Le néolibéralisme et un souffle d’oxygène pur ont frappé durement ceux qui aspirent au changement en Amérique latine: Alberto Fernández a battu le président de droite Mauricio Macri aux élections et est ainsi devenu président de l’Argentine.

Selon les résultats officiels, Alberto Fernández a remporté l’élection présidentielle avec 47,63 pour cent des voix par rapport à 40,9 pour cent obtenu par Mauricio Macri , le candidat de Ensemble pour le changement et le président actuel , qui aspirait à être réélu .

Fernandez a concouru accompagné dans la formule de l’ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner qui en sera la vice-présidente.

Selon les données de la Chambre électorale nationale (CNE) du pays sud-américain, plus de 80% des électeurs ont voté.

Avec ces résultats, il n’y aura pas de second tour, donc Alberto Fernández est déjà Président élu et l’Argentine sera en mesure de former un gouvernement progressiste en décembre, après quatre années de gouvernement de Mauricio Macri , avec lequel le néolibéralisme est revenu, Peso argentin, la croissance du chômage, l’acquisition d’une énorme dette vis-à-vis du Fonds monétaire international et surtout l’augmentation des tarifs de l’électricité et des prix des produits de base du panier alimentaire.

Après 90% des votes, Mauricio Macri au visage totalement bouleversé a reconnu sa défaite devant ses partisans.

« Je tiens à féliciter le président élu Alberto Fernández pour le choix qu’ils ont fait », a déclaré Macri. Il a indiqué qu’il lui avait déjà parlé par téléphone et l’avait même invité à un petit-déjeuner à la Casa Rosada afin d’entamer une « transition ordonnée qui apporte la tranquillité aux Argentins » .

Au cours de certains moments du discours, les partisans de Macri ont réagi avec des cris et des réclamations envers Alberto Fernández .

Quelques instants plus tard, du «Bunker» du Front de tous au cri de «nous reviendrons» et «Nestor n’est pas mort », la vice-présidente maintenant élue, Cristina Fernández de Kichner, et le président maintenant élu, Alberto Fernández , sont apparus devant leurs partisans pour quelques mots après sa victoire aux élections.

La première à prendre la parole a été Cristina Fernández, qui a souligné que la victoire électorale de ce soir n’aurait pas été possible pendant les temps difficiles de la dictature.

«Il y a eu d’autres moments, heureusement passés, dans lesquels cela, qui est presque naturel et logique, ne s’est pas produit. Une partie des tragédies de ce pays ont été commises à cause de ce manque de démocratie et c’est pourquoi aujourd’hui les mères et les grands-mères de la Plaza de Mayo nous accompagnent. «

« Aujourd’hui, Alberto est président et a devant lui une tâche très difficile qui nécessitera la participation de tous les Argentins, de ceux qui ont voté pour nous et de ceux qui n’ont pas voté. »

Diario El Ciudadano ✔@elciudadanoweb #Elecciones2019

Fuegos artificiales en el Monumento a la Bandera por la celebración del triunfo de Alberto Fernández en los comicios nacionales, que lo proclaman como nuevo presidente de la Argentina desde el 10 de diciembre. 120 Información y privacidad de Twitter Ads 63 personas están hablando de esto

Devant des centaines de supporters qui chantaient avec des visages joyeux, Fernández de Kichner a adressé une requête spéciale à son partenaire :

« Je vais demander qui sera le président le 10 décembre. En tant qu’ancien président constitutionnel, je vais demander deux mandats, s’il vous plaît, jusqu’au 10 décembre, comme je l’ai fait jusqu’au 9 décembre, prenez Toutes les mesures possibles pour alléger les situations dramatiques dans le pays. Prendre soin de l’héritage du peuple et de la nation.

En fin de compte, Fernández de Kichner, désormais vice-présidente élue de l’Argentine, a appelé à ne plus jamais rompre l’unité obtenue lors de ces élections, car c’était la clé de la victoire de ce soir qui a pour résultat de bannir les néolibéraux.

« Ne rompez plus jamais l’unité nécessaire pour faire face à ces projets néolibéraux qui ont causé tant de souffrances. »

Après son bref discours, le visage rempli de joie, Fernández de Kichner a donné le micro à Alberto Fernández , président nouvellement élu de l’Argentine, qui, dans ses premiers mots, a remercié les gens d’avoir voté pour le Front.

«Merci à tous ceux qui ont voté pour nous, merci à ceux qui nous ont accompagnés pour leur engagement à construire une Argentine plus solidaire, plus égalitaire, un argentin qui défende la santé publique et privilégie ceux qui produisent et qui travaillent. Merci à tous », a déclaré Alberto Fernández.

«Connaissez les Argentins que chaque mot que nous avons prononcé, chaque engagement, était un contrat moral et éthique que nous devons remplir. Aujourd’hui, conscients de la confiance qu’ils ont placée, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que les usines et les PME retrouvent leur travail, pour que les travailleurs reprennent leur travail, de sorte que l’éducation publique ne soit pas une honte, Président, ou nos scientifiques doivent émigrer. «

Et puis il a publié une phrase spectaculaire: « Le gouvernement est de nouveau au peuple ».

TN – Todo Noticias ✔@todonoticias Alberto Fernández, presidente electo: « El gobierno volvió a manos de la gente! ¡El gobierno está en manos de los argentinos! » 184 Información y privacidad de Twitter Ads 197 personas están hablando de esto

Dans la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, du progressiste Frente de Todos, a battu le candidat de droite Cambiemos et l’actuel gouverneur de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, avec 52,44% des voix.

La seule ville que tenait la droite argentine était la ville de Buenos Aires, dans laquelle le candidat de Together for Change, Horacio Rodríguez Larreta, a remporté le candidat du Front de Todos, avec 53,46% des suffrages. votes