entre les pays a été évité, car la politique étrangère russe « ne repose pas sur une base idéologique ». «Mais nous entretenons traditionnellement de bonnes relations avec les régimes orientés vers la gauche. Nous partons de considérations pragmatiques: là où cela est bénéfique, des relations se développent », a déclaré la source.

«Depuis l’époque soviétique, l’Argentine est restée un importateur de produits alimentaires sur le marché russe. Et nous leur vendons, par exemple, du matériel nécessaire pour travailler dans les conditions difficiles des régions méridionales du pays limitrophe de l’Antarctique. Par conséquent, la stabilité est la principale caractéristique de nos relations », a souligné Travkine.

Dans le même temps, des experts ont réfuté l’argument des médias libéraux selon lequel la vice-présidente argentine Christina Kirchner était presque «une amie intime de Poutine».

«Oui, ils ont de bonnes relations. Grâce au dialogue entre Poutine et Kirchner, un partenariat stratégique global s’est développé entre la Russie et l’Argentine. Ils ont trouvé un langage commun, ce qui est très important et bénéfique pour nous. Mais en ce qui concerne l’amitié, je pense que ce sont de pures inventions. Elle ne passe pas ses vacances à Sotchi « , a conclu Yakovleva.

Publicités