Il est temps que les communistes du monde s’unissent autour de Xi et du Parti communiste chinois

La proposition peut être discutée, mais le texte lui-même, l’étude de la périodisation est passionnante, c’est exactement celle que je suggère dans mes mémoires en insistant sur ce qui me parait être le problème central du PCF, mais aussi des communistes du monde entier, la recomposition du capital dans les années soixante et dix et l’incapacité stratégique, idéologique d’y faire. Malheureusement aujourd’hui le PCF tel qu’il est (son attitude à la conférence des partis prouve que sa dégénérescence s’est aggravée) paraît incapable d’ouvrir ce dialogue nécessaire. Mais il existe à défaut d’un parti un certain nombre de communistes prêts à entendre un autre raisonnement, c’est à eux que ce texte est destiné et il doit être pris d’abord comme une réflexion (note et traduction de Danielle Bleitrach).

introduction

Récemment, lors du rassemblement de l’Armée de libération du peuple, le président chinois Xi Jinping a demandé à la Chine de revenir aux racines marxistes. Beaucoup d’étrangers pensaient que la Chine de Mao était marxiste et que, depuis Deng Xiaoping, la Chine est capitaliste. Mais ce n’est pas ce que pense le Parti communiste chinois. Pour le PCC, Mao et Deng ont tous deux enrichi le socialisme chinois dans des conditions objectives différentes. Étant donné que les conditions objectives ont radicalement changé dans les années 1970, Deng a choisi une voie distincte de Mao.

Mais Deng n’a jamais renié le marxisme. Nous expliquerons ici comment la vision du PCC a changé au cours des différentes périodes de l’histoire et pourquoi Xi Jinping confronté à de nouvelles conditions objectives prend une voie distincte de celle de Deng. Mao, Deng et Xi représentent en réalité la réponse des dirigeants chinois à différentes conditions matérielles. Les communistes du monde entier doivent saluer le succès du Parti communiste chinois et s’unir pour devenir une force formidable dans la politique mondiale.

L’Ère de Mao

Au cours de la première décennie du XXe siècle, le capitalisme industriel colonial était confronté à une crise profonde. L’automatisation a entraîné moins de possibilités d’emploi. La forte centralisation de la production pour exploiter les économies d’échelle a conduit à la création de gros cartels et à la disparition d’entreprises écartées du marché par de plus grosses. Des nouveaux pays industrialisés se développaient et représentaient un défi pour les pays industrialisés plus anciens.

Il y a donc eu un mouvement ouvrier, une crise entre petits propriétaires et pays industrialisés en guerre les uns contre les autres pour le contrôle des matières premières, de la main-d’œuvre bon marché et des colonies. C’est ainsi que la Première Guerre mondiale a éclaté et que Lénine a saisi l’occasion du désarroi social et politique de l’époque et a créé l’Union soviétique en s’emparant du pouvoir étatique au profit de la classe ouvrière avancée. Lénine a voulu l’anéantissement complet du féodalisme et a souligné les effets néfastes d’un processus de production motivé par le profit. Suivant l’idée de Marx-Engels, il a proposé la propriété publique des moyens de production (terrains, machines et usines) et à l’allocation des ressources par l’Autorité de planification plutôt que sur le marché.

Le marché du travail a été freiné par l’octroi du droit à l’emploi pour tous. Sous Staline, l’Union soviétique a réussi à accomplir ces choix. L’allocation planifiée des ressources sous contrôle de l’État a aidé l’Union soviétique à réussir dans les industries lourdes et à créer une industrie indépendante de production d’armes. L’Union soviétique a également beaucoup contribué à améliorer l’éducation et la santé. La victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie a fait de l’Union soviétique un modèle pour le monde de l’époque.

