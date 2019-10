Panama aussi : les protestations contre les réformes se poursuivent et demandent à convoquer une assemblée consituante

Le syndicat unique Suntracs menace de paralyser la capitale parce qu’il refuse les réformes constitutionnelles

Le Syndicat unique des travailleurs de la construction et assimilés (Suntracs) paralysera plusieurs secteurs de travail dans différentes parties de la capitale en rejetant les réformes constitutionnelles examinées à l’Assemblée nationale.

Dans un communiqué, le plus grand syndicat de travailleurs du pays a annoncé plusieurs mesures pour exprimer son mécontentement sur cette question qui maintient les citoyens en suspens.

Saúl Méndez, secrétaire général des Suntracs, a déclaré que les réformes en cours ne profitaient pas à la majorité de la population et que ce pays était dominé par le pouvoir économique et non par le peuple.

« La discussion n’est qu’une pantomime, une table de dialogue fictive » dans laquelle les citoyens ne sont pas représentés « , a déclaré le dirigeant syndical.

La source a ajouté qu’à partir de jeudi, dans tout le pays, « nous ferons sentir notre mécontentement face à cette nouvelle vente de la patrie et de trahison ».

Voici les points sur lesquels Suntracs organisera des marches et des manifestations:

Tocumen Airport, marche vers le couloir sud.

Projet ITSE Tocumen, marche vers le rond-point de Tocumen.

Projets du quartier Santa María, fermeture partielle à la hauteur du couloir sud devant le commissariat de Santa María (Juan Diaz).

Projet UPPER et section marine, fermeture partielle à la hauteur du début de la section marine.

Projet Colonia Santa María, marche vers le rond-point de Santa María. En direction de Chanis.

Groupe 2. Manifestations dans le quartier de la Vía España, 50ème rue et à l’occasion du cinquantième anniversaire.

Panama America

Les étudiants et les universitaires protestent contre les réformes constitutionnelles

Les étudiants ont rouvert la route Transistmica après avoir dialogué avec le recteur de l’Université de Panama (UP).

Hier après-midi, plusieurs groupes d’étudiants de l’UP ont manifesté dur la Transistmica pour rejeter l’ensemble des réformes constitutionnelles.

Les manifestants, qui ont placé des pneus et des banderoles dans la rue, considèrent le processus en cours pour réformer la Magna Carta comme une « raillerie contre le peuple », dénonçant le manque de consultation pour modifier le document.

« Il est clair que cet ensemble de réformes constitutionnelles ne représente pas la majorité de la population (…) les consultations ont été minimes et que l’Assemblée nationale elle-même est une entité discréditée qui manque de la légitimité nécessaire pour débattre d’un document aussi important que la Constitution » , a déclaré la responsable étudiante Ileana Korea.

Les étudiants demandent que les réformes actuellement discutées à l’Assemblée législative soient retirées et qu’une assemblée consittuante soit convoquée

Ce mardi, après une manifestation massive de l’UP devant l’Assemblée nationale, à laquelle ont participé enseignants, travailleurs, étudiants et travailleurs de l’école d’études, les députés se sont engagés à éliminer deux propositions qui affectaient l’enseignement supérieur.

Les propositions rejetées visaient à modifier les articles 99 et 104 de la Constitution, qui suppriment le rôle de supervision des universités officielles dans l’enseignement supérieur et permettent de canaliser des fonds publics pour financer des universités privées.

Les manifestations de mardi se sont poursuivies mercredi par l’Université technologique du Panama, qui a également manifesté pour rejeter les réformes constitutionnelles.

Hier après-midi, la plénière de l’Assemblée a approuvé lors du premier débat les trois blocs de réformes.

L’étoile

Troisième paquet de réformes de la Constitution approuvé lors du premier débat

La session plénière de l’Assemblée nationale a approuvé hier, lors du premier débat, le troisième bloc de réformes de la Constitution politique du Panama.

Le paquet comprend le régime municipal, les finances publiques, les fonctionnaires et les réformes de la Constitution, les dispositions transitoires, les nouveaux titres et les nouveaux articles de titres VIII, IX, XI, XIII.

Le deuxième bloc a été approuvé mercredi, dans lequel les députés ont inclus une modification de l’article 157 de la Constitution, qui leur permet une augmentation de salaire automatique.

Cette augmentation serait effective lors de la prochaine période de l’Assemblée nationale qui l’a approuvée.

En secondes