le dernier discours de salvador Allende le 11 seprembre 1973 et la manière dont a été maquillé son meurtre en suicide

Santiago. Chili. 25 octobre 2019.

Voici la vraie photo du cadavre criblé de Salvador Allende, qui brise les versions du prétendu suicide. L’image montre l’ex-président chilien, criblé de balles, qui relie la logique de la destruction du palais de La Moneda à l’objectif final: assassiner Allende, conformément à l’ordre donné par le gouvernement américain à l’armée chilienne , ilss vont développer une politique de génocide dans le pays d’Amérique du Sud, ce qui aurait entraîné plus de 10 000 meurtres, dont beaucoup n’ont pas été signalés, par crainte d’une répression ultérieure.

Rubén Adrián Valenzuela

La photo du corps sans vie du président Salvador Allende révèle qu’il ne s’est pas suicidé avec une mitraillette dans la tête et que ses assassins n’ont pas changé de vêtements après l’avoir tué. Le même maillot qu’il portait alors que, pistolet au poing, parcourait les différents points de la Moneda assiégée est celui que l’on retrouve dans ce document non publié que le coup militaire a publié dans un rapport interne confidentiel de l’armée.

Une rafale de mitraillette a mis fin au 11 septembre 1973 au président constitutionnel du Chili, M. Salvador Allende Gossens. Ensuite, le comité militaire du coup d’Etat, dirigé par Pinochet, a affirmé que le président s’est suicidé en utilisant un cadeau de mitraillette du Premier ministre cubain Fidel Castro Ruz.

Allende n’a jamais eu entre ses mains, lors de l’assaut du palais présidentiel de La Moneda, la mitraillette susmentionnée, qui était en fait un fusil automatique, comme le prouvent les photos qui accompagnent ce reportage, dans lesquelles vous pouvez voir au président assassiné lors de sa tournée à La Moneda, quelques minutes avant le bombardement du palais par des avions de l’armée de l’air chilienne.

L’arme vue entre les mains d’Allende est une arme à feu, apparemment un « Walter PPK », et non une mitraillette comme celle du docteur présidentiel Danilo Bartulín.

Allende mort , il n’y avait pas de médecin légiste pour effectuer son autopsie ou délivrer le rapport correspondant. Le responsable adjoint, Pedro Espinoza, était responsable de cette tâche. Il utilisait une terminologie apparemment légaliste et parlait de la «blessure de type suicide» du président.

Personne, à notre connaissance, n’a été en mesure de prouver qu’Espinoza avait fait des études en médecine ou en anatomopathologie. D’un autre côté, des experts belges ayant étudié les informations concernant le décès d’Allende ont déclaré qu’il «est évident que l’arme prétendument utilisée par le président pour son « suicide », il a été placée là après sa mort. «

Les experts belges ajoutent que «51 Cette arme a bien été utilisée, comme l’indiquent les rapports du conseil militaire chilien, la détonation aurait arraché la mitraillette des mains du président au premier coup et – puisqu’il y a eu deux décharges meurtrières – le second Il aurait touché n’importe quel autre point, détruisant son visage et son crâne.

Selon le rapport préparé par Pedro Espinoza, le président avait l’arme du suicide entre ses mains et lui-même était assis dans un fauteuil légèrement incliné sur le côté. Les experts belges discutent également de ce fait et affirment qu’il n’est en aucun cas possible que le corps d’un kamikaze soit assis après avoir utilisé une arme de calibre similaire à celle qui aurait été trouvée entre les mains de Salvador Allende. « Il aurair sauté en arrière avec beaucoup de violence et, au moins, il ne serait pas resté assis avec le fusil dans ses mains », disent-ils.

Il n’y a pas que t les études des Belges pour nierla farce de Pinochet et de ses hommes de main. Les transcriptions des conversations que l’armée a échangées à la radio le 11 septembre 1973 (publiées exclusivement par Intervention n ° 539) montrent clairement que les conspirateurs du coup d’Etat ont toujours eu l’intention d’assassiner avec lui le président et toute sa famille. . L’idée d’offrir à Allende un avion pour que, avec ses proches, il puisse se rendre n’importe où dans le monde n’était qu’un canular:

« Laissez tomber cet avion … », dit-on clairement à Pinochet.

« Comment tombez-vous? »

« Laissez-le tomber, le faire bombarder, avoir un accident … N’importe quoi, mais vous devez tuer ce fils de pute marxiste. »

Ce qui ne figurait pas dans les préparatifs du coup d’Etat, toutefois, était que le président Allende avait décidé de rester au palais du gouvernement pour défendre le mandat du peuple avec sa vie. Et encore moins que, après avoir présenté des combats acharnés, il ait été blessé et que l’un des assaillants de La Moneda soit au-dessus de lui au sol, avec une rafale de mitraillette qui lui traversa la poitrine de l’épaule à l’abdomen, en le coupant presque en deux.