La Chine et de nombreux pays d’Europe orientale ont connu une révolution communiste à l’image de l’Union soviétique. Sous la direction de Mao, le PCC s’est prononcé pour l’abolition du féodalisme et l’instauration de l’économie planifiée. Mais après avoir observé le révisionnisme en Union soviétique, Mao a compris qu’il ne suffisait pas d’assurer la propriété de l’État. L’allocation planifiée des ressources et le droit à l’emploi ne suffisaient pas pour progresser vers le communisme. Mao a critiqué le point de vue de Staline selon lequel le socialisme est un système distinct du capitalisme, avec ses propres valeurs sociales et lois économiques.

Au lieu de cela, Mao a défini le socialisme comme une étape entre le capitalisme et le communisme présentant à la fois les caractéristiques du capitalisme et du communisme. Puique la lutte entre le capitalisme et le communisme a eu lieu au XXe siècle, le socialisme devrait avoir davantage de traits capitalistes et moins de communistes. Mao a compris qu’il fallait de nombreuses révolutions culturelles pour que de nouvelles valeurs sociales communistes et de nouvelles lois économiques émergent, ce qui nécessite plusieurs siècles de luttes.

L’Ère de Deng

Dans les années 1970, l’Ouest subit de profonds changements et commença à utiliser la dette pour créer de la demande et commença à nier le rôle de l’État. La participation de l’État est souvent qualifiée d’inefficace et finit par dissuader les gens de travailler dur. S’appuyant sur le canal du crédit en pétrodollars, les États-Unis se sont assurés d’un crédit extérieur illimité, ce qui a gonflé le prix de leurs actifs et leur a permis de réaliser des bénéfices en négociant des actifs. Ainsi, les capitalistes pourraient trouver un profit dans la négociation d’actifs et la crise de surproduction serait temporairement résolue. Peu à peu, les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ont commencé à exporter leur base de fabrication vers les pays du tiers monde afin de réaliser davantage de profits en utilisant la main-d’œuvre bon marché de ces derniers, tandis que leurs propres activités commençaient à générer des bénéfices. Deng a compris l’opportunité d’amener la technologie, les capitaux et le marché occidentaux à industrialiser rapidement la Chine.

Deng a saisi l’occasion. De nombreuses personnes à travers le monde pensaient que Deng se dirigeait vers le capitalisme. Ils n’ont pas réussi à comprendre que Deng réagissait à la modification de l’état matériel. Le capitalisme est passé du capitalisme de production monopoliste au capitalisme financier monopoliste. La dette pour créer la demande est devenue plus importante que la production. Les consommateurs sont devenus plus importants que les ouvriers.

Cela garantit simplement que le capitalisme se transforme en réaction à la crise de surproduction. Et cette transformation a présenté à la Chine une opportunité historique clairement notée par Deng dans sa thèse. M. Deng a également déclaré que la Chine sous la direction communiste et le rôle prépondérant des entreprises d’Etat seraient en mesure d’investir davantage dans les infrastructures et de passer à une production de valeur plus élevée que les démocraties libérales dominées par le secteur privé.

Deng a également clairement compris que dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, le capital peut passer d’un pays à salaire élevé à un pays à salaire inférieur, réduisant ainsi considérablement le pouvoir de négociation de la classe ouvrière dans le monde entier. Mais une fois que la Chine aura élevé son revenu par habitant au même niveau que les pays occidentaux impérialistes, d’autres pays du tiers monde commenceront à suivre la Chine.

À mesure que la différence de salaire diminuera entre le tiers monde et l’Ouest impérialiste, le pouvoir de négociation de la classe ouvrière augmentera à nouveau. Ensuite, la classe ouvrière deviendra plus forte que jamais dans le monde entier. Deng a prédit que la Chine réduirait l’écart avec les pays impérialistes en termes de revenu par habitant et de taux de salaire d’ici 2049. Après 2049, la plupart des pays commenceront à suivre le régime socialiste chinois et la classe ouvrière mondiale sera plus forte que jamais.

