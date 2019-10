Le ministère de la défense russe : Trump ne dit que des bobards…

Le ministère russe de la Défense émet plus que des doutes sur l’annonce par Trump de l’assassinat du chef de l’Etat islamique al-Baghdadi et rejette les allégations selon lesquelles l’armée russe aurait aidé les forces américaines, en gros on ne saurait dire plus clairement: que ce mec ne dit que des bobards. Moi je complète c’est pour masquer le fait d’avoir été pris en train de chaparder le pétrole syrien… le crime est un pêché parce que comme on le voit il conduit à la gloutonnerie avaricieuse et à la dissimulation.. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Il n’y a aucune donnée crédible qui prouve qu’un raid américain réussi ait eu lieu contre le dirigeant de l’Etat islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, a déclaré le ministère russe de la Défense. La coalition américaine n’a même pas effectué de frappe aérienne à Idlib récemment.

Un peu plus tôt, Trump avait fait une rare allocution dimanche de la Maison-Blanche pour informer le monde que al-Baghdadi avait été éliminé dans le nord-ouest de la Syrie lors d’un «raid nocturne audacieux» impliquant des forces spéciales américaines, des avions, des hélicoptères et des drones. Le dirigeant de l’État islamique (ex-EI) en a été réduit à « pleurer et à crier » face à la puissance des Américains, a-t-il déclaré.

Mais le ministère russe de la Défense a insisté sur le fait qu’ « il y avait des questions légitimes et des doutes sur le fait même [de l’opération américaine] et, en particulier, sur son succès ».

Il a également rejeté les affirmations de Trump selon lesquelles les forces russes avaient ouvert aux avions américains l’espace aérien sous son contrôle en Syrie afin de faciliter l’opération contre le dirigeant de l’EI.

Le ministère a mis en doute la possibilité même de la présence d’al-Baghdadi à Idlib, la zone étant sous le contrôle d’Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, qui a toujours été un ennemi mortel de l’État islamique.

Moscou a noté que l’Etat islamique avait été écrasé en Syrie début 2018 lors d’un effort conjoint du gouvernement de Damas et des forces russes, ce qui signifie qu’un nouveau rapport sur le décès d’Al-Baghdadi « n’a aucun effet sur la situation opérationnelle en Syrie ni sur les actions menées contre les terroristes restants à Idlib. «