Soucieux de justifier au monde l’injustifiable, Pinochet, Leigh, Mendoza et Merino ont monté le complot du suicide en essayant, en outre, de le rattacher au cadeau que Fidel Castro lui avait offert des mois auparavant. Mais ils ont saboté un autre détail et, alors que le corps sans vie du président gisait dans l’une des salles de La Moneda, une équipe de télévision dirigée par le colonel Pedro Ewin a filmé un film dans la nouvelle maison bombardée. Présidentielle de la rue Tomás Moro.

Là-bas, en plus d’exposer les vêtements intimes du président (ils voulaient convaincre le pays d’une prétendue vie lubrique d’Allende), ils montraient des liqueurs, des œuvres d’art, de la nourriture et des armes. Parmi ces derniers se trouvait la mitraillette susmentionnée, dédicacée par l’animateur de télévision improvisé avant les caméras.

L’émission a été diffusée la même nuit du 11 septembre, lorsque les Chiliens n’avaient pas encore été officiellement informés du décès de leur président. Il est évident que l’arme susmentionnée ne pourrait pas se trouver à deux endroits en même temps, du moins, bien sûr, ils l’auraient retirée de l’endroit où Allende était «suicidaire».

Les Chiliens ont mis vingt-quatre heures pour se renseigner sur le décès de leur président. Pendant tout ce temps, l’armée a tenté de monter une version crédible de son crime mais sans le trouver. « Ce coq – dit Pinochet à ses compagnons – en tant que mort ne poserait pas de problèmes – ils choisirent de placer le cadavre du président dans un cercueil garni de zinc et Il était soudé pour que personne, pas même sa veuve, ne puisse l’ouvrir.

Le Président avait ordonné à ses plus proches collaborateurs – parmi lesquels son conseiller politique, le professeur valencien Joan E. Garcés – de quitter La Moneda pour éviter de nouvelles morts inutiles. Il ne voulait que ceux qui étaient prêts à se battre et qui savaient comment manipuler les quelques armes encore disponibles pour rester à ses côtés. Après des discussions passionnées, Allende a convaincu ceux qui refusaient de lui obéir qu’il était préférable de sortir et de dire au monde ce qui s’était passé là-bas. « Et vous pouvez faire mieux que quiconque », a déclaré Joan Garcés à l’espagnol.

Oscar Soto, l’un des médecins personnels du président, dit que tout le monde quittait les lieux, alors qu’un piquet militaire était entendu avancer depuis le premier étage, tirant sans cesse vers l’endroit où, supposaient-ils, Allende et ses loyalistes. Enrique Huertas, qui marchait derrière le Dr Soto, s’est soudainement retourné pour entendre les coups de feu dans la pièce qu’ils venaient de quitter et, d’une voix écoeurée, a de nouveau rejoint le groupe. Une colonne qui s’est rendue aux conspirateurs du coup d’Etat: « Ils ont tué le président », a déclaré Huertas. Il a été abattu à bout portant.

Dans l’enclos où les employés d’Allende ont été faits prisonniers, Huertas a raconté à ses coéquipiers ce qu’ils avaient vu en quittant La Moneda. Ses paroles ont été ratifiées par Arturo « Pachi » Guijón, qui aurait aussi assisté à l’assaut final de l’armée. contre le président.

L’ancien sénateur socialiste – maintenant exilé en Espagne -, Erick Schnake, a déclaré que, dans le camp de prisonniers où ils avaient été emmenés, « Le » Pachi « nous a dit qu’il avait vu comment ils avaient tué le président. Puis il s’est retiré et a recouvré la liberté alors qu’Enrique Huertas était touché et que même son corps n’a pu être retrouvé par sa veuve … Nous pensons que le « Pachi » Guijón est parvenu à un accord avec les conspirateurs du coup d’Etat, car ils lui ont ensuite permis de vivre au Chili sans aucun problème. «

Ils n’avaient pas encore retiré les tranchées de sacs de sable du siège des enquêtes du Chili (la police civile). En septembre 1973, le général Ernesto Baeza Michaelsen reçut l’auteur de cet article dans son bureau. Il a gardé l’armée dans un coffre-fort qui, jusqu’à quelques semaines auparavant, était celui d’Alfredo il y avait les photos du corps sans vie de Salvador Allende.

Il les a sorties et les a posées sur son bureau, disant que très peu de personnes avaient accès à ces documents et que jamais, tant qu’il pourrait les éviter, ils ne seraient publiés. « Pas même pour clarifier comment le président est mort? » « Pensez-vous qu’ils pourraient clarifier quelque chose? » Répondit-il / demanda-t-il, alors qu’il commençait à les mélanger, l’une après l’autre.

Il y avait douze ou quinze photos au format 18 × 24 centimètres et les premières montraient le corps d’Allende, nu depuis la taille, avec les vêtements enroulés autour du cou. Une rangée d’impacts a traversé sa poitrine en diagonale, du centre à son épaule.