La Chine a commencé à s’industrialiser à l’aide de capitaux et de technologies provenant des États-Unis, d’Europe et du Japon, tandis que les États-Unis continuent de s’endetter auprès de la Chine et d’autres pays et créent une demande pour des produits fabriqués en Chine. Le processus a commencé dans les années 1980, mais après la crise financière mondiale de 2007-08, il a suscité de sérieux doutes. L’économie chinoise a dépassé celle des États-Unis en termes de parité de pouvoir d’achat. L’économie chinoise devenant trop importante pour dépendre de la dette, la demande de l’économie américaine a été créée. Les États-Unis se sont également endettés auprès de nombreux pays et, alors que son activité de négoce d’actifs était en crise, les gens ont commencé à remettre en question le processus de désindustrialisation qui accompagnait la croissance du négoce d’actifs aux États-Unis. La crise est donc de retour dans le capitalisme occidental.

L’Ère Xi

Xi Jinping est venu diriger la Chine dans cette situation critique. Lui et ses camarades ont compris que l’ancien système de mondialisation ne pouvait pas continuer. Étant donné que les États-Unis ne seront plus en mesure de générer une demande suffisante pour les produits chinois, la malédiction de la surproduction frappe désormais l’économie chinoise. Comment réagir alors?

L’un des moyens consiste à suivre les États-Unis et l’Occident. La Chine peut commencer à répartir la dette pour gonfler les prix des actifs et tirer profit des échanges d’actifs, et d’exporter sa base manufacturière vers d’autres pays moins développés du tiers monde, tels que l’Asie du Sud-Est, l’Inde, le Bangladesh et l’Afrique. En suivant cette étape pour la Chine, un problème important réside dans le fait que la Chine n’a aucun canal de crédit de type pétrodollar et qu’il est impossible pour la Chine de le créer. C’est simplement parce que le pétrodollar reflète trois siècles de domination mondiale anglo-saxonne. La Chine n’a pas d’histoire de domination mondiale et ne cherche pas à en avoir. La Chine ne pourra donc jamais avoir un apport illimité de dette extérieure réelle, contrairement aux États-Unis. Un autre inconvénient de cette mesure est que la Chine sera alors confrontée aux mêmes problèmes de désindustrialisation auxquels les États-Unis sont confrontés aujourd’hui.

Ainsi, sous la direction de Xi, la Chine a eu une idée différente pour contrer la crise de surproduction. La Chine a proposé l’initiative Belt & Road, qui consiste à investir dans des infrastructures telles que des ports, des chemins de fer et des routes à travers le monde et à aider différentes régions pauvres à se développer et à partager la prospérité de la Chine. La Chine a un énorme excédent commercial et continue de développer son infrastructure de financement dans le monde entier. Mais une longue période de gestation, c’est-à-dire une non-rentabilité pendant une longue période, est souvent considérée comme un problème majeur pour Belt Road Initiative. Cela pourrait entraîner l’endettement de nombreux pays vis-à-vis de la Chine. Mais cela posera-t-il un problème réel à la Chine?

Rappelez-vous le discours de Xi: la racine marxiste

La Chine peut opter pour Belt & Road, contrairement au Japon ou à l’Allemagne qui disposent d’un excédent commercial considérable. En effet, la Chine peut supporter une longue période de gestation et des pertes à long terme, contrairement au système occidental. Dans l’économie chinoise, le mode d’appropriation de la plus-value, tout comme le système occidental, est essentiellement de nature capitaliste. Cela signifie une plus-value appropriée du capitaliste créée par le travail salarié grâce à la propriété de machines et d’autres moyens de production. Mais alors que dans l’Ouest, l’utilisation de la plus-value est décidée par les capitalistes privés et les banquiers, elle est également décidée par la direction du parti communiste en Chine.

