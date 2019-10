Aux États-Unis, Joe Biden a annoncé une collecte d’argent pour lutter contre la Russie

Au moment où très officiellement le gouvernement russe se moque de Trump et de ses déclarations tonitruantes sur la manière dont ils auraient executé le chef de Daech, voici ce qu’il en de son challenger. l’état de la « démocratie » américaine, ce texte très drôle montre le caractère pathétique de l’argumentation électorale mais ce ridicule impuissant à la base de l’élection de l’homme le plus puissant de la planète confronté à un clown va bien au-delà de cette aimable pochade qui a le mérite de montrer le rôle joué par la libye dans la prise de conscience des Russes de l’impossibilité définitive de faire confiance aux USA et à leurs vassaus dont la France. Elle témoigne si besoin était de l’état d’épuisement de la gouvernance capitaliste et de la déchéance de leurs élites politiques (note et traduction de danielle Bleitrach)

Si auparavant, les opposants à Donald Trump avaient simplement effrayé le peuple américain à travers le président russe, ils ont maintenant décidé de gagner de l’argent. L’ancien vice-président Joe Biden, toujours considéré par beaucoup comme le futur rival de Trump lors de la prochaine élection présidentielle un an plus tard, s’est adressé à ses électeurs. Il demande aux Américains de participer au combat contre le Kremlin.

En tant que vice-président, Joe Biden a rencontré Vladimir Poutine une seule fois – au printemps 2011. Il s’est rendu à Moscou et lors d’une réunion avec le Premier ministre russe « de manière amicale » lui a conseillé de ne pas se présenter à la présidence. Par exemple, a-t-il dit dans notre pays, il est interdit à l’ancien président, qui a occupé le poste pendant deux mandats, de se représenter plus tard. Bien que cela ne fût pas public, c’était une ingérence dans les affaires intérieures de la Russie. Mais pour Poutine, la principale leçon tirée de la visite de Biden est la suivante: le vice-président américain aurait-il essentiellement trompé le président Medvedev à l’époque?

Biden a promis de ne prendre aucune mesure contre la Libye sans consulter la Russie si Moscou ne bloquait pas la résolution sur la fermeture de l’espace aérien libyen au Conseil de sécurité des Nations unies. La Russie a ignoré la résolution américaine et les puissances occidentales ont frappé la Libye. La manière dont Biden à Moscou a prétendu traiter la Russie est claire. Mais le Biden de l’Ukraine a également été celui qui a dirigé et imposé les élites russophobes de Kiev.

Quand en 2015, dans le contexte de l’élection de Trump, les scores d’Hillary Clinton ont commencé à s’affaisser, Biden a envisagé de se porter candidat à la présidence, mais n’a finalement pas été présenté. En grande partie parce que Clinton n’allait pas quitter volontairement la course. Dans la campagne actuelle, Biden est devenu le principal pari de l’establishment démocratique, et même de tout le marais anti-Trump de Washington. Et ceci en soi décrit le mieux l’état de crise dans lequel se trouve la classe politique américaine traditionnelle.

Vous pouvez même faire un pari temporaire sur Biden uniquement en cas de désespoir total.

Biden a toujours de bons sondages, ce qui soulève beaucoup de questions. En théorie, ils démontrent que Biden aurait vaincu Trump. Mais seul un très grand rêveur peut imaginer le nom de l’ancien vice-président dans les bulletins de vote. Et ce n’est pas du tout le scandale de la curatelle ukrainienne de Biden, grâce à laquelle son fils a reçu une grosse somme d’argent non justifiée. Et le fait que Biden soit catégoriquement inacceptable pour les militants ordinaires du Parti démocrate, qui sont manifestement au bord de l’explosion et se sont farouchement opposés à l’établissement, dont le vieil homme, Joe, est l’incarnation.

