Le président cubain visite des lieux historiques en Russie (+ Photos)

En attendant la rencontre qu’il va avoir avec Poutine, le Président de Cuba a voulu visiter les lieux héroïques de leningrad. A l’inverse de ceux qui chez nous proclament – au nom des communistes français et sans leur avoir demandé leur avis – qu’il n’y a pas eu de communisme au 20 ème siècle, les Cubains s’inclienent devant ceux qui ont donné leur vie. C’est sans doute parce que les Cubains résistent et ne sont pas des petits bourgeois en train de pratiquer aux frais du parti le tourisme et en détruisant le parti jour après jour, son journal pour la plus grande gloire du capital.On ne peut pas continuer comme ça!!! (note et traduction de danielle Bleitrach)