Ainsi, la direction communiste peut imposer des investissements avec une longue période de gestation, ce qui est fortement évité par la classe capitaliste privée et banquier. Ainsi, alors que le système occidental est plus enclin à rechercher des profits à court terme mais des échanges d’actifs non productifs, la Chine peut opter pour des investissements productifs mais non rentables à longue période de gestation. Cela montre également que la Chine conservera le pouvoir d’allocation des ressources davantage entre les mains de l’État qu’entre les mains de capitalistes privés. La récente répression contre les cadres supérieurs d’Aubang, de Wanda, etc. l’indique clairement. La plupart du projet Belt & Road sera développé par des banques et des entreprises d’infrastructure appartenant à l’État.

De même, les médias occidentaux tentent de montrer que Belt & Road est une cause majeure d’endettement de nombreux pays du tiers monde, comme le Sri Lanka et le Pakistan. Mais le Sri Lanka et le Pakistan n’ont que 12,5% et 10% de leur dette extérieure totale due à la Chine. Ils sont principalement redevables aux institutions financières occidentales, pas à la Chine. La Chine a également renoncé à sa dette vis-à-vis de la Gambie, du Zimbabwe et du Venezuela, tandis que la décision d’investissement au Kenya et en Malaisie a été modifiée, à la demande de leurs gouvernements respectifs. De nombreux pays du tiers monde n’ont toujours pas réussi à anéantir leur féodalisme et leur potentiel de production pour le développement industriel ne peut donc pas encore être libéré. L’initiative «Belt & Road» n’est peut-être pas suffisante pour développer ces pays, mais elle peut certainement servir de stimulant.

Récemment, au cours de la guerre commerciale, les États-Unis ont demandé à plusieurs reprises à la Chine de réduire le rôle des entreprises publiques et d’instaurer des conditions plus équitables pour le secteur privé, alléguant que le secteur privé était plus rentable. La Chine a répété à maintes reprises que la Chine était en droit de suivre sa propre voie de développement et a précisé que les entreprises d’État réalisaient moins de bénéfices car on leur donnait souvent le devoir de créer de la demande en investissant, ce qui aiderait le secteur privé à rester rentable. À mesure que la dépendance de la Chine à l’égard de la demande d’exportation diminuera, la dépendance de la Chine à l’égard des entreprises d’État pour générer la demande augmentera.

Conclusion

Nous pouvons donc en conclure que la Chine n’a jamais réellement quitté l’approche marxiste, mais a changé de cap au fil du temps et des conditions matérielles. Sous Xi, les entreprises d’État feront plus d’investissements dans les infrastructures, entraînant souvent des pertes. En 2035, le Parti communiste chinois a estimé que la Chine allait l’emporter sur les États-Unis non seulement dans la production, mais aussi dans les domaines financier et militaire. C’est alors que le socialisme sera à nouveau populaire dans le monde entier. Après la Chine, alors que différents pays du tiers monde réduiront l’écart de revenu par habitant et l’écart de taux de salaire avec les pays impérialistes, le pouvoir de négociation du capital diminuera et le pouvoir de négociation de la classe ouvrière augmentera considérablement. Ensuite, les révolutions de la classe ouvrière vont à nouveau éclater à travers le monde. L’initiative Belt & Road est un moyen de développer rapidement le tiers monde.

La question de l’autodétermination nationale et des réformes agraires ne se pose toujours pas dans de nombreux pays du tiers monde, ce qui détruit le potentiel de production de ces pays. Un investissement juste sur la route n’est pas suffisant. C’est donc le moment idéal où les communistes mondiaux doivent s’unir sous la direction de Xi et du Parti communiste chinois et commencer à soulever tous les problèmes majeurs qui contribueront à faire de Belt & Road un succès majeur dans le tiers monde en développement. Le développement du tiers monde sera suivi d’un renforcement du pouvoir de la classe ouvrière dans le monde entier. La mondialisation néolibérale est déjà en train de disparaître et il n’y a pas d’idéologie politique forte et suffisamment puissante pour saisir cette opportunité. Les communistes mondiaux doivent saisir l’occasion.

