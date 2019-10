Marianne nous envoie cette promesse, bientôt cette petite fille sera avec ses copains devant le Kremlin et elle chantera A l’appel du Grand Lénine … Une petite fille pleure parce qu’elle veut retourner en Union soviétique où tout était meilleur, plus véritable, le saucisson, les glaces, les fêtes, les chansons. Elle le sait parce que ses grands parents le lui ont dit. Il semble que sa mère et les amies de sa mère se moquent gentiment d’elle tout en l’encourageant à parler…