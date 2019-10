Ken Loach, tout est permis, rien n’est possible…

j’ai vu hier le film de Ken Loach.,Je n’étais pas aussi disponible que d’habitude à force d’avoir été bouleversée tout le jour par l’insulte que représentait pour moi l’intervention de la déléguée du PCF à la conférence des partis communiste. Bouleversée pat l’imbécilité, le vide pompeux, le pathos et l’impression d’une terrible dégenerescence. Je voyais le film, dedans dehors, obsédée par laquestion : est-ce que l’on peut sortir de cela.?.. Qu’est-ce que j’ai pour me défendre parce qu ‘au bout de la chaine des prédateurs il y a la vieillesse qu’il faut achever tant elle encombre.?.. La suite logique d’une jeunesse qui n’a plus de lieu ni de temps à elle…

J’étais face à ce film terrible, à cause de cela , du constat que j’étais obligée de faire devant l’état où l’on avait conduit le pCF et ses dirigeants, tout allait s’entrechoquant sans cesse avec le film. Oui tout avait débuté au Chili et cette contrerévolution qui torturait s’était présentée comme la victoire et la libération de l’individu sur le collectif décrit comme aliénant. La liberté, celle de se vendre disait Marx, cette liberté en forme d’impossibilité d’être ensemble dont l’imbécile qui prétendait représenter le parti aux yeux de tous les autres partis proclamait l’avénement comme la réalisation du communisme, le seul et le vrai, celui bien évidemment pour lequel il n’était plus besoin de combattre le caapitalisme, l’impérialisme. Bien sur! Il suffisait de devenir porte parole de toutes les dissidences, labellisées par le capital, pour mieux refuser notre solidarité à Cuba, au Venezuela… Mais comment étions- nous tombés si bas? Il n’y avait pas un seul parti dans le monde qui aurait osé un tel discoutrs digne d’un Bernard Henry Levy et de ses états d’âlme, de ses beuglementds de douleur qui ressemblent à ceux de celui qui souffre d’indigestion, confondant une attitude morale avec une morale de l’attitude…

Je voyais les images pudiques et fortes sur l’écran, des braves gens qui voulaient bien faire et qui demandaient simplement la possibilité d’un peu de temps passé ensemble, un peu de sommeil, le temps de rester humain, Tout cela interdit, l’individu privé de tout et contraint à l’autoexploitation, à acheter jusqu’à ses moyens de production, l’endettement, les taxes, l’humiliation, la necessité de pisser dans une bouteille que les voyous qui volent votre chargement vous vident dessus après vous avoir frappé… L’engrenage sur lequel ça se termine, l’homme massacré qui n’y voit plus, reprend le camion pour continuer de peur que sa famille soit jetée à la rue,…

Il y a cette autoconviction que l’autoexploitation est un symbole de la liberté comme le décrit si bien le film, même s’ils ont tous plus ou moins conscience qu’ils ont été privés de l’essentiel quand on leur a fait miroiter la maitrise de leur propre destin, la possibilité d’être « l’entrepreneur’ et l’inutilité des syndicats, des partis, de toute façon ils n’ont plus le temps, plus la possibilité d’être solidaires, tout se délite, et en voyant sur ce qui se passe sur l’écran, je me pose mon éternelle question: « comment reconstruire le collectif »? Nous avons été le symbole de ce collectif, nous a-t-on assez caricaturé en ce sens? Et je pense à nous pCF, à mon petit secrétaire de cellule qui vient de mourir qui n’a jamais cessé d’agir en ce sens, c’est de gens comme cela que cela partira…

OUI, Il y a eu cette déclaration d’un bêtise insondable d’une échappée de l’OBs et hier encore on a vu un type venir sur LCI dire au nom du journal l’humanité dont il est un des responsables, ce que cette contrerévolution libérale libertaire veut entendre à savoir qu’il n’y a pas eu de communiste au XX ème siècle, il n’y a eu que des totalitarisme, l’URSS, Cuba, la Chine, tout devenu l’équivalent du nazisme? ce qui a été voté au parlement européen et dont les communistes n’auraient même pas eu connaissance si à une poignée nous n’avions organisé la protestation… Oui hier par sa bouche, il a fallu entendre leur propagande, celle d’un Pinochet et ses sbires de « la révolution conservatrice » prononcée sur un plateau par un journaliste de l’humanité, quand nous sortirons nous de leur acceptation, leur lâcheté, celle qui interdit de croire qu’on a pu agir, que l’on peut encore…

Est-ce qu’il sera possible avec une troupe pareille d’avoir un vrai parti, celui qui retrouvera dignité et mémoire? Un vrai parti qui retrouvera le collectif, les solidarités, et n’inventera pas que le but du communisme c’est l’individualisme, la solitude terrible, les familles que l’on détruit faute de temps, l’impossibilité de se défendre face à l’exploitation… Un parti qui sera utile à ceux qui n’en peuvent plus. De toute façon il devra exister et il existera, mais l’histoire jugera sévérement ces gens là, s’il retient même leur nom. Quand on pense à la torture infligé au nom de ce libéralisme libertaire où plus rien n’est passible alors que tout est permis, comme disait Glouscard, et ce dans le monde entier., partout les gens se soulèvent, disent l’impossibilité de vivre comme ça…

Ils sont forts de ce qu’ils ont réussi de faire de l’exploitation et de l’autoexploitation, de la solitude de chacun… Comment voulez-vous que ces gens qui n’ont plus le temps de vivre aient encore la force de militer, je parle des héros de Ken loach, en proie à l’uberisation. Il y a miraculeusement dans notre parti des gens que cela préoccupe encore…

Qui gagnera ? Y compris au sein du parti, qui gagnera de l’empire ou du petit Cuba? Des Chiliens qui sont devenus des millions à partir du refus de l’augementation d’un ticket de métro mais qui hurlent que trente ans d’ubeisation cela suffit, Pinochet torturait les enfants devant leur mère pour les forcer à parler, la démocratie est revenue mais elle a laissé des formes quotidiennes de torture décrites dans le film.

En tous les cas ne ratez pas ce film, même si comme moi vous avez l’impression de ne pas pouvoir y entrer ou plutôt ne pas pouvoir en sortir. le seule chose que je sais c’est qu’il faudrait que nous soyons aussi nombreux qu’au Chili le 5 décembre… parce qu’ils ne s’arrêteront jamais et il n’y aura pas de lieu vers lequel s’achapper, jeunes vieux nous sommes tous dans le viseur…

danielle Bleitrach

