Le Parti communiste condamne avec la plus grande fermeté l’attentat d’extrême-droite survenu ce lundi devant la mosquée de Bayonne, par un ancien cadre et candidat du Front National.

Au nom des communistes, j’adresse nos pensées les plus affectueuses aux victimes, à leurs proches et à leurs familles. J’assure de tout notre soutien nos compatriotes de confession musulmane, face au climat de peur et de haine qu’il leur faut affronter. Jusqu’où tout cela va-t- il nous mener ?

Nous voulons vivre en paix et vivre ensemble, dans la fraternité, dans l’égalité, quelles que soient nos convictions ou nos confessions.

Or nous sommes confrontés à un moment particulièrement grave de l’histoire de notre République. La France peut basculer dans le chaos, sombrer dans la guerre civile si ce climat de haine, alimenté par le racisme, continue de souffler dans notre pays. Tout est fait pour diviser le peuple français.

Le Président de la République doit rappeler et faire vivre nos valeurs républicaines auxquelles nous sommes tant attachées, pour lesquelles tant de vies ont été données.

Nos compatriotes de confession musulmane, au même titre que tous nos concitoyens, ont le droit à la protection de la République.

Le Parti communiste, fidèle à son histoire, sera toujours auprès des Françaises et des Français pour défendre la République face à l’extrême-droite.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord,

Paris, le 29 octobre 2019.