Les communistes du monde (sauf le PCF )condamnent les actions impérialistes contre le Venezuela

21 OCTOBRE 2019

21e Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers

Izmir, Turquie / 18 au 20 octobre 2019

RÉSOLUTION SOLIDARITAIRE avec les VÉNÉZOLAINS

La 21e Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers, réunie à Izmir, Turquie, du 18 au 20 octobre, exprime sa ferme solidarité avec le peuple vénézuélien et le processus bolivarien, face aux agressions criminelles de l’impérialisme américain et ses alliés. Nous exigeons la levée immédiate des mesures coercitives unilatérales et extraterritoriales illégales imposées par le Gouvernement des États-Unis et la cessation de toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures du pays bolivarien.

Les partis communistes et ouvriers du monde entier rejettent et condamnent les actions impérialistes visant à préparer les conditions d’une intervention militaire au Venezuela. En ce sens, nous mettons en garde contre le danger que représentent l’activation du Traité interaméricain d’assistance réciproque (TIAR) contre le Venezuela et les exercices militaires conjoints que le Commandement du Sud des États-Unis a menés avec les gouvernements latino-américains alliés dans leurs plans contre le Venezuela.

Enfin, nous condamnons les tentatives de coup d’Etat contre le gouvernement légitime du président Nicolás Maduro, et exprimons notre solidarité avec le Parti communiste du Venezuela (PCV) et les luttes des travailleurs et du mouvement populaire vénézuélien, contre l’agression impérialiste, pour la défense de la souveraineté et de l’autodétermination de leur pays et la conquête d’une solution révolutionnaire à la crise capitaliste.

Parti algérien pour la démocratie et le socialisme

Parti communiste argentin

Parti communiste d’Australie

Parti communiste d’Azerbaïdjan

Tribune démocratique progressiste de Bahreïn

Parti communiste du Bangladesh

Parti des travailleurs du Bangladesh

Parti communiste de Belgique

Parti du Travail de Belgique

Parti communiste du Brésil

Parti communiste brésilien

Parti communiste britannique

Parti communiste du Canada

Parti socialiste ouvrier croate

Parti communiste de Cuba

Parti progressiste des travailleurs (AKEL), Chypre

Parti communiste de Bohême et de Moravie (République tchèque)

Parti communiste au Danemark

Parti communiste du Danemark

Parti communiste du Salvador

Parti communiste de Finlande

Parti communiste de Macédoine

Parti communiste unifié de Géorgie

Parti communiste allemand

Parti communiste de Grèce

Parti des travailleurs hongrois

Parti communiste de l’Inde

Parti communiste de l’Inde (marxiste)

Parti Tudeh d’Iran

Parti communiste irakien

Parti communiste du Kurdistan-Iraq

Parti des travailleurs irlandais

Parti communiste d’Israël

Parti communiste italien

Parti communiste italien

Parti communiste jordanien

Parti du Travail de Corée

Parti révolutionnaire du peuple du Laos

Parti socialiste de Lettonie

Parti communiste libanais

Parti socialiste de Lituanie

Parti communiste luxembourgeois

Parti communiste du Mexique

Parti communiste népalais

Nouveau Parti communiste des Pays-Bas

Parti communiste de Norvège

Parti communiste du Pakistan

Parti du peuple palestinien

Parti communiste de Palestine

Parti communiste paraguayen

Parti communiste de Pologne

Parti communiste portugais

Parti communiste des travailleurs de Russie

Parti communiste de la Fédération de Russie

Parti communiste de l’Union soviétique

Nouveau Parti communiste de Yougoslavie

Parti communiste de Serbie

Parti communiste sud-africain

Parti communiste de Catalogne

Parti communiste d’Espagne

Parti communiste des peuples d’Espagne

Parti communiste des travailleurs d’Espagne

Parti communiste du Sri Lanka

Parti communiste de Suède

Parti communiste unifié de Syrie

Parti communiste de Turquie

Parti communiste d’Ukraine

Union des communistes d’Ukraine

Parti communiste de l’Uruguay

Parti communiste des États-Unis

Parti communiste du Venezuela

Parti communiste du Vietnam

source : https://prensapcv.wordpress.com/2019/10/21/comunistas-del-mundo-condenan-acciones-imperialistas-contra-venezuela/