Le visage était une masse sanglante et un peu moins que méconnaissable. Il n’était pas possible d’en voir plus, car le général, les ramassant rapidement, les remit, cette fois dans un tiroir de sa table, presque devant sa poitrine:

« Ça n’aurait pas dû être comme ça … J’ai reçu l’ordre de lui proposer un avion pour quitter le pays avec toute sa famille mais … il m’a insulté et ne voulait pas négocier. » Ce que Baeza n’a pas dit à ce moment-là, c’est que le lendemain du coup d’État, le 12 septembre 1973, après avoir appris de la presse du coup d’Etat la version que Pinochet voulait donner au sujet de la mort du président, il a présenté sa démission non seulement au Directoire. des enquêtes, mais l’armée et sa position en tant que porte-parole dans les premiers actes de la commission militaire du coup d’etat.

La raison de sa démission était l’absence de clarté produite par ce qu’il appelait « la lâcheté », quand il apprit que Pinochet avait désavoué son ordre, selon lequel des experts de la brigade des enquêtes sur les homicides (parmi lesquels il figurait à la tête du Pedro Espinoza) inspecterait le corps d’Allende.

Ce premier décalage entre Baeza et Pinochet (surmonté comme on le verra plus tard, mais pas avant de nombreuses années) a obligé tous les acteurs du drame à différer de plusieurs heures la levée du rideau sur la mort d’Allende. César Antonio Santis, même l’un des radiodiffuseurs les plus populaires , racontera plus tard comment, depuis le siège de la First Fire Company de Santiago (dont il était et est bénévole), ils ont vu La Moneda s’enflammer sans avoir été averti. sans autorisation d’approcher.

De toute évidence, les responsables du coup d’Etat s’entretenaient nerveusement pour s’entendre sur une version plus ou moins commune du « suicide » d’Allende.

Eugene M. Propper, un procureur américain dans l’affaire « Letelier », a réussi à établir en 1980 que l’auteur matériel des coups de feu sur le corps vacillant du président Allende était le lieutenant général adjoint Palacios, René Riveros, qui apparaîtrait impliqué plus tard. dans l’assassinat à Washington de l’ancien ministre des affaires étrangères socialiste du Chili, Orlando Letelier. Riveros, qui a utilisé un faux passeport au nom de John Williams Rose pour sa mission à Washington (voir Interviú n ° 127 d’octobre 1978), était le jour du coup d’État officier du général Palacios et dans une publication interne du Des mois plus tard, l’Armée de la Terre raconterait qu’en arrivant à l’étage supérieur, dans lequel ils feraient ensuite voir le corps de Allende, il y avait « une embuscade tirée sur le général, le blessant à la main ».

Lorsque le défenseur du palais présidentiel a été abattu, les soldats se sont dirigés vers la salle dans laquelle les coups de feu avaient été tirés, vers le corps grièvement blessé d’Allende:

« Mon général! » Cria un soldat. c’est le président!

– Dans ce pays il n’y a plus de président! Cria Riveros en lâchant une rafale de son FAL sur le corps déchu du président.

Ce passage; cependant, le procureur Propper et son associé Taylo Branch le décrivent dans le livre « Labyrinth », qu’ils ont écrits ensemble après avoir enquêté sur le complot d’assassinat de Letelier: « Après avoir consulté la radio avec Pinochet, qui était à son poste de commandement , Baeza ordonne aux forces d’élite du régiment d’infanterie de lancer un nouvel assaut [au palais de Moneda], soutenu par huit chars Sherman.

«Les forces d’infanterie entrent à La Moneda. De petits groupes montent les escaliers, à travers la fumée, en se couvrant du feu de leurs armes. Un lieutenant chilien blond. René Riveros se retrouve soudain face à un civil armé, vêtu d’un col roulé. Riveros vide la moitié du chargeur de son arme dans le corps du président chilien et le tue instantanément, avec une rangée de blessures qui vont de l’aine à la gorge. «

Quoi qu’il en soit, deux versions différentes font du lieutenant Riveros l’auteur des tirs mortels contre Allende, bien qu’une troisième déclare que c’est Palacios lui-même qui acheva le président qui, selon l’instigateur de sa mort, Augusto Pinochet « poserait des problèmes tant qu’il serait vivant »

La vérité est que, au fil des ans, jusqu’à ce que la version « officielle » d’Arturo « Pachi » Guijón soit corrigée, l’ambassadeur des États-Unis lui-même au Chili, à l’époque d’Allende, Nathaniel Davis. Dans une note de bas de page de son récent ouvrage intitulé « Les deux dernières années de Salvador Allende », il est indiqué qu’enquêtant sur le décès du président, en juillet 1984 à New York, il avait interrogé le général Javier Palacios. « Qui a dit que ‘Guijón lui avait assuré, le jour du coup d’Etat, qu’il n’avait pas vu Allende tirer un coup de feu [comme il le dirait plus tard avec une grande approbation du conseil d’administration du coup d’État], mais qu’il avait entendu des coups de feu et qu’il était rentré. »

Face à toutes ces faits , les mots que le général Baeza a prononcés devant l’auteur de ce rapport, en septembre 1973, après avoir montré les photos du président assassiné, étaient que le décès de Salvador Allende était réel: Les meilleurs secrets de l’histoire « , at-il déclaré avec une dimension inattendue, » ils se révèlent toujours « .

Source: Interviu