La responsable du secteur international se prend pour Trump

Il semble que la responsable du PCF du secteur international m’ait indirectement traitée de menteuse en affirmant que le PCF avait signé le texte. La seule réponse est dans le texte officiel de la conférence. Je republie donc ce texte officiel et je dois dire que je suis stupéfaite devant l’attitude incroyable, le système de défense de cette « responsable » (sic), il n’y a guère que Trump pour nier avec autant d’effronterie les évidences. . S’il y avait une erreur dans les signataires, il faut adresser une protestation officielle aux organisateurs, faire une déclaration officielle dans ce sens, voire aller jusqu’à l’autocritique, mais pas nier l’évidence d’une publication officielle que corrobore par ailleurs tout ce que l’on sait sur l’attitude de cette personne et sur son texte tel qu’il a été publié par la conférence et qui est également indiqué ici.

Une telle attitude est pathétique et elle dit assez ce qu’est aujourd’hui ce secteur international. Parce qu’il est clair qu’elle n’est pas la seule responsable, elle n’agit que sous la conduite de Pierre Laurent et des siens et c’est la le vrai problème, qui a visionné ce texte, qui a donné son accord pour ne pas signer la motion? Aucune des instances officielles, du secrétaire au Conseil narional, en passant par l’exécutif ne semblent avoir eu connaissance du texte et du refus de signer. C’est le secteur international, désormais état dans l’état, agissant sans contrôle, en violation de toute démocratie qui a agi. Ce qui témoigne par parenthèse du degré d’impunité atteint par ces gens là qui ont fait depuis des années à peu près ce qu’ils voulaient en organisant la censure et l’opacité autour de leurs pratiques en bénéficiant de la complicité de la presse communiste.

:Est-ce que le choix de se conduire de la sorte lors de la conférence est destinée à déshonorer la nouvelle direction du PCF, de montrer que Fabien Roussel et ceux qui tentent de reconstruire le PCF ne maitrisent rien, c’est possible mais nous sommes là dans l’interprétation et pas dans les faits et je m’en tiens aux faits. Il y a bien d’autres faits qui viennent pourtant en appui de cette interprétation. La responsable du secteur a pour référence théorique dans sa conférence Pierre Laurent et Patrick le Hyaric et on sait que le dernier dans son blog se montre d’une grande dureté face au Venezuela. Enfin aucune des deux dirigeants citées ne considère qu’il y a dans tout le XXème siècle d’expérience communiste digne de ce nom, pas plus l’URSS que la Chine et que Cuba. Il est donc parfaitement logique d’imaginer que cette fraction ne peut pas signer un texte de soutien et de considérer comme pathétique le système d’explication choisi,

Tout cela concerne le fonctionnement démocratique du parti et le respect du à tous les militants autant que l’avenir de notre parti son possible redressement ou son effacement.

Mais regardons les faits, le texte de l’intervention de la responsable, la liste des signataires de la motion de soutien et jugeons sur les pièces.

Danielle Bleitrach