Gagner les primaires démocratiques, c’est-à-dire être nommé par le Parti démocrate, sera beaucoup plus difficile pour Biden, âgé de 76 ans, que pour Clinton en 2016. Elle y est arrivée avec des violations sauvages et de la fraude. C’est-à-dire que Biden ne peut pas être élu comme président, ne serait-ce que parce qu’il ne pourra pas obtenir honnêtement une candidature du parti démocrate. Oui, et aussi parce qu’il est malhonnête – l’appareil du parti démocrate ne peut plus l’imposer

Une autre confirmation que Biden n’est pas cru et n’est pas populaire auprès des électeurs ordinaires (malgré le fait que les sondages continuent d’affirmer sa note de 34%, contre 35 dans les prochains sénateurs Warren et Sanders): la manière dont l’ancien vice-président ereçoit de l’argent

Selon les Chiffres récemment publiés pour le troisième trimestre de cette année. Et il s’est avéré que Biden n’était que quatrième en ce qui concerne la récolte des fonds e: Sanders arrivait en tête avec 25,3 millions de dollars, puis Elizabeth Warren avec 24,6. Et seulement le quatrième Biden avec 15,2 millions d’euros, et pire encore – comparé au deuxième trimestre, ses frais ont été réduits de 35%. Il est clair que la principale ressource de Biden n’est pas l’argent, mais le soutien du «marais de Washington» et à l’élite des démocrates , y compris ceux qui contrôlent la plupart des médias américains. Mais le remplissage des paniers de récolte est un indicateur psychologique important, en partie pour prévoir et parier . Il donne aux électeurs ordinaires un signal indiquant qui peut être considéré comme le favori.

Que faire ? Biden a eu un « éclait de génie » – il a décidé de faire appel à ses partisans en appelant à dépenser son argent. Mais sa façon de faire est digne tpout à fait commique.

Mercredi, Biden a tweeté une déclaration :

» Faites votre contribution sous la forme de 5 dollars pour envoyer un message à Poutine que le peuple américain prend la décision lors des élections, pas lui. »

Un lien vers le site Web de la Fondation Biden (où vous pouvez faire un don de 5 $ et 500 $) et un message vidéo de Joe dans lequel il expose son point plus en détail sont joints à ce tweet:

«Encore une fois, Poutine et les Russes tentent de s’ingérer dans nos élections et de décider qui deviendra président. Et cette fois je suis devenu l’objet de leur attention. Comme Poutine le sait, si je deviens le président des États-Unis, le jour de sa tyrannie, ses tentatives d’intimider les États-Unis et les pays d’Europe de l’Est prendront fin. Il est un dur à cuire, le même que le président (Trump). Et je sais qu’il ne veut pas que je devienne président. Mais voici ce que je vous dis: quand je serai président, tout changera. Monsieur Poutine, les Américains prennent la décision lors de leurs élections, pas vous. Donner 5 dollars, 10 dollars «

À la fin de l’appel vidéo, le message «Envoyez un message à Poutine: faites un don de 5 dollars» apparaît.

Bien sûr, Boulgakov a été immédiatement rappelé: «Je vous suggère de prendre quelques magazines – en faveur des enfants d’Allemagne! Un truc de cinquante dollars! Le professeur Preobrazhensky, comme vous le savez, a refusé au chef du département de la culture d’acheter des magazines en faveur des enfants allemands, fait pour lesquels il a été reconnu coupable d’aversion pour le prolétariat. La tentative de Biden, sous l’apparence d’une bagarre avec Poutine, de dégager de l’argent des Américains pour sa propre campagne est tellement pathétique et ridicule que même se moquer du vieil homme est en quelque sorte un péché.

Mais nous nous souviendrons de ce tweet. C’est même intéressant de voir combien d’Américains ne croient pas en une, mais en deux fiction à la fois: Poutine menace la liberté de choix du peuple américain et c’est Biden, ce vieil homme puissant de la démocratie américaine, qui peut enrayer le «cinglé russe».

