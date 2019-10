Chili : L’appel des Mapuches à se lever comme jamais auparavant

Photo: Luis Hidalgo

A travers une déclaration publique, le coordinateur mapuche Arauco Malleco lance un fort appel aux communautés mapuches pour qu’elles se lèvent plus fort que jamais avec des revendications territoriales. Dans cette lettre, ils appellent également à créer de nouveaux ORT (organismes de résistance territoriaux) pour lutter contre l’ennemi commun qui appauvrit Wallmapu.

COMMUNICATION PUBLIQUE DU COORDINATEUR ARAUCO MALLECO:

À notre peuple nation mapuche, en solidarité avec le peuple chilien en lutte, en tant que coordonnateur Arauco Malleco, nous déclarons ce qui suit:

– Kiñe: Que, face au soulévement du peuple chilien contre l’ordre établi, les institutions bourgeoises oppressives et leurs pratiques néolibérales, nous sommes en premier lieu solidaires des revendications sociales justes qui, même si nous comprenons le bien, elles n’ont pas de direction politique de la gauche révolutionnaire, elles n’en représentent pas moins le cri juste et digne d’un peuple opprimé par des politiques néolibérales. Celles-ci avaient déjà provoqué des crises en raison de la cupidité et de l’ambition des puissants, qui n’hésitaient pas à imposer leur politique néolibérale, pillarde et prédatrice par le sang et par le feu, détruisant ainsi les territoires. et les droits des personnes en général.

– Epu: Que, dans le cadre de ces luttes imprégnées de rébellion, de rage et de dignité, nous revendiquions le droit légitime de rébellion du peuple chilien opprimé, face à la gouvernance néolibérale imposant des politiques économiques au seul bénéfice de grands groupes économiques et nous revendiquons que, lors des mobilisations, ils ne réagissent pas avec une répression féroce contre la résistance, conduisant même les militaires dans la rue, ceux qui dans leur histoire ne su que perpétrer le génocide du peuple Mapuche et massacrer la classe ouvrière et le Les secteurs populaires organisés . Ils n’en ont pas honte exhibent toujours leurs mains ensanglantées sous la dictature de Pinochet, toujours dans le but de protéger l’oligarchie qui opprime les Chiliens et dles Mapuches.

– Küla: Dans ce même contexte et compte tenu de la lutte de notre peuple mapuche, nous appelons à la continuité avec plus de force dans le différend territorial et à la résistance au pouvoir bourgeois, comme nous le faisons depuis plus de deux décennies .

Travaillez et combattez sans trêve et sans crainte jusqu’à l’expulsion totale des forestiers, des centrales hydroélectriques et de tous les autres investissements capitalistes protégés dans ce régime colonial, dont l’objectif ne pourra être aboli que par les manifestations de résistance et les organisations qui en résultent de notre peuple nation Mapuche unis dans une proposition politique et révolutionnaire pour la libération nationale mapuche, basée sur nos lignes stratégiques pour la reconstruction nationale à travers la résistance et le contrôle territoriaux.

– Meli: Sans aucun doute, ce processus de libération nationale mapuche sera mieux envisagé lorsque les opprimés du peuple chilien commenceront à soulever un véritable projet de gauche de racines et de représentation populaire, des travailleurs et des révolutionnaires, Alors qu’ils sont fatigués de faire de la politique, avec des chefs pseudo petits-bourgeois, des traîtres et des laquais représentés par le Front large et la nouvelle majorité.

– Kechu: Enfin, nous appelons le peuple de la nation mapuche à poursuivre la reconstruction, à poursuivre le processus, à renforcer et à accroître la résistance en créant de nouveaux ORT et de nouveaux groupes de combat. Continuer avec le contrôle territorial et les revendications légitimes et la défense de notre Wallmapu. Nos meilleures salutations face au mécontentement des opprimés seront nos actions de transformation, nos actions de résistance contre les véritables ennemis, les capitalistes, les puissants! La lutte mapuche concerne le territoire et l’autonomie nécessaires à la reconstruction nationale, posant ainsi les fondements d’une véritable libération nationale mapuche.

!!! La libération nationale mapuche ne sera possible qu’avec la libération du peuple chilien

!!! WEUWAIÑ – MARRICHIWEU !!! COORDINATEUR ARAUCO MALLECO.

Publié à l’ origine sur werken.cl